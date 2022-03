Peloton atinge conformidade SOC 1 e SOC 2 Tipo 2, demonstrando comprometimento como uma solução de software segura e protegida

CALGARY, Alberta, 9 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Peloton, líder global em soluções de software de gestão de dados para o setor de energia, anuncia que obteve conformidade Controle de Sistema e Organização (SOC 1 e SOC 2) Tipo 2, um padrão de auditoria amplamente reconhecido, desenvolvido pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA). Alcançar essa conformidade demonstra como a Peloton protege os dados do cliente e mantém controles eficazes. O exame foi realizado pela Armanino LLP.

"A jornada para obter as conformidades SOC 1 e SOC 2 é apenas mais uma maneira de mostrar que tomamos medidas rigorosas para proteger os dados de nossos clientes", disse Glen Gray, CEO da Peloton. "Nesta era de dispersão constante de dados, as empresas precisam ter certeza de que seus dados estão protegidos. É por isso que priorizamos continuar a investir em nossos controles de segurança."

Os relatórios SOC 1 e SOC 2 fornecem informações valiosas que os clientes precisam para avaliar e lidar com os riscos associados a um serviço terceirizado.

O SOC 1 auditou os controles da Peloton relevantes para os relatórios financeiros de clientes. A auditoria incluiu as soluções da Peloton: Well Data Lifecycle, Production Data Lifecycle e Land Data Management.

auditou os controles da Peloton relevantes para os relatórios financeiros de clientes. A auditoria incluiu as soluções da Peloton: Well Data Lifecycle, Production Data Lifecycle e Land Data Management. O SOC 2 auditou os controles relevantes da plataforma da Peloton para os Critérios dos Serviços de Confiança: segurança e disponibilidade.

"Há mais de 30 anos, estamos comprometidos com a segurança e a proteção de nossa plataforma Peloton. Isso foi validado ainda mais quando os auditores confirmaram nossa dedicação à implementação e monitoramento contínuos de tecnologias e procedimentos apropriados para proteger a segurança e a disponibilidade do serviço e dos dados do cliente", disse Gray.

A plataforma baseada em SaaS da Peloton oferece às operadoras de energia a capacidade de visualizar dados operacionais vitais em três áreas de solução em uma única plataforma. Desenvolvida em parceria com a tecnologia do Microsoft Azure, esta plataforma personalizável oferece uma experiência de usuário perfeita para ajudar as empresas a obter o maior valor possível do Well Data Lifecycle, do Production Data Lifecycle e do Land Data Management. Cada produto da Peloton tem integração comercial com cada um de nossos outros produtos, o que simplifica muito os custos e a complexidade da implementação.

Para mais informações sobre a conformidade SOC da Peloton, ou para solicitar uma cópia de um relatório, entre em contato com seu representante ou com [email protected].

FONTE Peloton

