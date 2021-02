Peloton firma um acordo para adquirir a Cevian Technologies

CALGARY, Alberta, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- A Peloton tem o prazer de anunciar que firmou um acordo para adquirir a Cevian Technologies, uma empresa de software baseada na nuvem especializada em ferramentas em tempo real de aquisição de dados, visualização e geração de relatórios no setor de completação. O principal produto da Cevian, a FracNet, é uma plataforma de visualização em tempo real de dados de fraturamento e armazenamento em nuvem, que torna os dados de tratamento de fraturamento acessíveis em um formato padrão estruturado durante e após o trabalho.

Como o setor de energia adota a digitalização e a tecnologia em nuvem, a oportunidade de alinhar os softwares e serviços FracNet da Cevian com as soluções de plataforma da Peloton, incluindo ciclo de vida de dados de poço e ciclo de vida de dados de produção, aumentará a capacidade das empresas de analisar dados de fraturamento, melhorar a tomada de decisões e otimizar as oportunidades.

Glen Gray, CEO da Peloton, diz: "Estamos ansiosos para desenvolver ainda mais a FracNet e integrar nossa tecnologia combinada para aumentar a produtividade e reduzir o custo para nossos clientes."

Jocelyn McMinn, cofundadora e diretora administrativa da Cevian Technologies, acrescenta: "a adição da FracNet à plataforma da Peloton traz precisão de qualidade e padronização em tempo real para o espaço de completações, algo há muito apreciado pelo setor de perfuração." "A Peloton é o lar ideal para a Cevian, e juntos, forneceremos aos clientes dados de completação processados que podem ser acessados facilmente com a FracNet ou qualquer plataforma de visualização", disse Kevin Lo, cofundador e sócio-gerente da Cevian.

Sobre a Peloton

A plataforma Peloton energiza a transformação digital de petróleo e gás por meio de mobilidade, automação e integração de dados, oferecendo soluções de ciclo de vida de dados de poço totalmente integrado, ciclo de vida dos dados de produção e soluções de gestão de dados terrestres. Atualmente, mais de 600 clientes de petróleo e gás em todo o mundo contam com a tecnologia Peloton para equipar as partes interessadas com as ferramentas e informações necessárias para gerenciar, simplificar e otimizar as operações.

Sobre a Cevian

A Cevian Technologies tem vasta experiência no desenvolvimento de ferramentas em tempo real de aquisição, visualização, armazenamento de dados e geração de relatórios para o setor de completação de poços. O principal produto da Cevian, a FracNet, pode alimentar análises com dados de fratura limpos e padronizados durante e após o trabalho e tem sido usada para decisões operacionais em tempo real em mais de 10.300 completações até o momento.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1163960/Peloton_Logo.jpg

FONTE Peloton

Related Links

www.peloton.com



SOURCE Peloton