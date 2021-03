Pemba s'associe à Healthtech Co. RxMx pour un programme d'expansion mondiale

SYDNEY, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- Pemba Capital Partners (« Pemba ») est heureux d'annoncer qu'il a conclu un accord de partenariat de croissance internationale avec la société mondiale de technologie de la santé RxMx, un fournisseur de systèmes de gestion de la médecine spécialisée.

RxMx a été créée en 2013 par une équipe de médecins qui voulaient moderniser et améliorer l'efficacité et la sécurité de la prescription et du contrôle des médicaments spécialisés. La société a développé un écosystème d'applications et de portails pour mettre en relation les patients, les médecins, les infirmiers, les soignants et les fabricants.

Les systèmes atténuent la gestion des risques en donnant aux médecins l'accès aux résultats de laboratoire en temps réel pour les patients. Cette technologie permet d'alerter immédiatement les médecins lorsqu'un résultat de laboratoire est mauvais. Il est important de noter que si un médecin ne répond pas aux multiples notifications, l'équipe d'infirmiers de RxMx contacte directement le médecin. L'équipe d'infirmiers soutient également les patients qui reçoivent des traitements de médecine spécialisée de pointe. La combinaison d'une équipe d'infirmiers et de solutions SaaS ergonomiques permet d'obtenir des taux d'inscription volontaire de médecins et d'adhésion de patients de près de 100 %. Ce sont les meilleurs résultats du secteur.

RxMx est basée à Sydney et possède des bureaux à New York et à Berlin. Elle travaille avec certaines des dix premières entreprises pharmaceutiques du monde. RxMx a été rentable depuis son lancement. La société s'est développée sur de nouveaux marchés avec ses clients pharmaceutiques et est actuellement présente dans de nombreux pays. Depuis 2017, le chiffre d'affaires de RxMx a augmenté de plus de 50 % par an, et atteint des niveaux élevés de revenus récurrents (> 75 %).

Pemba est devenu actionnaire majoritaire de l'entreprise aux côtés des dirigeants de l'organisation, le PDG George Hunnewell et le directeur général David Gahan, ainsi que des fondateurs de la société, afin de les aider à mener une expansion engagée dans plus d'une dizaine de pays en Europe et au Moyen-Orient jusqu'en 2021, puis à accélérer la croissance dans les années à venir.

Avec le soutien de Pemba, RxMx continuera d'investir dans le développement de sa technologie et de ses activités à grande échelle. Le principal cabinet de conseil en sciences de la vie, Triangle Market Insights Group LLC, estime que le marché combiné des services d'aide aux patients en médecine spécialisée, tels que ceux fournis par RxMx, s'élève actuellement à environ 1,8 milliard de dollars par an aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Australie, et devrait croître de plus de 40 % d'ici 2030.

George Hunnewell, PDG de RxMx a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec une société d'investissement internationale qui nous apportera de nouvelles opportunités que nous pourrons exploiter grâce à cet accord. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire croître l'entreprise. Un nouveau chapitre passionnant s'ouvre pour RxMx ».

Mark Summerhayes, codirecteur général de Pemba, a déclaré : « RxMx est le 20e investissement technologique de Pemba au cours des cinq dernières années. En tant que leader mondial dans le domaine du suivi des patients par la technologie SaaS pour la médecine spécialisée, c'est une entreprise passionnante à soutenir. Elle est très innovante et, surtout, elle a établi et développé des relations avec de grandes entreprises pharmaceutiques dans le monde entier.

« L'équipe de RxMx recherchait un partenaire qui l'aide à stimuler son expansion internationale. Pemba apporte une expérience approfondie de l'investissement technologique, du capital de croissance, un savoir-faire en matière de fusions et acquisitions et des réseaux mondiaux pour aider à accélérer la croissance.

Nous sommes tous particulièrement heureux de participer au développement de technologies qui permettent d'apporter en toute sécurité des thérapies qui changent la vie aux patients atteints de maladies chroniques graves », a déclaré M. Summerhayes.

Tom Matthews, associé chez Pemba, a ajouté : « Pour nous, RxMx est une chance d'investir dans une entreprise pharmaceutique SaaS à forte croissance qui a réussi à bouleverser le modèle patient traditionnel basé sur le travail, avec des taux d'inscription volontaire en tête du secteur et des taux d'adhésion des patients de presque 100 %. »

« La plate-forme de RxMx est unique, car elle optimise les résultats tant pour le client (les entreprises pharmaceutiques) que pour les utilisateurs (médecins et patients). Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de RxMx pour contribuer à la croissance organique et à la croissance par acquisition dans le cadre de nouvelles thérapies, de nouvelles zones géographiques et de nouveaux services adjacents », a-t-il continué.

À propos de Pemba Capital Partners :

Pemba Capital Partners a été créé en 1998 et est l'un des principaux investisseurs dans les petites et moyennes entreprises privées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Depuis sa création, la société d'investissement s'est spécialisée dans le partenariat avec les propriétaires et les gestionnaires d'entreprises privées pour les aider à accélérer leur croissance. Pemba Capital Partners est détenue de manière indépendante par ses directeurs généraux et a réalisé à ce jour plus de 200 transactions d'investissement. Pour en savoir plus sur Pemba Capital Partners :pemba.com.au

À propos de RxMx :

RxMx est une entreprise du secteur de la santé qui propose des solutions technologiques exceptionnelles et possède une longue expérience dans ce secteur. RxMx a été fondée par des médecins qui refusaient d'accepter de « faire comme d'habitude » lorsqu'ils prescrivaient de nouveaux médicaments spécialisés. RxMx a bâti son entreprise sur l'idée qu'en automatisant certaines tâches, elle pourrait donner aux médecins et aux infirmiers les moyens d'administrer en toute sécurité des médicaments spécialisés sans augmenter leur charge, ce qui améliorerait la sécurité et les soins aux patients. Pour en savoir plus : rxmxcorp.com

