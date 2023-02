PEÑA VERDE REGISTRA UN MÁXIMO HISTÓRICO EN PRIMAS EMITIDAS AL ALCANZAR LOS PS.14,331 MILLONES DURANTE 2022

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Peña Verde, S.A.B. ("Grupo Peña Verde" o "la Compañía") (BMV: PV*), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos, de forma integral, anunció un crecimiento de 6.2% en las primas emitidas del 4T22 y 19.8% en el acumulado del año, alcanzando los Ps.3,435 millones y Ps.14,331 millones, respectivamente; derivado de los aumentos de 22.9% y 27.2% AsA en las primas emitidas de General de Seguros y Reaseguradora Patria durante el ejercicio 2022.

Este resultado estuvo impulsado por la continuidad de la estrategia comercial de General de Seguros, así como por la mejor posición de mercado de Reaseguradora Patria, que continúa aportando la mayor cantidad de primas emitidas al resultado consolidado, con un total de Ps.11,195 millones (vs. Ps.8,801 millones de 2021), mientras que General de Seguros registró Ps.3,742 millones en primas (vs. Ps.3,045 millones de 2021).

En lo referente a los resultados financieros, la Utilidad Técnica del 2022 ascendió a Ps.1,042 millones (vs. Ps.1,087 millones de 2021). Y, en seguimiento a las eficiencias administrativas y operativas generadas, los gastos de operación pasaron de Ps.1,026 millones en el 2021 a Ps.850 millones en 2022 (-17.2% AsA). No obstante, estas eficiencias no pudieron compensar a totalidad el efecto combinado en siniestralidad (por presiones inflacionarias) y un menor desempeño del portafolio de inversión (afectado por cuestiones geopolíticas y macroeconómicas), lo que derivó en una pérdida neta de Ps.557 millones; En este sentido, hemos tomado las medidas contra cíclicas necesarias, para aminorar estos posibles efectos durante 2023. Y, en lo que al Patrimonio* de la Compañía se refiere, este se situó en Ps9,318 millones al cierre de 2022.

En su mensaje a inversionistas, Manuel Escobedo, Director General de Grupo Peña Verde, comentó: "Pese a la compleja coyuntura, Grupo Peña Verde continúa progresando con firmeza ante el ciclo, lo que se refleja principalmente en el rubro de primas emitidas, que nuevamente alcanzó un máximo histórico al cierre del ejercicio 2022. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso con la optimización de soluciones en nuestros portafolios de seguros y reaseguros; orientados a mejorar firmemente en el servicio al cliente y alcanzar mejores resultados, para beneficio de nuestros inversionistas".

(*) Medido como Capital más el 60% de la suma de Reservas Catastróficas y Reservas de Contingencia.

ACERCA DE GRUPO PEÑA VERDE

Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y reaseguros, que aporta estabilidad financiera, estrategia, servicios, sinergias, economías de escala, rentabilidad, valores y confianza a las filiales del grupo y a sus socios de negocio. La Compañía tiene presencia internacional en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido, entre otros. Para más información, visite www.corporativopv.mx.

