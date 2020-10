Penélope Cruz, Ricky Martin, Salma Hayek, Zoe Saldana, Edgar Ramírez y Alejandro Sanz protagonizan un PSA en español para alertar a los votantes sobre el problema de las "Boletas desnudas" en Pensilvania y otros 15 estados

NUEVA YORK, 9 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Seis de las más importantes celebridades de habla hispana protagonizan un nuevo anuncio para dirigir la atención pública a las leyes que exigen que los votantes de 16 estados, incluido el importante estado bisagra de Pensilvania, inserten las boletas electorales para votar por correo en dos sobres separados a fin de que sean contabilizadas. Si las boletas no se colocan en forma correcta, el voto se considera "desnudo", y en Pensilvania y Nueva Jersey se desecha. Debido a esta "regla de la boleta electoral desnuda", es posible que cientos de miles de votos enviados por correo se rechacen, lo que podría tener un impacto de importancia en los resultados electorales de los Estados Unidos.

En este cortometraje, las celebridades Penélope Cruz,Ricky Martin, Salma Hayek, Zoe Saldana, Edgar Ramírez y Alejandro Sanz explican a los votantes cómo deben votar por correo en forma correcta, y los alientan a hacerlo lo antes posible, con suficiente tiempo de antelación a la crítica elección presidencial de noviembre.

Vea el PSA aquí.

El anuncio fue creado por RepresentUs, un grupo a favor de la democracia, anticorrupción y apartidario, pero se divulga sin identificación alguna para que su distribución pública sea lo más amplia posible. Se ha compartido en forma gratuita con cientos de organizaciones civiles y políticas de todo el espectro político para que lo compartan con sus seguidores: desde el Comité Nacional Republicano hasta el Comité Nacional Demócrata, y desde el R Street Institute hasta Indivisible. Debido a que la pandemia de coronavirus continúa, se espera que la cantidad de votantes norteamericanos que envíen su voto por correo para las elecciones de 2020 sea mayor que nunca. El propósito del anuncio es aclarar los pasos que deben seguir los votantes que envíen sus boletas electorales por correo a fin de que la junta electoral de su estado las acepte y contabilice.

"Las boletas de votación desnudas son lo mismo que las perforaciones fallidas en votaciones anteriores", explicó Josh Silver, cofundador y director general de RepresentUs. "De hecho, si no utiliza el color de bolígrafo correcto o no se arma la boleta electoral para enviar por correo de la manera correcta, es posible que su voto no se contabilice. No es una cuestión partidaria, afecta a todas las personas que consideren votar por correspondencia. Estamos agradecidos con este grupo talentoso y comprometido por hacer un video que atrae la atención, para que todos comprendan lo que deben hacer a fin de confirmar que su voto se contabilizará".

Si desea obtener más información sobre las boletas electorales desnudas, por favor visite: https://www.nakedballots.org/

Acerca de RepresentUs

RepresentUs es la organización líder anticorrupción que trabaja para evitar los fraudes en el perimido sistema político de los Estados Unidos. Fundada conjuntamente por Josh Silver y Joshua Graham Lynn en el año 2012, lidera un movimiento apartidario de estadounidenses que aspiran a volver a poner el poder en manos de los votantes. La corrupción y un sistema fraudulento han frenado los avances en cuestiones de fundamental importancia para los estadounidenses, desde la atención de la salud hasta la educación y los gastos gubernamentales.

A través de la continua aprobación de leyes estatales y locales que restauran los sistemas electorales, la lucha contra el fraude electoral, el bloqueo de los sobornos políticos y la eliminación de los fondos reservados, RepresentUs promueve la aprobación a nivel federal de una Ley Anticorrupción de los Estados Unidos que sea aprobada por los dos partidos en contienda y que vuelva a instaurar un gobierno por y para los ciudadanos. Hasta la fecha, el movimiento ha logrado la aprobación de 114 transformadoras leyes y resoluciones anticorrupción en diferentes ciudades y estados del país, y en 2018 se aprobaron más reformas contra la corrupción que en cualquier otro año de la historia de los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre RepresentUs, visite represent.us.

