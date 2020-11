PenFed Credit Union lanza una herramienta de educación financiera personalizada

TYSONS, Va., 18 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- PenFed Credit Union, la segunda cooperativa de crédito federal más grande del país, anunció hoy la introducción de un nuevo recurso de educación financiera digital para ayudar a los socios a desarrollar la salud financiera y la confianza para ellos y sus familias. "PenFed Financial Know How" está disponible, de forma gratuita, a través de la relación de PenFed con el líder en soluciones de tecnología de bienestar financiero, EVERFI, Inc. y amplía aún más el programa de educación financiera de escuela secundaria de PenFed en Puerto Rico a adultos en toda la isla y en todas partes.