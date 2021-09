People en Español anuncia "Festival En Casa", una celebración virtual llena de entretenimiento e inspiración

Festival en Casa de People en Español cerrará el Mes de la Herencia Hispana con una celebración virtual el VIERNES 15 de octubre a las 7:00 p. m., hora del Este, a través de PeopleEnEspanol.com, en la que se presentarán charlas íntimas con celebridades, inspiradores líderes comunitarios y presentaciones musicales.

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Festival en Casa presentado por People en Español, parte de Meredith Corporation, vuelve este año en formato virtual para destacar a los líderes de la industria y las celebridades que logran un impacto positivo en sus comunidades. Este popular y gratuito evento de entretenimiento se transmitirá en línea el viernes 15 de octubre desde las 7:00 p. m. hasta las 9:00 p. m., hora del Este, en PeopleEnEspanol.com, y estará disponible on demand a continuación.

Los panelistas hablarán de temas relacionados con el cine, televisión, belleza, iniciativas comunitarias y salud y bienestar. Estas conversaciones incluirán conmovedora entrevistas con el legendario presentador de televisión Don Francisco y el actor y activista Roberto Manrique; una entrevista con el querido galán de las telenovelas, actor y productor Guy Ecker; consejos expertos de belleza con la presentadora de televisión Alejandra Espinoza; un tutorial de deliciosas recetas latinas de la actriz, modelo y autora Dayanara Torres; presentaciones musicales de la cantautora Elysaniji y de la actriz y cantante Marjorie de Sousa, entre otros.

Asimismo, la actriz e artista Ariana Debose; la showrunner y productora ejecutiva de With Love de Amazon Prime, Gloria Calderón Kellett; y la creadora y productora ejecutiva de Santiago of the Seas de Nickelodeon, Niki López, protagonizarán una profunda conversación sobre las latinas en Hollywood y cómo están haciendo importantes avances en la industria para las generaciones futuras.

Festival En Casa también destacará a los líderes que están transformando sus comunidades, como la fundadora de la organización Esposas Militares, Janet Sánchez; el presidente de Hispanic Federation, Frankie Miranda; y la CEO y fundadora de DREAMers Roadmap, Sarahi Espinosa.

"Nuestra misión permanente es seguir elevando a la comunidad latina mediante la creación de esta experiencia virtual, donde pueden aprender de sus celebridades favoritas, disfrutar exclusivas presentaciones musicales e inspirarse para convertirse en agentes de cambio en sus propias comunidades", comentó la directora de People en Español, Monique Manso.

Festival en Casa es presentado por Today's Military y Nickelodeon, con CNN en Español como socio de medios.

Únase a la celebración el 15 de octubre haciendo clic AQUÍ. Para más actualizaciones, utilice la etiqueta #FestivalPeopleenEspañol y únase a la conversación @peopleenespanol en Facebook, Instagram y Twitter.

ACERCA DE PEOPLE EN ESPAÑOL

People en Español se lanzó en 1996 como una edición especial y en la actualidad se ha convertido en la revista hispana más vendida en los Estados Unidos. People en Español se publica nueve veces al año y llega cada mes a siete millones de lectores con su mezcla editorial de entretenimiento, tendencias de moda y belleza, así como emocionantes historias de interés humano. People en Español ofrece contenido editorial original que captura los valores, las contribuciones y el impacto positivo de la comunidad hispana en los Estados Unidos. La presencia de la marca en redes sociales incluye 1.4 millones de seguidores en Twitter, más de 4.2 millones de aficionados en Facebook y 3.5 millones de seguidores en Instagram. Para ver noticias diarias, fotografías, videos exclusivos detrás de cámaras y primicias de las celebridades, visite www.peopleenespanol.com y siga a People en Español en Twitter en @peopleenespanol.

