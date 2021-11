Pep Boys presenta una donación de $100,000 para ayudar a veteranos a través de la Fundación Bob Woodruff, y continúa su celebración centenaria

FILADELFIA y NUEVA YORK, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pep Boys, una de las redes de servicio automotriz lideres del país, le ha otorgado a la Fundación Bob Woodruff (BWF) una donación de $100,000, representando una vez más el gran compromiso de esta icónica compañía con los veteranos militares de los Estados Unidos. La Fundación Bob Woodruff trabaja para asegurar que nuestros veteranos impactados, miembros del servicio y sus familiares tengan acceso al más alto nivel de apoyo y recursos que se han ganado, por el tiempo que lo necesiten.

Esta donación es una de una serie de iniciativas anunciadas en conjunto a la Celebración del Centenario de Pep Boys y representa un compromiso con la Fundación Bob Woodruff como un socio estratégico a largo plazo. Pep Boys anunció su intención de establecer esta asociación el año pasado con el lanzamiento del Calendario del Centenario de Pep Boys, del cual una porción de las ganancias ha sido destinada a la Fundación. Brian Kaner, CEO de Pep Boys, presento un cheque por $100,000 al cofundador de la organización Bob Woodruff y al CEO de BWF, Anne Marie Dougherty en Nueva York el pasado lunes.

Los Pep Boys originales fueron veteranos que buscaban comenzar la próxima etapa de sus vidas luego de la 1ra Guerra Mundial y, en el proceso, fundaron una compañía que ha durado un siglo y continúa brindándole a generaciones de veteranos su oportunidad de escribir su propio nuevo capítulo," dijo el CEO Brian Kaner. "Ahora es tiempo de que Pep Boys lleve su compromiso con los héroes de la nación aún más allá a través de programas dedicados a nuestras comunidades locales, y la Fundación Bob Woodruff es el socio perfecto para lograrlo."

"Estamos muy agradecidos con la generosidad del equipo de Pep Boys. Es emocionante encontrar a un socio que comparta nuestra visión y nuestros valores, y que tenga el alcance nacional para hacer una diferencia positiva en las vidas de veteranos de costa a costa," dijo Anne Marie Dougherty, CEO, Fundación Bob Woodruff. "A través de esta donación y nuestra asociación continua, podremos darle apoyo a veteranos a la medida que traen sus fuerzas al mundo laboral con carreras significativas."



La inversión de Pep Boys en la comunidad veterana será activada por la Fundación Bob Woodruff a través de una combinación de concesión de subvenciones, concienciación publica y activación de redes comunitarias a través de la nación donde sea que la compañía tenga localidades. La asociación también le dará a los empleados de Pep Boys cerca de 1,000 Centros de Servicio y Gomas la oportunidad de vivir la visión de la compañía de "ser en quien las comunidades cuenten para mantenerlos en movimiento," a través de compromiso local y oportunidades de voluntariado.

Además de su asociación con la Fundación Bob Woodruff, Pep Boys ofrece oportunidades a veteranos para que apliquen sus talentos y dedicación dentro de una de las industrias más grandes y dinámicas de la nación. La compañía apoya las iniciativas de Desarrollo de su fuerza de Trabajo, incluyendo el "Race to 2026", que recluta y apoya a técnicos automotrices talentosos y está diseñada para ayudar a cerrar la brecha de habilidades en Estados Unidos. Recientemente, la compañía también otorgó $100,000 en nuevas becas para aspirantes a ser técnico automotriz.



Pep Boys trabaja extensamente con RecruitMilitary, la compañía de reclutamiento enfocada en militares más grande de la nación, para ayudar a los veteranos a identificar y emprender oportunidades de carrera donde mejor puedan aplicar sus habilidades e intereses. La compañía también contribuye a la comunidad como un afiliado por 4 años de la iniciativa Progressive's Keys to Progress®, que ha donado más de 750 vehículos para ayudar a veteranos y a sus familias a seguir hacia adelante en sus vidas y carreras luego de la milicia; y el querido programa Toys for Tots de la U.S. Marine, que colecciona juguetes nuevos sin desempacar y los distribuyen a aquellos niños menos afortunados durante la época navideña. Todo el año, Pep Boys ofrece un descuento diario* en servicio automotriz a todos los miembros de la milicia, sean activos, reserva o retirados.

