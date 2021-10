Pepperstone Group kondigt met trots de benoeming van David Shafer als bestuursadviseur aan

MELBOURNE, Australië, 29 oktober 2021 /PRNewswire/- - Als CFO, COO en uitvoerend directeur van Kogan.com, brengt David een schat aan ervaring mee om de Pepperstone Group te begeleiden en te adviseren, nu het bedrijf zich richt op het volgende groeitraject. Voordat hij bij Kogan.com kwam, was David als Senior Associate-advocaat werkzaam bij Arnold Bloch Leibler. David heeft een Bachelor of Law (Honours) en een Bachelor of Commerce van de University of Melbourne. David is ook een Chartered Financial Analyst.

"We zijn blij om David formeel te mogen verwelkomen bij Pepperstone. Hij zal het bestuur van onschatbaar advies voorzien aangaande de toekomstige groeiplannen. David's ervaring in het opbouwen van Kogan vanaf de oprichting tot een toonaangevend e-commerce merk in Australië en Nieuw-Zeeland, stelt hem bij uitstek in staat ons te adviseren over onze richting en focus. Ik ken David al een aantal jaren en hij is een zeer intelligente en bekwame ondernemingsleider. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken", aldus Tamas Szabo, CEO van Pepperstone.

"Ik ben verheugd om onderdeel uit te maken van Pepperstone in zijn huidige groeifase, na de overstap van een zeer succesvol in Melbourne gevestigd bedrijf dat in in 2010 is opgericht, tot het grote wereldwijde merk dat het vandaag de dag is. Er bestaan zeer spannende plannen voor het bedrijf, en ik hoop dat mijn advies en ondersteuning in de toekomst van nut kan zijn", aldus David Shafer.

Over Pepperstone

Het in 2010 opgerichte Pepperstone is uitgegroeid tot een bekroonde online wereldwijde forex- en CFD-makelaar die bekend staat om het leveren van een uitzonderlijke klantenservice en bekroonde financiering en opnames aan tienduizenden klanten over de hele wereld. Pepperstone heeft wereldwijd dochterondernemingen en wordt gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), de Britse Financial Conduct Authority (FCA), de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), de Securities Commission van de Bahamas (SCB), de Dubai Financial Services Authority (DFSA), de Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) en de Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

Pepperstone Group - meer informatie>>

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpg

Related Links

https://pepperstone.com/en-au/



SOURCE Pepperstone Group