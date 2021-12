Pepperstone Group kondigt met trots zijn belofte aan om voor boekjaar 2023 koolstofneutraal te zijn

DOCKLANDS, Australië, 1 december 2021 /PRNewswire/-- Met de groeiende aandacht voor klimaatverandering en de beloftes van de Verenigde Naties, toonaangevende landen en organisaties is het nu dé tijd om stappen te zetten. Als internationale organisatie wil Pepperstone een voortrekkersrol spelen in dit krachtenveld. Pepperstone wil het voortouw nemen om tegen het einde van het boekjaar 2023 een koolstofneutrale organisatie te zijn en daagt alle bedrijven binnen de FX CFD-sector uit om zijn voorbeeld te volgen.

De belofte van Pepperstone heeft de volledige steun van de medewerkers, het bestuur, de aandeelhouders en de gemeenschappen waarin het bedrijf is gevestigd en actief is.

Pepperstone heeft Pangolin Associates https://pangolinassociates.com/, een adviesbureau gespecialiseerd in koolstofbeheer en duurzaamheid met erkende certificeringen in Australië en het Verenigd Koninkrijk, ingeschakeld om te onderzoeken waar de organisatie zich op dit moment bevindt en wat er moet worden gedaan.

In de komende zes maanden zal Pangolin Associates op alle niveaus samenwerken met Pepperstone om te onderzoeken en te beoordelen wat onze huidige koolstofuitstoot is, en wat Pepperstone moet doen om de koolstofuitstoot te verlagen en te compenseren om een Platinum Sustainability Rating te krijgen. We streven er ook naar om afval te verminderen door in samenwerking met https://returnr.org/ herbruikbare verpakkingen te leveren aan onze medewerkers.

"Het beheren van onze koolstofvoetafdruk is een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. We erkennen dat we als internationale organisatie niet alleen een verantwoordelijkheid hebben voor onze medewerkers, klanten, partners en aandeelhouders, maar ook voor de omgeving waarin we actief zijn. We zijn erg enthousiast om samen te werken met Pangolin Associates en kijken uit naar de komende fase. We streven ernaar dat al onze energie op den duur afkomstig is van hernieuwbare bronnen", aldus Tamas Szabo, Group Chief Executive Officer van Pepperstone.

Pepperstone zal updates blijven geven over de weg naar koolstofneutraliteit en feedback blijven verzamelen om milieuvriendelijke producten te ontwikkelen.

Over Pepperstone

Het in 2010 opgerichte Pepperstone is een internationale online forex- en CFD-makelaar die meerdere prijzen heeft gewonnen en bekendstaat om zijn uitzonderlijke klantenservice en bekroonde financiering en opnames aan tienduizenden klanten over de hele wereld. Pepperstone heeft wereldwijd dochterondernemingen en wordt gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), de Britse Financial Conduct Authority (FCA), de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), de Securities Commission of The Bahamas (SCB), de Dubai Financial Services Authority (DFSA), de Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) en de Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

Over Pangolin Associates

Het in 2010 opgerichte Pangolin Associates is een adviesbureau gespecialiseerd in koolstofbeheer en duurzaamheid met een nationale aanwezigheid. In Australië was Pangolin het eerste bedrijf in zijn sector dat als koolstofneutraal werd gecertificeerd in het kader van het Climate Active-programma van de Australische overheid. Het is ook een 'Certified B Corporation' in Australië.

