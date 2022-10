PEPSI MAX® PRÉSENTE UN NOUVEAU FILM AUTOUR DU FOOTBALL METTANT EN SCENE LES ICÔNES LEO MESSI, PAUL POGBA ET RONALDINHO, POUR ILLUSTRER SA NOUVELLE PLATEFORME DE MARQUE INTERNATIONALE « THIRSTY FOR MORE »

- Le teaser plein d'action met en scène les stars du football mondial autour d'un « Nutmeg Royale » (petit pont royal – en français), donnant vie ainsi à la nouvelle philosophie de la marque Pepsi MAX qui sera au cœur de toutes les futures campagnes internationales -

LONDRES, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- #THIRSTYFORMORE - Aujourd'hui, Pepsi MAX® a annoncé le lancement de « Thirsty For More », sa nouvelle philosophie et plateforme de marque internationale, avec la sortie du teasing de son prochain film autour du football « Nutmeg Royale » qui met en scène les icônes du football mondial que sont Leo Messi, Ronaldinho et Paul Pogba. Cette nouvelle campagne créative célèbre la soif perpétuelle d'expériences fun, excitantes et inattendues. Elle incarne la nouvelle ligne directrice stratégique et créative de Pepsi MAX et sera au cœur de toutes les prochaines activations autour de la marque au niveau international.

Inspiré par la « Generation Thirsty » - une tribu d'individus à l'esprit curieux - « Thirsty For More » célébrera et récompensera ceux qui prônent la curiosité pour vivre des expériences passionnantes et inattendues. Cette nouvelle plateforme représente donc un état d'esprit partagé entre la marque et cette nouvelle génération de consommateurs. Elle sera déployée au travers d'expériences et de contenus autour des produits mais aussi des passions communes entre la marque et ses consommateurs : le football et la musique.

Pour illustrer la philosophie « Thirsty For More », Pepsi MAX a dévoilé un nouveau film autour du football « Nutmeg Royale ». Axé sur le geste le plus iconique du football, le petit pont, ce teaser dynamique met en scène des actions intenses et les possibilités inattendues qui se présentent lorsque l'on réunit des stars mondiales du football. Un « nutmeg » (ou petit pont en français) exige confiance, habileté et un timing impeccable. Alliant technique traditionnelle et « freestyle », cette action est réservée aux personnes qui prennent des risques et qui ont soif de sensations fortes. Ce premier teaser montre également Messi, Ronaldinho et Pogba arborant un détail que les fans de football les plus avertis pourront reconnaître. Rendant hommage à l'emblématique maillot de football Pepsi MAX de 2002, le film publicitaire de cette année sera donc un clin d'œil au lien très fort, qui existe depuis de nombreuses années, entre la marque et le football.

À propos de la nouvelle campagne, Gustavo Reyna, Directeur Marketing Monde de Pepsi MAX a déclaré : « Chez Pepsi MAX, l'ADN de notre marque a toujours été nourri par la culture des jeunes - qu'il s'agisse d'être à la pointe de l'innovation en matière de produits ou de tirer parti de ce qui fait bouger la culture pour façonner nos expériences de divertissement uniques. 'Thirsty for More' est notre engagement à célébrer le désir insatiable de ceux qui défient les attentes et veulent s'amuser, tout en tissant des liens plus profonds avec nos consommateurs grâce à une passion partagée pour le football et la musique, des expériences uniques, sans oublier bien sûr, le cola le plus savoureux. »

Les marchés du monde entier ont déjà commencé à déployer des campagnes locales dans le cadre de la nouvelle plateforme Thirsty For More - valorisant la curiosité et s'appuyant sur les trois piliers clés de cette plateforme. Fin 2021, Pepsi MAX en Égypte a lancé sa première campagne « Thirsty For More », avec la star mondiale du football égyptien, Mohamed Salah, qui célébrait le désir d'avoir soif de succès. La campagne s'est déclinée en une pub et un impressionnant tour de cartographie 3D du complexe Tahrir au Caire. Pepsi MAX en Amérique latine a également été parmi les premières régions à introduire la nouvelle campagne en mars 2022. La campagne locale a mis en avant le riche patrimoine culinaire du continent, en mettant aussi l'accent sur le plaisir des repas et en encourageant les consommateurs à oser de nouvelles choses, en découvrant de nouvelles saveurs et sensations.

Pour suivre le lancement de Nutmeg Royale et les autres événements passionnants et incontournables de Pepsi MAX qui seront lancés dans les semaines à venir, les fans peuvent rejoindre les conversations sur les réseaux sociaux en suivant #THIRSTYFORMORE, #PepsiNutmeg et @PepsiGlobal.

