PEPSI® E EA SPORTS FC™ - JUNTAS PARA OFERECER AOS FÃS BENEFÍCIOS NO JOGO ULTIMATE TEAM™

NOVA YORK, 6 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, PEPSI® e EA SPORTS FC™ revelaram detalhes de uma campanha internacional épica que elevará as experiências dos jogadores do tão aguardado novo jogo de futebol, o EA SPORTS FC™ 24. A parceria é liderada por três jogadores de futebol de alto nível, com uma promoção na embalagem para que os fãs recebam benefícios no jogo apenas com a compra de produtos PEPSI® participantes.

Com o EA SPORTS FC™ 24 agora disponível para compra em todo o mundo, as duas potências do entretenimento, PEPSI® e EA SPORTS FC™, estão juntas em uma missão para que os fãs aproveitem bem sua experiência de jogo. Disponível em mais de 20 mercados em todo o mundo, a marca de refrigerantes lançará centenas de milhões de latas e garrafas de PEPSI® x EA SPORTS FC™ 24, cada uma com um dos grandes embaixadores de PEPSI® no futebol: Vini Jr., Leah Williamson e o recém chegado ao time, Son Heung-min.

Ao comprar uma lata ou garrafa promocional da PEPSI®, os fãs poderão resgatar benefícios do jogo EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Team™ incluindo um item de ouro não negociável com classificação Ultimate Team™ 75+, permitindo que os jogadores criem equipes competitivas dentro do novo jogo. As latas e garrafas também dão acesso a brindes como uniformes de futebol da marca, designs atraentes de estádios e TIFOs – todos resgatáveis via console de videogame* ou PC.

Para celebrar ainda mais a campanha, PEPSI® lançou um novo e empolgante filme estrelado por Vini Jr. nas redes sociais para mostrar aos fãs por que a marca é a parceira perfeita para ajudar a saciar a sede da nova era dos fãs de futebol. O filme mostra o jogador arremessando contra o gol, até que a bola atinge uma máquina de venda automática da marca, lançando várias latas de PEPSI®x EA SPORTS FC™ 24.

O filme transita sem esforço para o avatar de Vini no jogo, marcando um gol sensacional no EA SPORTS FC™ 24, com as filmagens culminando com o ala celebrando o ataque contra um amigo no conforto de sua própria casa – uma cena que diz muitos aos jogadores do EA SPORTS FC™ 24.

Gustavo Reyna, Diretor Sênior de Marketing Global da PEPSI®, comentou: "A parceria com uma marca de entretenimento revolucionária como EA SPORTS FC™ é uma enorme fonte de orgulho para a Pepsi. Trabalhando com as maiores estrelas do futebol e os melhores criadores de jogos, usamos nossa história e experiência em entretenimento esportivo para cocriar uma campanha para os fãs que merecem o novo jogo épico EA SPORTS FC™ 24. Temos o prazer de oferecer aos fãs as recompensas da Pepsi. Este é apenas o começo de nossa jornada para moldar o futuro dos fãs de futebol com o EA SPORTS FC™; há muito mais por vir durante esta parceria. Fiquem ligados!"

David Jackson, Vice-Presidente de Marca da EA SPORTS FC™, acrescentou: "Iniciamos uma nova era do jogo mundial com o lançamento do EA SPORTS FC™ 24, e estamos entusiasmados por nos unirmos à Pepsi para oferecer aos fãs Recompensas do Ultimate Team, que irão aprimorar ainda mais sua experiência no jogo. Com o nosso objetivo comum de promover experiências interativas e de futebol focadas nos torcedores, este é apenas o começo para uma colaboração única e envolvente."

Com uma posição única no coração do esporte e do entretenimento, e com um rico histórico de trabalho com as maiores estrelas e plataformas neste espaço, esta campanha é a mais recente aposta da PEPSI® na sua plataforma global "Thirsty For More", cujo intuito é dar aos fãs em todo o mundo momentos inovadores e emocionantes.

Novas ativações com os jogadores serão reveladas em breve; os fãs podem se manter atualizados e participar da conversa seguindo @PepsiGlobal no Instagram e no TikTok . #ThirstyForMore

*PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One ou PC via aplicativo EA, Steam ou Epic. A oferta não está disponível no Nintendo Switch™.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Em 2022, a companhia teve mais de US$ 86 bilhões em receita líquida, impulsionada por um portfólio com uma ampla variedade de alimentos e bebidas para diversas ocasiões de consumo, incluindo marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo. Há 70 anos no Brasil, a PepsiCo é dona de marcas como PEPSI®️, GATORADE®️, QUAKER®️, LAY'S®️, DORITOS®️, RUFFLES®️, CHEETOS®️, KERO COCO®️, H2OH!®️, TODDY®️ entre outras.

Guiada pela visão de ser a líder global em alimentos e bebidas convenientes ao vencer por meio da estratégia PepsiCo Positive (pep+), a companhia promove uma transformação de ponta a ponta, onde a preocupação com as pessoas e o planeta é fundamental para criar valor e crescer operando e inspirando mudanças positivas. Para mais informações, visite www.pepsico.com.br e siga no Twitter , Instagram , Facebook e LinkedIn .

Sobre a Electronic Arts

A Electronic Arts (NASDAQ: EA) é líder global em entretenimento interativo digital. A empresa desenvolve e oferece jogos, conteúdo e serviços online para consoles conectados à Internet, dispositivos móveis e computadores pessoais.

No ano fiscal de 2023, a EA registrou receita líquida GAAP de aproximadamente US $ 7,4 bilhões. Com sede em Redwood City, Califórnia, a EA é reconhecida por um portfólio de marcas de alta qualidade aclamadas pela crítica, como EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ e F1®. Mais informações sobre a EA estão disponíveis em www.ea.com/news .

EA, EA SPORTS, EA SPORTS FC, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims, Titanfall e Plants vs. Zombies são marcas comerciais da Electronic Arts Inc. John Madden, NFL, FIFA e F1 são propriedade de seus respectivos titulares e usados com permissão.

