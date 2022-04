PEPSICO AGREGA 16 NUEVAS ORGANIZACIONES AL "EQUIPO DE CAMPEONES" EN EL SEGUNDO AÑO DEL COMPROMISO DE $1 MILLÓN PARA APOYAR EL ACCESO AL FUTBOL EN COMUNIDADES MARGINADAS

Este año se integra al "Equipo de Campeones" el programa "Acceso para Campeones", una oportunidad para que los jugadores participantes se conecten con los embajadores de la UEFA. A través de estos eventos inspiradores, los participantes tendrán la oportunidad de relacionarse con atletas y líderes, tanto de PepsiCo como de la industria del futbol, para discutir varios temas que van desde la creación de una mentalidad de crecimiento hasta la exploración del futbol como industria. Además, por segundo año consecutivo, PepsiCo se asocia con ACCESS U, una organización sin fines de lucro dedicada a asesorar a los jugadores y sus familias durante todo el proceso de reclutamiento universitario, para ayudar a guiar a los estudiantes que buscan becas deportivas.

El "Equipo de campeones" es una iniciativa importante que forma parte del pilar comunitario del PepsiCo's Racial Equality Journey's , que en 2020 vio a la compañía anunciar compromisos de más de $ 570 millones durante cinco años para aumentar la representación dentro de su fuerza laboral y mejorar las empresas y comunidades afroamericanas e hispanas en los Estados Unidos, para abordar problemas de desigualdad y crear más oportunidades.

"El 'Equipo de Campeones' es un símbolo del compromiso de PepsiCo para impulsar un cambio a largo plazo y abordar las barreras sistémicas en estas comunidades desatendidas", dijo Antonio Escalona, SVP & GM, Hispanic Business Unit, PepsiCo Foods North America. "El futbol es el deporte más popular del mundo, y el compromiso de nuestras marcas Lay's, Pepsi y Gatorade a través de este programa ha tenido un impacto medible en los clubes, programas y organizaciones de futbol de las comunidades hispanas y afroamericanas en los Estados Unidos."

La alineación del "Equipo de Campeones" de este año está compuesta por 16 organizaciones locales en ciudades como Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Minneapolis, Nueva Orleans, Nueva York, Philadelphia, Seattle, Tampa Bay y Washington, D.C.

"El año pasado, aprovechamos nuestra plataforma global más grande, la UEFA Champions League, como una fuerza para el bien, presentamos el 'Equipo de Campeones' y derribamos las barreras del juego en ciudades de todo el país", dijo Esperanza Teasdale, VP & GM, Hispanic Business Unit, PepsiCo Beverages North America. "Vimos una oportunidad para ayudar a nivelar el campo de juego, y este año, estamos enfocados en expandir nuestro apoyo en más comunidades locales, reforzando los esfuerzos para igualar el acceso de los jóvenes desatendidos, incluido un enfoque en aumentar el reclutamiento de mujeres atletas jóvenes que tienen menos oportunidades de practicar deportes que los jóvenes atletas hombres".

Sobre la base del éxito del programa 2021, PepsiCo ha podido:

Beneficiado a más de 9,000 jugadores y entrenadores solo en el primer año, incluidas las oportunidades educativas para refinar y optimizar sus habilidades de liderazgo.

Incremento de 11 organizaciones en 2021 a 16 organizaciones en este segundo año.

Proporcionar la oportunidad para que diversos equipos participen en torneos competitivos. Por ejemplo, Spartan Wolves ( Inglewood, CA ) envió a los siete equipos a la California State Club, un torneo regional que brinda a los jugadores una mayor visibilidad ante los visores universitarios; y Future Soccer Club ( Lanham, MD ) envió cuatro equipos a la D.C. Cup, una prestigiosa copa universitaria de la costa este.

) envió a los siete equipos a la California State Club, un torneo regional que brinda a los jugadores una mayor visibilidad ante los visores universitarios; y Future Soccer Club ( ) envió cuatro equipos a la D.C. Cup, una prestigiosa copa universitaria de la costa este. Proveer a más de 540 jugadores con nuevo equipo e indumentaria de juego.

Ofrecer oportunidades de tutoría a estudiantes-atletas con profesionales, ejecutivos de equipos y líderes empresariales de futbol de gran prestigio.

Facilitar el acceso a las canchas locales y proporcionar recursos para el mantenimiento de campo, incluida la instalación de iluminación.

En el período previo a la final de la UEFA Champions League 2021-2022, PepsiCo amplificará las historias de las 16 organizaciones, distribuidas en plataformas digitales, para brindar más visibilidad sobre el impacto de cada dólar donado.

El "Equipo de Campeones" 2022 de PepsiCo que recibe fondos este año incluye:

1. Club Soccer Centro (Houston, TX): SOCCER CENTRO es una de las organizaciones hispanas de futbol más grandes de Houston, TX. Fundados en 2002, han apoyado a más de 35,000 jugadores de la comunidad local manteniéndolos ocupados en el campo y fuera de las calles. Actualmente, trabajan con más de 500 niños de 4 a 18 años en diferentes programas relacionados con el futbol.

2. Cultures United FC (Seattle, WA): Cultures United FC ofrece a adultos jóvenes desfavorecidos de diversos orígenes un camino hacia el avance atlético y, al mismo tiempo, los empodera para retribuir a su comunidad a través de campamentos y clínicas gratuitos para jóvenes.

3. FCI Soccer Academy (Washington, D.C.): FCI Soccer Academy es una organización sin fines de lucro con el propósito de mantener activos a los jóvenes del condado de Prince George y formar una comunidad de padres e hijos que puedan pasar tiempo juntos.

4. Football For Her (Los Angeles, CA): Football For Her ofrece un espacio seguro e inclusivo para que las niñas jueguen al futbol, y ofrece tutoría y recursos profesionales que de otro modo no estarían disponibles.

5. JaHbat FC Premier (Chicago, IL): Un club en crecimiento, que brinda la oportunidad de entrenar y competir al más alto nivel para el futbol juvenil, de 6 a 19 años. JaHbat actualmente tiene más de 20 equipos y más de 300 jugadores. JaHbat es un acrónimo que representa los antecedentes culturales de cada uno de los primeros jugadores del club; Jamaica, América, Haití, Belice, Asia/África y Trinidad.

6. Kalonji Soccer Academy (Atlanta, GA): Kalonji Soccer Academy es un programa dirigido por Atlanta Youth Soccer Foundation (AYSF), una 501c3 sin fines de lucro que ofrece programas para niños y adultos. AYSF proporciona un entorno seguro, de apoyo y afectuoso donde todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico, pueden aprender, jugar y desarrollar sus habilidades futbolísticas.

7. Little Haiti (Miami, FL): Little Haiti FC es el único club de futbol juvenil gratuito y sin fines de lucro en Florida. LHFC atiende a 175 niños de una población diversa de familias desatendidas del vecindario de Little Haiti en el centro de Miami y las comunidades circundantes. En los últimos siete años, el 100% de los niños del programa se graduaron de la escuela preparatoria y el 80% pasó a la universidad.

8. PureGame (Los Angeles, CA): PureGame crea programas para niños que integran un currículo de educación del carácter, entrenamiento de liderazgo y deporte. PureGame introduce habilidades para la vida, desarrolla el carácter y ayuda a los niños.

9. RYSA Wimauma Warriors (Tampa Bay, FL): Una organización ubicada en la ciudad de Wimauma que ha estado trabajando y apoyando a la comunidad hispana local, compuesta principalmente por trabajadores migrantes provenientes de países latinoamericanos. Este programa mejora la calidad de vida en la comunidad local que comparte un amor común por el futbol.

10. Sol Of the Cities (Minneapolis, MN): En un mundo de pagar por jugar, donde muchas comunidades quedan excluidas, se creó la SOL OF THE CITIES Serve-To-Play Futsal League. Hemos desarrollado un modelo que brinda a los niños la oportunidad de jugar futbol sala competitivo en un ambiente positivo; que promueve la retribución a la comunidad.

11. South Bronx United (New York, NY): South Bronx United es una organización de desarrollo juvenil sin fines de lucro 501c3 que combina el futbol con el enriquecimiento académico, la preparación para la universidad, la tutoría y los servicios familiares para involucrar a los jóvenes inmigrantes y de primera generación y apoyar a la comunidad más amplia del sur del Bronx.

12. Texas Soccer Alliance (Dallas, TX): Texas Soccer Alliance es un club/academia de futbol que sirve a las áreas de North Fort Worth, Keller, Saginaw y sus alrededores. Su enfoque principal es brindar un apoyo completo para el desarrollo de todos los jugadores, niños y niñas, independientemente del nivel de habilidad, en un esfuerzo por prepararlos para la competencia en todos y cada uno de los niveles.

13. The 18th Ward (New Orleans, LA): The 18th Ward fue creada para aumentar el acceso de los jóvenes a los deportes al eliminar las barreras a la participación. Brindan programas de alta calidad y entrenadores capacitados para asegurarse de que los niños se diviertan y aprendan las habilidades fundamentales para sentirse exitosos en los deportes.

14. Union Jerez (Denver, CO): Unión Jerez es una academia juvenil construida para ayudar a los niños. Buscan brindar a los niños la oportunidad de disfrutar jugando al futbol y ayudarlos a seguir una carrera universitaria para mejorar su futuro.

15. United Philly Soccer (Philadelphia, PA): La misión de United Philly es crear un camino integral para que los jugadores que residen en Philadelphia participen en un programa de futbol competitivo y de alta calidad durante sus años de escuela preparatoria.

16. Women in Soccer (New York, NY): Women in Soccer es una comunidad creciente de mujeres y aliadas unidas por el espíritu inclusivo del futbol que se unen en una red digital. WIS tiene la misión de conectar y apoyar a todas las mujeres y personas marginadas que aman el hermoso juego, con un enfoque específico en hacer de la industria del futbol un lugar de trabajo más equitativo. Únete a su movimiento.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó más de $79 mil millones de dólares en ingresos netos en 2021, impulsado por una cartera de bebidas complementarias y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas disfrutables, incluyendo muchas marcas que generan más de $1 mil millones de dólares cada uno en ventas minoristas anuales estimadas.

PepsiCo es guiada por la visión de Ser el Líder Global en Alimentos y Bebidas al Ganar con PepsiCo Positivo (pep+). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que pone la sustentabilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información, visite www.pepsico.com.

