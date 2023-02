PepsiCo Juntos Crecemos se Asocia con Wilmer Valderrama para Sorprender a Cinco Pequeños Negocios de Dueños Hispanos del Área de Phoenix con Cheques de $10,000 dólares y Recursos Esenciales para Prepararse para el Super Bowl LVII

Las contribuciones financieras y el apoyo digital ayudarán a las empresas locales a prepararse para el aumento de tráfico de clientes durante el fin de semana del Super Bowl LVII; las aplicaciones para el Hispanic Digital & Delivery Program de PepsiCo Juntos Crecemos ya están abiertas para los dueños de negocios de alimentos y bebidas en todo el país

PURCHASE, N.Y., 2 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que se acerca El Gran Juego y una afluencia de visitantes desciende sobre Phoenix, las empresas locales anticipan un impulso del tamaño del Super Bowl LVII en sus ganancias. Para ayudarles a aprovechar al máximo este importante momento, PepsiCo Beverages North America y Frito-Lay, dos unidades de PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) se han unido para contribuir $50,000 dólares y recursos digitales esenciales para el desarrollo de negocios a cinco pequeños negocios de dueños hispanos con sede en Phoenix a fin de apoyar actualizaciones operativas con antelación al juego. Hoy, el actor, productor y activista latino Wilmer Valderrama sorprendió a dos dueños de pequeños negocios locales, entregándoles personalmente cheques de $10,000 dólares para sus negocios. Impulsadas por la plataforma de PepsiCo Juntos Crecemos (Together We Grow), estas contribuciones económicas refuerzan el compromiso de PepsiCo por avanzar en su objetivo del Camino hacia la Igualdad Racial al invertir en el crecimiento a largo plazo de los restaurantes, bodegas y carnicerías hispanas en todo el país.

PepsiCo Juntos Crecemos y Wilmer Valderrama sorprenden a MaryLou Sorkhabi, dueña de Rosita's Place, con un cheque de $10,000 en anticipación al Super Bowl LVII.

Los propietarios de negocios locales Alexis Carbajal y Juan Ayala, del popular restaurante puertorriqueño Phoenix Coqui y MaryLou Sorkhabi, propietaria del tradicional restaurante mexicano Rosita's Place, recibieron la visita inesperada de Valderrama y de ejecutivos de PepsiCo para la entrega de los cheques de $10,000 dólares y celebrar el continuo crecimiento de sus negocios. Otros tres negocios de Phoenix, incluidos Carnicería México, Imelda Happy Tamales, y Tacos Tijuana también se encuentran entre los destinatarios de los cheques de $10,000 dólares de PepsiCo Juntos Crecemos. Con la avalancha de fanáticos del fútbol americano que estarán visitando Phoenix antes y durante el fin de semana del Super Bowl LVII, los propietarios pueden usar los fondos para abastecerse de suministros adicionales, contratar y capacitar personal adicional y ofrecer horarios extendidos, entre otras actualizaciones comerciales para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Además de la asistencia financiera, los cinco negocios también recibieron servicios gratuitos de desarrollo empresarial a través del Hispanic Digital & Delivery Program de PepsiCo Juntos Crecemos para fortalecer sus capacidades digitales y acceder a más clientes en línea, un valor adicional de más de $12,000 dólares. El programa personalizado de desarrollo de negocios ofrece consultas individuales con expertos en logística de entrega, tecnología, marketing y optimización de motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en inglés).

El apoyo económico y el Hispanic Digital & Delivery Program de PepsiCo Juntos Crecemos llega en un momento en que existe la necesidad de asistencia financiera y recursos comerciales adicionales para los empresarios hispanos. De acuerdo a un estudio de McKinsey and Company realizado sobre el estado económico de los latinos en los Estados Unidos, el acceso al capital y a una mejor representación en los sectores en crecimiento siguen siendo algunos de los principales desafíos, ya que el 72 % de los latinos dueños de negocios dependen de sus ahorros personales, familiares y amigos para financiarse.

"Para los pequeños negocios locales de dueños hispanos, el Super Bowl LVII dará un impulso muy necesario, especialmente para aquellos que aún se están recuperando del impacto de la pandemia", dijo Antonio Escalona, vicepresidente senior y director general de la Unidad de Negocios Hispanos de PepsiCo Foods North America. "Las contribuciones de PepsiCo Juntos Crecemos y el Hispanic Digital & Delivery Program son formas en las que PepsiCo Beverages North America y Frito-Lay están apoyando a estos negocios locales para ayudarlos a aprovechar al máximo este momento único en la vida", agregó. "Estamos muy contentos de asociarnos con Wilmer Valderrama para poner el foco en estos emprendedores resilientes, y alentamos a todos los que se dirijan a Phoenix para el Super Bowl LVII a prestar su apoyo al equipo local - a los negocios locales propiedad de hispanos."

"Me siento honrado de unirme a PepsiCo Juntos Crecemos para ayudar a destacar el éxito continuo de los negocios latinos más queridos y antiguos de Phoenix. Para aquellos que estén de visita durante el Super Bowl LVII, los invito a que me acompañen a apoyar a estos pequeños negocios para experimentar los auténticos sabores de nuestra cultura que están incrustados en esta ciudad", dijo Valderrama. "Cuando apoyamos a los negocios locales, celebramos y elevamos a nuestras comunidades".

¿Cómo pueden aplicar los negocios al Hispanic Digital & Delivery Program?

Las aplicaciones para el Hispanic Digital & Delivery Program de PepsiCo Juntos Crecemos ya están abiertas en todo el país para los propietarios hispanos de pequeños negocios en la industria de alimentos y bebidas. Los interesados pueden visitar PepsiCoJuntosCrecemos.com para obtener más información.

"Los pequeños negocios de dueños hispanos continúan siendo una fuerza económica propulsora en los Estados Unidos, ya que contribuyen con más de $800 mil millones de dólares solo a la economía estadounidense", dijo Esperanza Teasdale, vicepresidenta y directora general de la Unidad de Negocios Multiculturales de PepsiCo. "Alentamos a cualquier restaurante, bodega o carnicería de propiedad hispana a aplicar al Hispanic Digital & Delivery Program de PepsiCo Juntos Crecemos, que ofrece recursos financieros personalizados, capacitación y servicios de consultoría para ayudar a los empresarios hispanos a acelerar sus negocios ahora y en el futuro".

Acerca de PepsiCo Juntos Crecemos

Como parte de su Iniciativa Hispana para el Camino hacia la Igualdad Racial, PepsiCo lanzó la plataforma multifacética Juntos Crecemos en agosto de 2021 dirigida a fortalecer a los restaurantes, bodegas y carnicerías de dueños hispanos, para abordar los desafíos empresariales fundamentales, y apoyar el crecimiento empresarial. La plataforma Juntos Crecemos es parte del compromiso de PepsiCo de $50 millones de dólares en cinco años para apoyar a las empresas propiedad de hispanos.

Desde el lanzamiento de Juntos Crecemos:

El Hispanic Digital & Delivery Program ha apoyado a 80 establecimientos comerciales propiedad de hispanos, mejorando su presencia en línea, logística de entrega, pedidos en línea y prácticas de marketing. También ha brindado más de 500 horas de oficina de apoyo extendido a dueños de negocios.

ha apoyado a 80 establecimientos comerciales propiedad de hispanos, mejorando su presencia en línea, logística de entrega, pedidos en línea y prácticas de marketing. También ha brindado más de 500 horas de oficina de apoyo extendido a dueños de negocios. El IMPACTO Hispanic Business Accelerator de la Fundación PepsiCo ha otorgado $2 millones de dólares en apoyo financiero y capacitación empresarial para 150 pequeñas empresas de alimentos y bebidas en 13 ciudades.

ha otorgado millones de dólares en apoyo financiero y capacitación empresarial para 150 pequeñas empresas de alimentos y bebidas en 13 ciudades. Esenciales para Bodegas y Carnicerías que fueron proporcionados a más de 500 empresas de propietarios hispanos en todo el país por medio de elementos esenciales de marketing y seguridad, lo que ha dado como resultado que estas tiendas superen a negocios similares en la mayoría de los mercados.

Para conocer más sobre PepsiCo Juntos Crecemos y aplicar al Hispanic Digital & Delivery Program, visite PepsiCoJuntosCrecemos.com y siga @PepsiCoJuntosCrecemos en Facebook e Instagram.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó más de $79 mil millones de dólares en ingresos netos en 2021, impulsados por una cartera de bebidas complementarias y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. El portafolios de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas disfrutables, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de $1 mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

PepsiCo se guía por la visión de Ser el Líder Global de Bebidas y Alimentos Prácticos al Ganar con PepsiCo Positivo (pep+). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que pone la sustentabilidad y el capital humano al centro de cómo crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información, visite www.pepsico.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook, y LinkedIn @PepsiCo.

Acerca de Frito-Lay North America

Frito-Lay North America es la división de alimentos prácticos de PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP), con un valor de $19 mil millones de dólares, con sede en Purchase, Nueva York. Los alimentos de Frito-Lay incluyen papas fritas Lay's y Ruffles, chips de tortilla Doritos, bocadillos Cheetos, chips de tortilla Tostitos y salsas, bocadillos multigrano SunChips y chips de maíz Fritos. La empresa opera más de 30 centros de producción en los Estados Unidos y Canadá, más de 200 centros de distribución y presta servicios a 315,000 clientes minoristas por semana a través de su modelo de entrega directa en tienda. Obtenga más información sobre Frito-Lay en el sitio web corporativo http:www.fritolay.com/, en Twitter fritolay, en Instagram @fritolay y en Facebook Frito-Lay.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995238/PepsiCo_Juntos_Crecemos_Wilmer_Valderrama.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1995239/PepsiCo_Juntos_Crecemos_Logo.jpg

FUENTE PepsiCo, Inc.

SOURCE PepsiCo, Inc.