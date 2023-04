PepsiCo Lanza el Programa Greenhouse Accelerator: Edición Juntos Crecemos para Identificar y Ayudar a Mejorar a Nuevas Empresas Emergentes de Alimentos y Bebidas de Propietarios Hispanos

Se invita a las empresas de propiedad hispana que ofrecen innovaciones, productos y servicios de alimentos y bebidas a postularse para participar en un programa de seis meses guiado por mentores y recibir una subvención de $20,000 dólares para acelerar sus negocios y transformar la forma en que los consumidores viven sus vidas

PURCHASE, N.Y., 10 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) anunció el lanzamiento de su programa Greenhouse Accelerator: Edición Juntos Crecemos (Together We Grow). Este año marca el octavo año del programa Greenhouse Accelerator, y la primera edición hispana, que se enfoca en impulsar el crecimiento de las marcas emergentes de alimentos y bebidas de propietarios hispanos a través de la colaboración y la innovación.

A partir de hoy, las empresas emergentes de alimentos y bebidas de propiedad hispana que fabriquen o vendan bienes de consumo o que brinden servicios de alimentos y bebidas en todo el país pueden postularse para el programa Greenhouse Accelerator: Edición Juntos Crecemos. Del grupo de solicitantes, PepsiCo seleccionará a diez marcas, productos y/o conceptos de servicio de alimentos de alto potencial para unirse al programa Greenhouse Accelerator en junio. Los diez innovadores recibirán $20,000 dólares en subvenciones y participarán en un programa empresarial de seis meses diseñado para acelerar su crecimiento por medio de tutoría personalizada. Los mentores de PepsiCo colaborarán con las empresas emergentes seleccionadas para resolver una variedad de desafíos comerciales, incluyendo desarrollo de marca, escalado de tecnología, desarrollo de modelo de negocio, optimización de productos y estrategia de comercialización.

Las empresas ejecutarán una iniciativa para demostrar colaboración y resultados tangibles, y en agosto, compartirán el progreso de su iniciativa y presentarán actualizaciones al comité de evaluación en un evento virtual. En noviembre, el negocio con mayor potencial será premiado por un comité de selección de expertos con $100,000 dólares para continuar su expansión y una oportunidad para seguir trabajando con PepsiCo y Juntos Crecemos para promover su crecimiento.

"En línea con los objetivos del Camino hacia la Igualdad Racial de PepsiCo para apoyar y elevar a proveedores diversos, este año elegimos enfocarnos en los empresarios hispanos," dijo Esperanza Teasdale, vicepresidenta y directora general de la Unidad de Negocios Hispana, de PepsiCo Beverages North America. "Estamos muy emocionados y orgullosos de ofrecer a empresas diversas la oportunidad de hacer crecer sus negocios con nuestro apoyo, especialmente las marcas emergentes de alimentos y bebidas. Esperamos ver a estas empresas crecer y expandirse aún más por medio de nuestro programa de tutoría y subvenciones".

Unido a PepsiCo Juntos Crecemos , una plataforma multifacética que forma parte del compromiso de $50 millones de dólares del Camino hacia la Igualdad Racial de PepsiCo con el objetivo de proporcionar apoyo a corto y largo plazo a las pequeñas empresas de alimentos y bebidas de propietarios hispanos durante cinco años, PepsiCo busca acercarse y apoyar a la emergente industria hispana de alimentos y bebidas. PepsiCo valora estar a la vanguardia de la innovación y la colaboración con marcas y empresas emergentes, al mismo tiempo que apoya y eleva a proveedores diversos.

"PepsiCo está continuamente buscando formas de ampliar el acceso a pequeñas empresas y empresarios, particularmente dentro de las comunidades de color," dijo Antonio Escalona, vicepresidente senior y director general de la Unidad de Negocios Hispana, de PepsiCo Foods North America. "Dado que Juntos Crecemos busca ayudar a los empresarios hispanos a hacer crecer aún más sus negocios, vimos una oportunidad de colaborar con el programa Greenhouse Accelerator para descubrir marcas, innovaciones y servicios emergentes de alimentos y bebidas propiedad de hispanos, y ayudarlos a alcanzar sus objetivos comerciales, mientras apoyan a la comunidad hispana".

El programa Greenhouse Accelerator se lanzó por primera vez en Europa en 2017 y se expandió a América del Norte en 2018. A lo largo de los años, el programa ha evolucionado para apoyar a los innovadores y emprendedores que apelan a las necesidades de los consumidores, incluidas las soluciones de sostenibilidad y nutrición. Este es el octavo programa Greenhouse Accelerator, y el objetivo sigue siendo el mismo: apoyar a los emprendedores en su crecimiento. Para aprender más sobre el programa acelerador PepsiCo Greenhouse Accelerator: Edición Juntos Crecemos y cómo aplicar, visite: https://greenhouseaccelerator.com/juntos-crecemos/.

