Peptídeos purificados e extratos botânicos: conheça os produtos queridinhos que chegaram para revolucionar a rotina de skincare facial da pele 30+

SÃO PAULO, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- É muito comum, na hora de escolher um dermocosmético para a rotina de skincare, surgirem dúvidas sobre as necessidades de cada tipo de pele, bem como, os questionamentos sobre as exigências da pele em cada fase da vida. Se você já passou por isso em algum momento, Cetaphil vai sanar essas dúvidas.

A partir dos 30 anos, por exemplo, ocorrem mudanças no organismo que refletem na aparência da pele. Isso acontece porque há diminuição na produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico1. É nesse momento que rugas, linhas finas e flacidez podem começar a se manifestar. O uso de produtos com ingredientes que estimulem a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico podem começar a ser introduzidos nos cuidados com a pele para minimizar os sinais do envelhecimento.

"A combinação perfeita de peptídeos purificados, extrato de arroz e extrato de edelweiss pode ser extremamente positiva para os consumidores. Alguns dos benefícios que eles proporcionam são estímulo à produção de colágeno, redução de linhas finas e rugas, mais hidratação à pele e melhoria da aparência de manchas e marcas de acne. Além disso, eles possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a proteger e revitalizar a pele, inclusive contra danos causados pelos raios UV. Também ajudam a reduzir a inflamação e neutralizar os radicais livres, o que leva a uma aparência mais saudável da pele", explica a médica Dra. Giovana Moraes (CRM-SP 142879).

Para proporcionar esses benefícios aos consumidores, Cetaphil acaba de lançar a linha Healthy Renew, alinhada ao conceito pró-aging. A combinação potente de ingredientes, presentes nos novos produtos vai te ajudar a manter a pele saudável, respeitando suas necessidades e, principalmente, a fase da vida que se encontra. Afinal, aceitar as mudanças da pele e celebrar o passar dos anos é um exercício fundamental para manter a autoestima em dia.

Cuidados diários são essenciais para que os resultados na pele sejam realmente visíveis. Portanto, é preciso estabelecer uma rotina de skincare consistente e com os produtos adequados.

1º passo da rotina: Solução Micelar Hidratante Tripla Ação Cetaphil Healthy Renew 160mL além de remover a maquiagem e protetor solar2, melhora a textura, luminosidade, firmeza e elasticidade da pele3-4. O extrato de arroz e extrato de edelweiss estão presentes na composição do produto, que ainda conta com ação antipoluição5.

Modo de uso: aplique o produto em um disco de algodão e faça movimentos suaves no rosto para remover partículas de poluição e maquiagens da pele. Esse será o primeiro passo da sua rotina de cuidados pela manhã e à noite.

Disponível em redes de farmácia e e-commerces como Beleza na Web, pelo preço sugerido de R$164,90

Segundo passo da rotina: Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew 30g estimula o rejuvenescimento e promove aparência mais saudável em duas semanas de uso6, reduzindo linhas finas7 e 23% das rugas após quatro semanas8. Os peptídeos purificados de sua composição promovem ação pró-colágeno e antioxidante9.

Modo de uso: com a pele limpa, aplique o sérum em todo o rosto pela manhã e à noite. Aproveite o momento para fazer uma leve massagem facial.

Disponível em redes de farmácia e e-commerces como Beleza na Web, pelo preço sugerido de R$199,90.

Terceiro passo da rotina: Sérum Olhos Cetaphil Healthy Renew 15g reduz as rugas e linhas finas ao redor dos olhos, tem rápida absorção10 e diminui as olheiras e sinais de fadiga11. Além dos peptídeos purificados, sua fórmula também conta com pantenol, componente que melhora a barreira cutânea protegendo contra a irritação da pele12, o que é muito importante para essa região delicada do rosto.

Modo de uso: após a limpeza da pele, aplique o sérum nas pálpebras e abaixo dos olhos com movimentos circulares, pela manhã e à noite, até que o produto seja completamente absorvido.

Disponível em redes de farmácia e e-commerces como Época Cosméticos, pelo preço sugerido de R$159,90.

Quarto passo da rotina: peptídeos purificados, pantenol e niacinamida também estão presentes no Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil Healthy Renew 50g. O uso do produto resulta em uma pele mais iluminada13, uniforme14 e com menos linhas finas15, melhorando sua textura16 no dia a dia.

Modo de uso: no período noturno, para potencializar a hidratação da pele, finalize a sua rotina com o creme noturno. Você pode aplicá-lo após o sérum facial ou, se preferir, isoladamente, com o rosto limpo.

Disponível em redes de farmácia e e-commerces como Época Cosméticos, pelo preço sugerido de R$269,90.

Após os 30 anos, o autocuidado torna-se ainda mais importante para manter a saúde e o bem-estar. Nessa fase da vida, é fundamental adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos, sono adequado e controle do estresse. Além disso, é essencial cuidar da pele, utilizando produtos adequados, proteção solar e adotando uma rotina de cuidados. Manter-se atento à saúde geral, realizar exames preventivos e buscar apoio profissional quando necessário também são aspectos essenciais para garantir uma qualidade de vida plena.

Não deixe de consultar um dermatologista!

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

