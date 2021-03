Peptone annonce une collaboration avec NVIDIA et Verne Global pour développer son système d'ingénierie des protéines basé sur l'intelligence artificielle

L'équipe de Peptone, composée de physiciens, de biologistes structurels, d'informaticiens et de mathématiciens, dirigée par le physicien et fondateur, le Dr Kamil Tamiola, a passé les trois dernières années à développer les bases du système d'exploitation d'ingénierie des protéines (PeOS). En collaboration avec NVIDIA, Peptone a développé PeOS pour gérer des simulations moléculaires hautement parallèles qui sont orchestrées et contrôlées par des algorithmes d'apprentissage par renforcement. La fonction principale de la plateforme est une recherche automatisée de variantes de protéines non évidentes, dotées de propriétés thérapeutiques intéressantes et pouvant être fabriquées de manière rentable.

Peptone a choisi d'héberger son nouveau supercalculateur NVIDIA DGX A100 sur le campus de Verne Global car il est alimenté en énergie 100 pour cent renouvelable et, dans le cadre du programme de centres de données NVIDIA DGX-Ready, il est optimisé pour maintenir et prendre en charge les applications HPC à haute densité fonctionnant au sein d'infrastructures NVIDIA.

Le Dr Kamil Tamiola, PDG et fondateur de Peptone, a déclaré : « Le secteur des protéines thérapeutiques est une industrie énorme et, grâce à notre croissance et au développement de notre capacité de supercalcul, nous pouvons faire des progrès significatifs afin de présenter plus rapidement sur le marché les traitements convoités à base de protéines. Notre collaboration avec NVIDIA nous permet d'avoir accès au meilleur matériel et au meilleur support en matière d'IA et de supercalculateurs. La décision d'installer notre matériel informatique au sein du centre international de Verne à Keflavik vient de notre engagement en faveur de la durabilité et de la sécurité, car aucune autre installation de niveau 3 dans cette partie du monde n'offre ce niveau de résilience opérationnelle et aucune ne fonctionne avec des sources d'énergie entièrement renouvelables. Nous sommes fiers d'être l'une des premières startups à disposer de son propre matériel de supercalculateur fonctionnant avec des sources d'énergie entièrement renouvelables. »

« Les GPU accélèrent chaque phase de la découverte de médicaments, et dans les premières phases du développement de médicaments, ils peuvent réduire considérablement le temps de mise sur le marché », a déclaré Craig Rhodes, EMEA Chef du secteur santé et sciences de la vie chez NVIDIA pour l'intelligence artificielle. « En tant que membre de NVIDIA Inception , notre plateforme d'accélération pour les startups spécialisées dans l'IA, Peptone fait preuve d'un succès remarquable dans l'utilisation de sa technologie pour faire progresser ce domaine de découverte. »

« Nous sommes ravis que Peptone ait choisi Verne Global comme partenaire pour ses centres à un moment décisif pour l'entreprise », a déclaré Dominic Ward, PDG de Verne Global. « Notre installation, alimentée par des sources d'énergie géothermiques et hydroélectriques 100 pour cent renouvelables, est optimisée pour le calcul haute intensité sécurisé et évolutif requis par Peptone pour répondre avec succès aux demandes croissantes du marché des protéines thérapeutiques et accélérer la mise sur le marché des médicaments à base de protéines. »

À propos de Peptone

Peptone est une société de physique moléculaire computationnelle qui a développé le système d'exploitation d'ingénierie des protéines (PeOS). Le moteur de découverte de médicaments à base de protéines de Peptone permet la recherche automatisée de variantes de protéines non évidentes possédant des propriétés thérapeutiques intéressantes et pouvant être fabriquées de manière rentable. La technologie de Peptone est utilisée pour de nombreux programmes thérapeutiques protéiques précliniques et à un stade avancé.

À propos de Verne Global

Verne Global fournit de véritables solutions de calcul haute performance dans un environnement optimisé, fondé sur des ressources renouvelables. Notre équipe d'experts fournit une assistance sur l'ensemble du cycle de vie du produit afin de permettre une performance et une flexibilité maximales pour la capacité de travail des clients, tout en offrant des économies importantes. Fondé en 2012, notre campus islandais de centres de données héberge des applications HPC qui repoussent les limites de la recherche dans de nombreux secteurs, notamment les services financiers, les sciences de la terre, les sciences de la vie, l'ingénierie, la recherche scientifique et l'IA.

