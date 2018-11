Perceptive Advisors sluit tweede fonds voor kredietmogelijkheden met hard cap van $ 675 miljoen

NEW YORK, 5 november 2018 /PRNewswire/ -- Perceptive Advisors LLC, een beleggingsfirma die zich focust op de gezondheidszorg, is verheugd bekend te maken dat het Perceptive Fonds II voor Kredietmogelijkheden (Fonds II) ('Perceptive Credit Opportunities Fund II') definitief sluit met $ 675 miljoen in vastleggingskredieten. Fonds II heeft haar doelstelling overschreden en is overtekend en bereikte daarmee haar hard cap. Met de sluiting van Fonds II beheert Perceptive $ 1 miljard aan kapitaal gericht op privékrediet.

Fonds II heeft kapitaalverplichtingen ontvangen van een mondiale diverse groep institutionele investeerders, waaronder stichtingen, schenkingen, professionele beleggers, bankinstellingen en pensioenfondsen. "We zijn verheugd met de bekendmaking van de doorlopende groei van Perceptive Advisors en wij zijn blij met de steun van onze nieuwe en langdurige investeerders," aldus Joseph Edelman, oprichter en CEO van Perceptive Advisors.

Perceptive Credit Opportunities zal haar gerichte investeringsstrategie in Fonds II doorzetten, dat geconcentreerd is op de levering van klantgerichte en minimaal verwaterende schuldfinancieringsoplossingen voor innovatieve ondernemingen in de gezondheidszorg. "We blijven een grote interesse zien van ondernemingen in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar alternatieve financieringsoplossingen die groei en expansieve onderzoek en ontwikkeling mogelijk maken," aldus Sam Chawla, Portfoliomanager van Perceptive's Fonds voor Kredietmogelijkheden.

De Perceptive Fondsen voor Kredietmogelijkheden zijn gefocust op het leveren van op maat gemaakte kredietfinancieringsoplossingen voor ondernemingen in de gezondheidszorg in alle stadia en subsectoren, waaronder biofarma, medische apparatuur, diagnostiek, onderzoek in de biowetenschappen en IT voor de gezondheidszorg. Perceptive Fondsen voor Kredietmogelijkheden werken samen met kleine en middelgrote bedrijven in het verschaffen van kapitaal, uiteenlopend van $ 10 tot $ 100 miljoen per investering.

Over Perceptive Advisors

Perceptive Advisors, opgericht in 1999 en gevestigd in New York, is een beleggingsfirma gefocust op ondersteuning van de vooruitgang van de biowetenschappenindustrie door het identificeren van mogelijkheden en het sturen van financiële hulpmiddelen naar de meest veelbelovende technologieën in de gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie over Perceptive op www.perceptivelife.com.

