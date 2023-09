Peregrine Connect lance le mappeur visuel de données « FlightPath »

La nouvelle version de l'outil de mappage de données de Peregrine Connect propose une solution sans code pour l'intégration entre les sources de données

IRVINE, Calif., 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Peregrine Connect, l'un des principaux fournisseurs d'intergiciels d'application, d'API, d'intégration de données et de flux de travail, et d'automatisation, a dévoilé son outil innovant de mappage de données « FlightPath », disponible dans Neuron ESB 3.8. FlightPath remplace l'outil de mappage de données existant, en proposant de nouvelles capacités et des fonctionnalités faciles à utiliser. L'outil de mappage de données FlightPath peut s'adresser à des utilisateurs issus d'un large éventail d'entreprises.

Le mappeur visuel de données FlightPath est conçu pour procurer une expérience plus intuitive aux utilisateurs. Il ajoute de la productivité et de l'automatisation pour simplifier les activités fastidieuses de traduction des sources de données. Sa courbe d'apprentissage est très courte, ce qui permet aux débutants et aux utilisateurs non techniques d'être rapidement productifs. FlightPath permet aux utilisateurs de visualiser la relation entre les éléments de la source de données et ceux de la source de données cible.

FlightPath introduit de nouvelles fonctionnalités d'utilisation, notamment un canevas à onglets pour les traductions, qui permet aux utilisateurs d'organiser des transformations individuelles pour de grands ensembles de données. Le mappage automatique flexible réduit la quantité de travail initial pour l'utilisateur. Une bibliothèque élargie de fonctionnalités de transformation permet aux utilisateurs de manipuler, de nettoyer et de transformer les données. Les utilisateurs peuvent facilement faire glisser un ou plusieurs éléments de données d'une source vers une cible et visualiser leur relation. À l'aide d'assistants, il est possible d'appliquer un nombre illimité de transformations, voire de les enchaîner. Celles-ci peuvent être testées individuellement pour garantir la cohérence et la précision au cours du processus de développement.

En outre, FlightPath prend en charge un large éventail de formats de données tels que les fichiers plats, JSON ou XML, que ce soit pour le document source ou le document cible. Les applications, les bases de données ou les API peuvent également être sélectionnées comme source ou comme cible. Cela permet à FlightPath de transformer et de mettre à jour facilement des données entre un nombre quelconque de sources de données. Les cartes de données produites par FlightPath peuvent être exposées en tant qu'API, exécutées dans le cadre d'un processus métier ou déployées en tant que processus planifié à l'aide de Neuron ESB et Scheduler.

Enfin, des fonctionnalités avancées telles que le bouclage de tables, la consultation de bases de données, la concaténation, le fractionnement de données et les instructions si/alors/sinon ont toutes été exposées avec une expérience utilisateur guidée afin de simplifier le processus de mappage de données, même pour les scénarios les plus complexes. Pour les utilisateurs qui souhaitent une approche plus personnalisée et plus avancée, le script C# et la possibilité d'utiliser des assemblages .NET référencés par des tiers ont été ajoutés, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d'un éditeur doté d'IntelliSense et d'une fonction de premier ordre sans avoir à compiler le code.

À propos de Peregrine Connect

Peregrine Connect est l'une des principales plateformes d'intégration, permettant aux entreprises de simplifier la conception, le déploiement, l'hébergement et la gestion d'applications, d'API et de flux de travail. Elle propose des fonctionnalités d'intégration des applications, des données et des services, un ensemble étendu de connecteurs et l'automatisation des processus d'entreprise et des flux de travail. La plateforme sécurise les intégrations et les processus commerciaux les plus importants par le biais d'une visibilité exploitable, de diagnostics précis, d'alertes et d'un contrôle unifié dans l'ensemble de votre organisation.

Peregrine Connect permet à des clients provenant du monde entier et issus de divers secteurs de déployer des projets en quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.peregrineconnect.com/

