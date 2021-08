Perfect World adota novas mudanças no setor de entretenimento digital com tecnologia científica e cultura

Como novas mudanças no consumo e nos padrões de negócios provocadas pela digitalização satisfarão as necessidades crescentes das pessoas de uma vida melhor, a Perfect World vem assumindo a posição de provedora de conteúdo de alta qualidade para criar novos produtos constantemente, de acordo com o Dr. Xiao.

De um lado, a Perfect World vem insistindo em tecnologias autodesenvolvidas que vão desde games para PC e games móveis até game engines; de outro, o grupo vem buscando uma cooperação aprofundada com parceiros nacionais no setor de videogames.

Além disso, a Perfect World está aplicando ativamente tecnologias de ponta a seus produtos culturais com o objetivo de oferecer aos usuários novos cenários e experiências. A Perfect World aplicou novas tecnologias como RA, RV e RM em seus torneios de e-sports, e os usuários também podem experimentar uma "tecnologia negra" no estande de e-sports de RV da Perfect World na China Joy deste ano, o que permite que os gamers atuem como um personagem para lutar em uma competição de CS:GO ou DOTA 2.

Em termos de cultura, o Dr. Xiao enfatizou que, como um setor favorecido pela geração mais jovem, a cultura digital e o setor de entretenimento devem dar importância ao estabelecimento de valores corretos para os jovens e enriquecer a conotação cultural de seus produtos.

"A cultura tradicional chinesa sempre foi uma fonte de inspiração para a Perfect World. Criamos 'Unruly Heroes' e outros IPs famosos internacionalmente que vêm do clássico romance chinês 'Journey to the West' e também nos uniremos a excelentes artistas na China para formar um novo ecossistema para a animação original da China", disse o Dr. Xiao.

À luz do "pensamento criativo" proposto pelo grupo, a Perfect World está empenhada em impulsionar a atualização e transformação dos setores tradicionais, e o grupo está tentando ajudar cenários tradicionais a conseguir a atualização digital por meio de sua "experiência imersiva gamificada".

