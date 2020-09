Perfect World apresenta produtos digitais, culturais e criativos na CIFTIS 2020

Filmes e TV: The Legendary Tavern, Love Under the Moon, Homeland, Year After Year, The Fiery Years of Gaodaxia, Burning, Chinese Peacekeeping Force e The Glorious Era, entre outras obras incluídas na lista dos 100 dias de excelentes filmes para TV em comemoração ao 70º aniversário da fundação da República Popular da China;Perfect Youth and Stream, vencedores do prêmio Five One Project, patrocinado pelo departamento de publicidade do Partido Comunista Chinês, com o objetivo de promover o progresso cultural e ético; Perfect Village e The Smell of Warmth, duas grandes séries de TV recomendadas pela Administração Nacional de Rádio e Televisão que contam a história dos esforços do país para erradicar a pobreza; e The Glory and The Dream, uma série épica de TV selecionada pela Administração Nacional de Rádio e Televisão para comemorar o 100º aniversário de fundação do Partido Comunista Chinês;