Perfect World präsentiert digitale kulturelle und kreative Produkte auf der CIFTIS 2020

Filme & TV: The Legendary Tavern, Love Under the Moon, Homeland, Year After Year, The Fiery Years of Gaodaxia, Burning, Chinese Peacekeeping Force und The Glorious Era, befanden sich unter den Werken, die auf der Liste der 100 Tage exzellenter TV-Dramen zur Feier des 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China aufgeführt waren. Perfect Youth und Stream waren die Gewinner des Five One Project Awards, die von der Werbeabteilung der Kommunistischen Partei Chinas gesponsert wurden, um kulturellen und ethischen Fortschritt zu fördern. Perfect Village und The Smell of Warmth, zwei große Fernsehserien, wurden von der National Radio und Television Administration empfohlen, denn sie erzählen die Geschichte der Bemühungen des Landes, die Armut zu beenden. The Glory and The Dream, eine epische Fernsehserie, wurde von der National Radio und Television Administration ausgewählt, da sie den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas feiert.