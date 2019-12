Perfectas para cualquier ocasión, las Tarjetas de Regalo y las Tarjetas Prepagadas Vanilla® Visa llegan a México

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- InComm, compañía líder global en tecnología de pagos, presentan de la mano de Toka Internacional, compañía de tecnología e innovación financiera y Visa, compañía global líder de tecnología de pagos, las tarjetas Vanilla®, marca mundialmente exitosa de tarjetas de regalo y pre pagadas, las cuales son el producto ideal para sorprender a familiares amigos y colegas y celebrar esta temporada de fiestas y/o cualquier ocasión especial, ya que los consumidores tendrán la posibilidad de usarla de acuerdo a sus necesidades cuando quieran y donde quieran.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8466753-incomm-vanilla-visa-launches-in-mexico/

"Nos entusiasma ofrecer a los consumidores mexicanos, de la mano de Visa y la Fintech mexicana Toka Internacional, una innovadora opción para hacer un obsequio. Las tarjetas de regalo y las tarjetas prepagadas Vanilla® Visa por su practicidad han acelerado su adopción y popularidad en diversos países, como Estados Unidos, Canadá y Europa, perfilando su uso como una tendencia internacional entre los consumidores siendo estas uno de los obsequios más solicitados año tras año" dijo Carmen Barreto-Cruz, Vicepresidenta senior de InComm para el continente americano.

¿Cómo funcionan? las tarjetas de regalo y las tarjetas prepagadas Vanilla® Visa, son productos de una sola carga, es decir, se cargan una sola vez en el punto de venta y pueden ser usadas en cualquier establecimiento en el mundo que acepte Visa, ya sea en compras presenciales o en línea ofreciendo una experiencia sin fricciones al consumidor, al hacer sus compras.

Tarjeta de Regalo Vanilla® Visa – la tarjeta de regalo ideal para toda ocasión para consentir a los seres queridos, tener un detalle con amigos, clientes o empleados. Este producto está disponible en las siguientes denominaciones: $350 , $750 y carga variable en cualquier monto entre $350 y $4,500 pesos.

– la tarjeta de regalo ideal para toda ocasión para consentir a los seres queridos, tener un detalle con amigos, clientes o empleados. Este producto está disponible en las siguientes denominaciones: , y carga variable en cualquier monto entre y pesos. Tarjeta prepagada Vanilla ® Visa– la tarjeta prepagada es la herramienta ideal para administrar las finanzas, ya que cubrir gastos personales cotidianos, compras en línea, despensa, restaurantes y más. Este producto estará disponible en la denominación de $750 y carga variable en cualquier monto entre $350 y $4,500 pesos.

Luz Adriana Ramírez, Directora General para Visa México comentó "Para Visa, la prioridad es ofrecer a los consumidores una mejor experiencia de compra promoviendo los beneficios del uso de medios de pago digitales. En esta ocasión, colaboramos con nuestros socios de negocio, InComm y Toka Internacional para introducir en el mercado mexicano una propuesta que elimina fricciones y brinda seguridad, practicidad a los consumidores"

"Hacemos posible que el consumidor vaya rápidamente a una tienda pequeña y salga con un maravilloso regalo o una tarjeta que le permitirá hacer compras en línea de manera segura o le ayudará a administrar sus finanzas. Las tarjetas prepagadas y las tarjetas de regalo Vanilla® Visa son una herramienta financiera que brinda una forma segura y cómoda de participar del comercio moderno", dijo Hugo Villanueva Cantón, Director General de Toka Internacional.

Acerca de InComm

Al capitalizar el creciente valor de cada transacción mediante innovadoras tecnologías de pago, InComm genera experiencias comerciales agradables y valiosas. Los singulares productos y servicios de InComm, en una gama que va de los malls de tarjetas de regalo hasta las modernas plataformas de pago, enlazan a las compañías de una gran variedad de sectores como las ventas al menudeo, la atención a la salud, las vías de peaje y tránsito vehicular, los incentivos y los servicios financieros para una cartera de clientes en constante expansión. Con una trayectoria de más de 25 años y más de 500,000 puntos de distribución, 386 patentes internacionales y presencia en más de 30 países, InComm lidera el sector de los pagos desde sus oficinas centrales en Atlanta, Georgia. Más información en www.InComm.com.

Acerca de Toka Internacional

Somos una compañía de tecnología e innovación financiera (fintech) con 18 años de experiencia en el diseño de soluciones a medida para personas y negocios. Toka cuenta con un catálogo de más de diez productos financieros como los monederos electrónicos para combustible, despensa y viáticos, y tarjetas para los programas sociales del gobierno. Actualmente, Toka aporta valor a más de 4,000 empresas de la iniciativa privada y docenas de entidades gubernamentales en sus tres niveles en todo el país gracias a sus productos y servicios.

Acerca de Visa Inc. Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65 000 mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio digital en cualquier dispositivo, para todos, en todo lugar.Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su marca, sus productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio. Para más información, visite About Visa, visa.com/blog y @VisaNews.

Atención a medios:

InComm

Nilce Piccinini

Gerente senior de comunicaciones

+ 1 404-935-0377

npiccinini@incomm.com

Anthony Popiel

+ 1 404-876-1309

apopiel@daltonagency.com

Toka International

Eduardo Cano Camacho

Director de marketing, Toka Internacional

+52 55 5298 4600

eduardo.cano@toka.mx

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118079/incomm_logo.jpg

FUENTE InComm

Related Links

https://www.incomm.com



SOURCE InComm