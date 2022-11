Perfectionnant la confidentialité : Private AI obtient un financement de 8 millions USD pour propager l'anonymisation automatique multilingue de données personnelles

PARIS, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ - Plus de 53 millions de personnes ont été touchées par des compromissions de données au premier semestre 2022 aux États-Unis. Les données personnelles ne sont pas en pleine sécurité, même à l'intérieur d'un coffre-fort crypté.

Prviate AI identifie, supprime et remplace plus de 50 entités d'informations personnellement identifiables à partir de données non structurées. (CNW Group/Private AI)

La solution de Private AI va à la racine du problème en identifiant, supprimant et remplaçant les données personnelles avec un niveau d'exactitude inégalé. Avec 8 millions de dollars sécurisés dans le cadre d'un financement de série A, ils ont commencé à étendre leurs opérations à travers l'Europe et à investir dans des améliorations de produits, telles que la future plateforme libre-service.

Private AI utilise une IA de pointe pour détecter, supprimer et remplacer plus de 50 types d'informations personnellement identifiables (IPI) dans plus de 45 langues. «Nous avons construit une couche de confidentialité pour les logiciels qui peut facilement s'intégrer dans n'importe quel environnement avec seulement trois lignes de code», déclare Patricia Thaine , cofondatrice et PDG de Private AI. «Nous l'étendons à tous les types de données dans tous les cas d'utilisation».

De manière unique, la solution de Private AI est déployée dans l'environnement des clients, ce qui signifie que leurs données ne doivent jamais être transférées à un processeur de données tiers. Le produit couvre les réglementations sur la protection des données telles que RGDP, CPRA et HIPAA.

Les données personnelles compromises entraînent non seulement de lourdes amendes, mais également des dommages importants à la réputation. Instagram a récemment été condamné à une amende de près de 400 millions de dollars pour avoir enfreint les réglementations du RGDP. Meta a fait face à la plus grande chute de l'histoire du marché boursier , compte tenu de leurs violations continues de la vie privée et de la perte de confiance des utilisateurs et du coup porté à leurs résultats financiers par les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d'Apple .

«Bien qu'il soit important pour une entreprise de pouvoir tirer parti de la valeur de leur données, la protection des données personnelles est un élément essentiel de la conformité avec la plupart des réglementations en matière de protection des données», déclare Thaine. «C'est pourquoi nous permettons de remplacer les données personnelles d'origine par des données synthétiques contextuellement correctes, permettant une analyse et une modélisation des données sûres et conformes».

La couche de confidentialité de Private AI joue également un rôle important dans la cybersécurité. « Avec notre solution, même en cas de violation de données, toutes les données personnelles inutiles sont identifiées et supprimées. De cette façon, elles ne sont plus là pour que les mauvais acteurs puissent les découvrir», déclare Pieter Luitjens , cofondateur et CTO de Private AI.

BDC Capital a dirigé cette dernière ronde de financement, avec la participation des nouveaux investisseurs GIT1K et Panda Angel Partners. Il comptait également sur le soutien continu des investisseurs existants Microsoft's Venture Fund (M12), Differential Ventures , Forum Ventures , Shasta Ventures et Parliament Angels composé d'un groupe d'anciens employés de Twilio.

«Private AI existe dans un monde axé sur les données où l'information est la monnaie courante», déclare Michelle Scarborough , associée directrice, Thrive Venture Fund chez BDC Capital. «Nous sommes ravis de soutenir la mission de Private AI qui consiste à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement la valeur de leurs données - en créant des expériences hautement personnalisées que les clients attendent - tout en respectant leurs vies privées».

Il s'agit du troisième cycle de financement pour Private AI. Leur cycle d'amorçage en septembre 2021 a permis d'obtenir 3,15 millions de dollars pour l'expansion des produits, les améliorations et la recherche d'une adéquation produit-marché. Grâce à ce financement de série A, la société développera une nouvelle plateforme libre-service et permettra la détection d'informations personnellement identifiables (IPI) dans des documents (comme pdf et docx) ainsi que la génération de profils de risque. Les revenus de Private AI ont augmenté de 80 % d'un trimestre à l'autre au cours des 18 derniers mois.

La société a annoncé son lancement en France lors du salon Big Data & AI Paris en fin septembre. Grâce à ce financement de série A, Private AI étendra davantage ses activités en Europe et dans de nouveaux secteurs industriels.

« Ces dernières années ont prouvé la valeur des données pour la recherche et le développement dans le domaine de la santé», déclare Priyanka Mitra , associée chez M12. «Nous sommes ravis de revenir à la table en tant qu'investisseurs et sommes totalement confiants dans la capacité de l'équipe à continuer à faire évoluer les outils de développement de pointe pour la confidentialité des données».

«Private AI a déjà prouvé qu'il est possible d'utiliser des données précieuses tout en préservant la confidentialité. Ce financement aura un impact majeur sur l'élargissement de notre portée», a ajouté Thaine.

À propos de Private AI

Fondée par des experts en confidentialité et en apprentissage automatique de l'Université de Toronto, Private AI a pour mission de créer une couche de confidentialité pour les logiciels et d'améliorer la conformité aux réglementations en vigueur telles que le RGPD. Le traitement des données par l'intelligence artificielle permet de combiner la cybersécurité et la confidentialité pour un Internet plus sûr. Pour en savoir plus: https://www.private-ai.fr/

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la branche d'investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique des entreprises les plus innovantes du pays. Il offre aux entreprises une gamme complète de capitaux, allant des investissements de démarrage aux capitaux de croissance, soutenant les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer sur la scène mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

