PerfectSwell® Richmond em andamento em Virginia

SOLANA BEACH, Califórnia, 21 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A American Wave Machines, Inc. (AWM) anuncia o projeto com a Flatwater Companies no Condado de Chesterfield em Virginia. Além de oferecer surfe de classe internacional com a tecnologia PerfectSwell®, The LAKE contará com uma ampla variedade de opções de restaurantes e de entretenimento. Quando concluída, a comunidade de uso misto com 42.492 hectares de área contará com 13.935 metros quadrados de espaço para lojas e entretenimento, 9.290 metros quadrados de área para escritórios, um hotel com 170 quartos e mais de 1.000 apartamentos e novas townhomes (casa geminadas). As licenças já foram concedidas e a construção será iniciada nos próximos meses. Como parte da 1a Fase, o surfe está previsto para o outono de 2021.