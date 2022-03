Perfekter Rasen mit iFlex von Yard Force®

Der iFlex FreeTurn Rasenmäher LM F23 hat vorne ein frei wendbares Universal-Rad, das sich beim Mähen in alle Richtungen und Winkel drehen lässt. Damit kommen Gärtner in jede Ecke. Für maximale Wendigkeit sorgt das patentierte Drehgelenk des Mulchmähers: Es ist um 360 Grad drehbar und macht das Mähen auch unter Gartenmöbeln und anderen schwer zugänglichen Stellen problemlos möglich. Führen kann man den iFlex Mulchmäher mit dem iFlex Handgriff aus einer hochwertigen Aluminium-Kunststoff Kombination – für mühelose Gartenarbeit in jedem Alter. Nutzerfreundlich ist zudem die praktische Push-n-Adjust-Funktion: Mit nur einem Knopfdruck kann die Schnitthöhe zwischen 30 bis 60 mm verstellt werden. Der bürstenlose Motor bietet perfekte Mähergebnisse und ist wartungsfrei. Genauso einfach wie der Akku-Rasenmäher ist der Rasentrimmer der iFlex Serie zu bedienen. Der Trimmerkopf ist neigbar und um bis zu 360 Grad drehbar. Ebenfalls sehr komfortabel in der Handhabung ist die Heckenschere mit einer Schwertlänge von ca.

40 cm und einem neigbaren Gelenk. Ein weiteres Plus: Mit ihrem kompakten, platzsparenden Design passen die iFlex Geräte in jeden Gartenschuppen. Die neue Produktserie iFlex von Yard Force® ist ab April 2022 im Handel erhältlich.

Über Yard Force

Yard Force® ist einer der weltweit führenden Anbieter von akku-, benzin- und elektrisch betriebenen Gartengeräten und Hochdruckreinigern mit Sitz im niederrheinischen Willich. Das umfangreiche Yard Force® Produkte-Sortiment ist sowohl bei Freizeitgärtnern als auch professionellen Landschaftsbau-Unternehmen im Einsatz.

