Perflow Medical anuncia el primer uso clínico de la red de remodelación no oclusiva dinámica Cascade™ 17

NETANYA, Israel, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Perflow Medical, una innovadora compañía privada con sede en Israel de soluciones para el tratamiento neurovascular, anunció hoy que ha lanzado al mercado europeo la red de remodelación no oclusiva Cascade™ 17. Ampliando la familia de productos Cascade, el Cascade17 optimiza el apoyo no oclusivo de anatomía de vasos distales y tortuosos durante la embolización de la bobina de aneurismos intracraneales de vasos más pequeños. El Cascade17 es la última incorporación a la cartera de dispositivos neurovasculares de Perflow basada en una nueva plataforma de tecnología patentada, CEREBRAL NET™, que incluye la red de neuro-tromboectomía dinámica Stream™ (Stream Net). La experiencia clínica temprana con el Cascade17 es extremadamente prometedora y amplía aún más la gama de vasos cerebrales que ahora se pueden tratar con la tecnología única CEREBRAL NET de Perflow. El diseño de la red no oclusiva permite el flujo sanguíneo continuo durante la reparación y bobina de aneurismo cerebral, que mantiene una perfusión adecuada y puede mejorar los resultados del paciente.

"La capacidad de realizar bobinas de aneurismo apoyadas por Cascade sin necesidad de utilizar un globo oclusivo o de colocar un stent en pacientes con aneurismos cerebrales proporciona a los médicos una oportunidad única para colocar de forma segura las bobinas embólicas en situaciones difíciles y ofrecer un tratamiento exitoso sin poner a los pacientes en medicación de por vida", dijo el Dr. Xavier Barreau, Neurorradiólogo Intervencionista Senior del CHU de Burdeos , Unidad de Neurorradiología - Francia, que fue el primer médico en utilizar el Cascade17 clínicamente. "Después de una serie de tratamientos exitosos con Cascade Agile, recientemente comenzamos a usar el Cascade17 para tratar aneurismos en vasos más pequeños donde se prefiere el acceso a través de un microcatéter más delgado. El Cascade17 se podía navegar fácilmente a la anatomía distal, y la estructura trenzada de radiopaque proporcionaba un excelente soporte de bobina. Esperamos seguir usando este dispositivo único en nuestra práctica rutinaria."

"Estamos emocionados de comenzar 2021 con el lanzamiento del Cascade17", comentó Danny Farin, consejero delegado de Perflow Medical. "Este importante hito se basa en el éxito de la familia de productos Cascade y es el primero de varios anuncios de productos emocionantes por venir, incluyendo la red de neuro-tromboectomía dinámica Stream17, así como otros nuevos productos para diferentes indicaciones en las que estamos trabajando actualmente."

Las familias de productos Cascade Net y Stream Net están disponibles comercialmente en toda Europa para el tratamiento de aneurismos intracraneales y accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos, respectivamente. Los productos de Perflow aún no están aprobados para uso clínico dentro de los Estados Unidos.

Acerca de Perflow Medical

Perflow Medical, una empresa privada de dispositivos médicos con sede en Israel, desarrolla y fabrica soluciones innovadoras para abordar trastornos neurovasculares complejos. La plataforma de tecnología CEREBRAL NET™ protegida por patente de Perflow, una red trenzada que permite tratamientos neurovasculares ajustables, enfatiza la experiencia del médico combinando el control médico en tiempo real, la manipulación avanzada del dispositivo, la aposición completa de la pared y la excelente radiopacidad para mejorar los resultados de los pacientes. Su cartera de productos comerciales incluye Stream™ Net, dispositivos para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos y Cascade™ Net, dispositivos para el tratamiento de aneurismos intracraneales. Más información en www.perflow.com.

SOURCE Perflow Medical