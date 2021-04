Perflow Medical élargit sa gamme de produits avec la première utilisation clinique du filet dynamique de neurothrombectomie Stream™17

Le dispositif augmente davantage le nombre de vaisseaux sanguins pouvant désormais être traités pour un accident vasculaire cérébral ischémique.

NETANYA, Israël, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Perflow Medical, un innovateur privé basé en Israël pour les traitements neurovasculaires, a annoncé aujourd'hui la réussite de la première utilisation clinique du filet dynamique de neurothrombectomie Stream™17, un dispositif à profil bas conçu pour des structures tortueuses de l'anatomie, pour traiter efficacement les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques. Construit sur la technologie brevetée CEREBRAL NET™, le dispositif Stream17 est le dernier ajout au portefeuille de produits qui comprend également le filet de remodelage dynamique non occlusif Cascade™17 récemment commercialisé pour l'embolisation hélicoïdale des anévrismes intracrâniens. Ces produits à profil bas augmentent davantage le nombre de vaisseaux sanguins pouvant désormais être traités avec la technologie unique de Perflow, CEREBRAL NET. Les premières interventions cliniques ont été réalisées avec succès par le professeur Karlis Kupcs, chef du service de radiologie de l'hôpital universitaire clinique Pauls Stradins de Riga, en Lettonie.

« Nous avons récemment introduit la famille de produits Stream dans notre établissement et j'ai été très satisfait du contrôle supplémentaire exercé par le médecin et des résultats positifs obtenus lors de l'utilisation de cette nouvelle génération de stent transitoire dans ma carrière », a commenté le professeur Karlis Kupcs. « Avec le Stream17, j'apprécie le fait de pouvoir naviguer à travers un petit microcathéter de 430 μm pour éliminer efficacement le thrombus dans les vaisseaux occupant une position plus distale. De plus, le dispositif était facile à utiliser et a permis une recanalisation efficace et complète du vaisseau. »

En outre, le Dr Paul Bhogal, radiologue interventionnel au Barts Health NHS Trust de Londres, au Royaume-Uni, souligne la valeur du portefeuille de produits de Perflow en matière d'innovation dans la médecine neurovasculaire moderne. « Notre centre est l'un des plus actifs du pays en matière d'AVC, avec une gamme complète de traitements et des résultats cliniques toujours excellents. Dans le cadre de cette réalisation, nous croyons en la valeur de l'adoption de nouveaux outils prometteurs, tels que les dispositifs de filet dynamique de contrôle de Perflow, et nous les avons intégrés dans notre boîte à outils. Je suis particulièrement enthousiasmé par le Stream17, qui permet d'accéder à des obstructions jusque-là inaccessibles. »

Avec l'ajout de Stream17, Perflow offre désormais une gamme complète de produits pour l'AVC permettant de réaliser une thrombectomie mécanique depuis les occlusions proximales des gros vaisseaux jusqu'aux caillots sanguins distaux dans les segments distaux M2/M3. Les familles de produits Cascade Net et Stream Net sont toutes deux disponibles sur le marché européen pour le traitement des anévrismes intracrâniens et des accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus, respectivement. Les produits Perflow ne sont pas encore autorisés aux États-Unis pour une utilisation clinique.

« Les premiers retours cliniques à travers l'Europe sur nos dispositifs à profil bas Stream17 et Cascade17 ont été positifs de la part d'un groupe grandissant de neuroradiologues. La compatibilité avec les microcathéters de 430 μm constitue notre priorité, offrant un outil privilégié pour mieux sauver la vie des patients. C'est le résultat direct de l'engagement de Perflow en matière d'amélioration continue », déclare Mark Vekemans, directeur des ventes et du marketing chez PerflowMedical. « En interne, nous nous sommes engagés à innover dans le domaine neurovasculaire et à apporter des preuves cliniques solides pour soutenir notre technologie. D'ici la fin de l'année, nous espérons pouvoir partager des résultats cliniques supplémentaires pour nos familles de produits Stream et Cascade. »

À propos de Perflow Medical

Perflow Medical, une société privée de dispositifs médicaux basée en Israël, développe et fabrique des solutions innovantes pour traiter des troubles neurovasculaires complexes. La plate-forme CEREBRAL NET™ Technology brevetée de Perflow, un filet tressé qui permet des traitements neurovasculaires ajustables, met l'accent sur l'expertise du médecin en combinant le contrôle en temps réel du médecin, la manipulation avancée du dispositif, l'apposition sur toute la paroi et une excellente radio-opacité pour améliorer les résultats du patient. Leur portefeuille de produits commerciaux comprend le Stream™ Net, des dispositifs pour le traitement des accidents ischémiques aigus et le Cascade™ Net, des dispositifs pour le traitement des anévrismes intracrâniens. Pour en savoir plus, consultez le site www.perflow.com.

