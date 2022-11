Performio accélère sa croissance avec un l'ouverture d'un nouveau bureau à Londres et d'un centre de données en Allemagne

IRVINE, Californie, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Performio, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de la rémunération incitative (ICM), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau basé à Londres afin de soutenir sa clientèle en pleine croissance en Europe et au Moyen-Orient.

Performio Accelerates Growth with New London Office and Launch of German Datacenter

Les clients de Performio en Europe pourront désormais bénéficier de la solution ICM SaaS de Performio hébergée à Francfort, en Allemagne. Ce centre de données améliorera le service de Performio grâce à une meilleure évolutivité, des performances plus rapides et un meilleur temps de disponibilité pour les clients européens de Performio. L'investissement de Performio dans ce nouveau centre de données permettra également aux clients de mieux se conformer aux normes croissantes en matière de confidentialité et de sécurité des données, nécessaires à la prise en charge des données des citoyens dans l'espace économique européen.

Performio dispose désormais d'une équipe locale basée à Londres pour soutenir sa clientèle européenne croissante, dirigée par James Porter, responsable des ventes pour la région EMOA. James possède une expérience approfondie de l'ICM et a travaillé avec des entreprises de premier plan dans les régions EMOA et APAC afin de mener à bien des projets et automatiser entièrement leurs processus de rémunération des ventes.

« La région EMOA constitue déjà un marché en pleine croissance pour Performio, nous sommes donc très heureux d'y avoir désormais une opération dédiée, a déclaré James Porter. Nos clients dans cette région ont toujours été réceptifs à notre expérience approfondie du travail avec des marques mondialement reconnues, associée à la flexibilité et au soutien qu'ils ne reçoivent généralement pas avec certains des plus grands acteurs historiques. »

« Performio est ravi de donner le coup d'envoi de notre nouvelle présence officielle dans la région EMOA, a ajouté Grayson Morris, PDG de Performio. Bien que nous desservions ce marché depuis de nombreuses années, l'appétit croissant pour les solutions de gestion de la rémunération incitative justifiait un investissement dans la constitution d'une équipe basée en Europe afin de mieux soutenir nos clients dans la région EMOA. »

Les clients choisissent de s'associer à Performio en raison de sa capacité à servir des clients dont les projets, les processus et les stratégies de rémunération incitative sont complexes. L'expertise approfondie de Performio et sa réussite auprès de certaines des plus grandes entreprises mondiales dans les secteurs de la banque, de la fabrication, du SaaS, de la distribution, des télécommunications et des médias nous permettent de fournir des conseils stratégiques sur la gestion de la rémunération incitative.

« Notre processus de rémunération incitative était très long à gérer pour une très grande équipe de vente, et chaque fois que nous devions apporter un changement aux programmes de rémunération, cela nécessitait le soutien de services professionnels, ce qui nous coûtait beaucoup d'argent, a expliqué Tara Kelly, responsable des opérations mondiales de la commande à l'encaissement chez WP Engine, basé en Irlande. Notre partenariat avec Performio a résolu ce problème et s'est avéré un investissement inestimable. Nous sommes très heureux de leur présence locale au Royaume-Uni. »

À propos de Performio

Performio est le seul fournisseur de gestion de la rémunération incitative qui stimule les performances des entreprises grâce à un produit conçu pour gérer la complexité, une équipe d'experts dédiés et un bilan éprouvé de réussite mondiale à long terme. Le produit de Performio est utilisé par de grandes entreprises mondiales et des entreprises de taille moyenne en pleine croissance telles que Zurich Insurance, Contentful, Talkwalker, Relex et WP Engine. L'application cloud de Performio, riche en fonctionnalités, permet aux entreprises d'automatiser leurs calculs de rémunération des ventes, de garantir une transparence accrue à leurs représentants commerciaux et de s'adapter en toute confiance aux conditions changeantes du marché. Pour plus d'informations, consultez le site www.performio.co.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952884/Performio_PressRelease_1121_2.jpg

SOURCE Performio