Perfumaria Sumirê é a nova parceira da Credz

A partir de agora, o cliente Sumirê poderá solicitar o seu cartão e com a aprovação já usar para fazer compras na mesma hora. O meio de pagamento possibilita acesso a conta digital gratuita com PIX, em que o portador pode sacar parte do limite do cartão em poucos cliques e ainda pagar contas, fazer recargas de celular, games, dentre outros serviços, tudo isso com navegação gratuita. E ainda oferece um programa de fidelidade exclusivo, bastante atraente aos clientes, que poderá proporcionar de forma simples e rápida o ganho de pontos e a troca destes por produtos ou descontos na rede.

Flávio Simões, diretor de desenvolvimento de negócios da Credz, explica que o cartão ajuda a conectar ainda mais as lojas aos seus públicos, via canais digitais e redes sociais. "Nosso trabalho de CRM é um aliado do varejo. Com ele apresentamos ofertas mais adequadas ao perfil de cada cliente".

A Credz já emitiu mais de 3 milhões de cartões, resultado da parceria com 600 redes, que juntas somam 6 mil pontos de venda em todo o Brasil em setores como vestuário, cama, mesa e banho, móveis e eletrodomésticos, materiais de construção e de serviços como clínicas odontológicas, cuidados pessoais, entre outros.

"O foco é oferecer às pessoas acesso ao consumo de suas necessidades diárias com parcelas que cabem no bolso, através de soluções tecnológicas que facilitam e melhoram a experiência do cliente. Nosso propósito é enriquecer o universo financeiro dos brasileiros", explica Cleber Ferraz, diretor de tecnologia, marketing e atendimento. O executivo destaca ainda que a Sumirê é a primeira parceria a ser lançada após o reposicionamento da marca Credz, com a modernização de identidade verbal e visual, que reforça atributos como inovação, tecnologia, dinamismo e diversidade em toda a sua comunicação.

"Estamos sempre buscando soluções e modernização de nossas ferramentas para melhorar a experiência do nosso cliente em loja. A parceria com a Credz busca justamente oferecer maior poder de compra aos nossos clientes. Também enxergamos como mais um canal de aproximação e confiança entre a rede e o nosso público", afirma Renata Minami, diretora executiva da Sumirê.

Inovação financeira nas lojas parceiras

O cartão pode ser solicitado pelo próprio cliente de forma simples e eficiente. Com smartphone, ele lê o QR Code que está acessível em vários pontos da loja. Em seguida, preenche a proposta e clica em "enviar". O sistema da Credz é integrado com a loja agilizando processos e potencializando a experiência das pessoas com segurança. Desta forma, o portador pode conferir direto no caixa seu número de pontos fidelidade e já usar como desconto no momento da compra.

Somos a Credz

A Credz é a fintech, parceira do varejo brasileiro, que leva inovações financeiras, tecnológicas e de marketing que engajam, atraem e facilitam a relação das redes com os seus clientes.

Para os portadores – clientes dos nossos clientes – a missão é ajudar a alcançarem o que desejam, com soluções completas de crédito, contribuindo para que todos conquistem mais, de forma financeiramente organizada, controlada e simples.

Saiba mais em https://portal.credz.com.br/institucional/quem-somos

Sobre a Sumirê

Em 1984 foi inaugurada a primeira loja Sumirê e, atualmente, o Grupo conta com 74 lojas que atendem o Estado de São Paulo. A excelência no atendimento aos clientes e variedade de produtos são os principais diferenciais que fazem da Sumirê a maior rede de perfumarias do Brasil.

Saiba mais em https://www.perfumariasumire.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805344/Credz_Visa.jpg

FONTE Credz

