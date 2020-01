Perkins and Will expande su presencia hacia Latinoamérica abriendo un estudio en Monterrey

MONTERREY, México, 15 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Perkins and Will, una de las firmas de diseño y arquitectura orientadas a la investigación más exitosas de Norteamérica, ha abierto un estudio en Monterrey –la tercera ciudad más grande de México y una economía en crecimiento, fundamental para los sectores comerciales, industriales, educativos y de transporte del país.

El estudio –a un vuelo de la Ciudad de México y al otro lado de la frontera, donde su ubican los tres estudios de la firma en Texas: en Austin, Houston y Dallas– se encuentra en un sitio ideal, garantizado a sus clientes en México y Latinoamérica acceso al mejor talento en cuanto a diseño y a recursos de clase mundial.

"Nuestra inversión en Monterrey refleja el compromiso que tenemos con los clientes en esta importante región del mundo, así como la intención de diversificar el talento de toda la empresa", declaró Phil Harrison, CEO de Perkins and Will. "Entre más diverso sea nuestro equipo global y más innovador nuestro trabajo, podemos ofrecer mejores servicios a nuestros clientes y comunidades".

"La cosa más importante para nuestros clientes es saber que, desde nuestro estudio en Monterrey, les ofreceremos lo mejor de ambos mundos: una impecable mezcla de diseñadores locales e internacionales, además de la investigación, tecnología y experiencia de una firma global con trabajos premiados en casi todos los continentes", comentó Antonio Pérez Vázquez, arquitecto en el estudio de Perkins and Will Dallas, quien nació y creció en México. Pérez Vázquez se mudó a Monterrey en diciembre de 2019 para ayudar a supervisar el crecimiento y las operaciones de este estudio.

Una asociación histórica

A pesar de que el estudio en Monterrey sea el primer centro de diseño físico que Perkins and Will establece en México, la firma ha trabajado en el país desde finales de la década de 1950. La inauguración de la Escuela Nacional de Agricultura en 1962 marcó el inicio de una extensa relación de décadas entre la firma y gran parte de Latinoamérica, incluyendo a El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y el Caribe.

"Al abrir un estudio físico en México, estamos cimentando una larga relación con nuestros vecinos del sur de Estados Unidos", declaró José Gelabert-Navia, director del estudio Perkins and Will Miami y líder regional de la firma en Latinoamérica. "Adicionalmente, Monterrey es un motor económico en el que grandes compañías internacionales –muchas de ellas, clientes nuestros– tienen sedes regionales. Es un sitio ideal para nosotros".

Entre estos clientes se encuentra BTG Pactual, Bloomberg, Covidien, Hines, Marriott y el Tec de Monterrey, entre otros más.

"Como una firma global, nos enfocamos en crecer en donde sabemos que podemos generar un impacto positivo en nuestros clientes y comunidades. Establecer una presencia permanente en México es algo natural para nosotros y lo correcto por hacer", declaró Vandana Nayak, directora y líder de práctica educativa. "Estamos muy emocionados por el futuro".

Entre los proyectos de Perkins and Will más recientes en Latinoamérica se encuentran:

Hospital Universitario San Vicente Fundación en Rionegro, Colombia ;

; L'Oréal Research and Innovation Center en Rio de Janeiro , Brasil .

, . Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades en Santo Domingo , República Dominicana.

, República Dominicana. Vijosa Pharmaceuticals Headquarters and Manufacturing Facility en Santa Tecla , El Salvador .

, . Bahia Urbana Master Plan en San Juan, Puerto Rico .

. Torre residencial de uso mixto Vitacon Capote Valente en São Paulo, Brasil ;

; Residencias estudiantiles en múltiples campus de un instituto de educación superior en México.

La sede en Latinoamérica de una de las compañías de servicios financieros más grandes del mundo en la Ciudad de México.

Un equipo comprometido

El nuevo estudio en Monterrey está compuesto de integrantes locales de tiempo completo, quienes son apoyados por el talento proveniente de los estudios a nivel global de Perkins and Will. Los planes de expansión del equipo en 2020, a través del reclutamiento nacional e internacional, prometen una respuesta aún más positiva por parte de nuestros clientes locales. Tom Reisenbichler, miembro de la mesa directa de Perkins and Will, fungirá como el director del estudio en Monterrey durante un periodo específico, mientras el trabajo se formaliza y toma ritmo, con Pérez Vázquez a su lado encargándose de los negocios diariamente.

"Muchas cosas emocionantes están pasando en México y en Latinoamérica en este momento", dijo Reisenbichler. "Buscamos estar al frente de esa acción para así tener un impacto más positivo en la vida de las personas".

Acerca de Perkins and Will

Perkins and Will, una firma de arquitectura y diseño interdisciplinaria orientada hacia la investigación, fue fundada en 1935 con la creencia de que el diseño tiene el poder de transformar vidas. Guiada por sus valores básicos –excelencia en el diseño, diversidad e inclusión, investigación, resiliencia, sentido social, sustentabilidad y el bienestar– la firma está comprometida con diseñar un mundo mejor y más bello. Fast Company nombró a Perkins and Will como una de las compañías más innovadoras del mundo en arquitectura, y los rankings internacionales constantemente ubican a Perkins and Will entre los mejores diseñadores del mundo. Con un equipo internacional de más de 2 mil 700 profesionales, la firma tiene más de 20 estudios alrededor del mundo, ofreciendo servicios integrales en arquitectura, diseño de interiores, espacios brandeados, diseño urbano y arquitectura paisajista. Entre sus socios se encuentran los arquitectos daneses Schmidt Hammer Lassen; la consultora en diseño y estrategia minorista, Portland; la consultora en planeación de transportación sustentable, Nelson\Nygaard, y la firma de diseño de hospitalidad de lujo, Pierre-Yves Rochon (PYR).

Para más información, visita www.perkinswill.com .

FUENTE Perkins and Will

Related Links

http://www.perkinswill.com



SOURCE Perkins and Will