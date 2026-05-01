Permag™ reconnu par Northrop Grumman pour le renforcement de la base industrielle de défense grâce à l'innovation et à la collaboration

Northrop Grumman honore ses meilleurs partenaires lors de la cérémonie annuelle des Supplier Excellence Awards

ELK GROVE VILLAGE, Illinois, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Permag™ est honoré d'avoir été reconnu par Northrop Grumman Corporation (NYSE : NOC) comme l'un des meilleurs fournisseurs lors des Supplier Excellence Awards de cette année, soulignant notre engagement à renforcer la base industrielle de défense grâce à des partenariats stratégiques qui soutiennent la sécurité nationale.

Joe Stupfel – CEO, Roger Mountford -VP of Sales and Marketing (center) and Norman Jones – Director of Sales attended the event to receive the award.

Fort de plus de 75 ans d'expertise dans la fabrication d'aimants et d'assemblages magnétiques, ainsi que de solides compétences dans les matériaux de terres rares et d'une présence en Amérique du Nord et en Europe, Permag fournit des solutions de haute précision, hautement techniques, adaptées aux applications critiques dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense, ainsi que dans d'autres industries exigeantes.

« Northrop Grumman a une longue tradition de partenariats solides, un réseau d'innovateurs et de collaborateurs engagés œuvrant vers un objectif commun : protéger les États-Unis et leurs alliés », a déclaré Ken Brown, vice-président et directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Northrop Grumman. « De l'envoi des premiers humains sur la lune à l'introduction de technologies furtives qui ont révolutionné la défense, Northrop Grumman et ses partenaires ont continuellement repoussé les limites du possible. »

Northrop Grumman a distingué Permag pour son Excellence Stratégique, mettant en évidence le rôle essentiel des fournisseurs dans la fourniture de capacités de nouvelle génération dans les systèmes d'armement, les aéronefs, la défense antimissile et les systèmes spatiaux. Collectivement, les fournisseurs de Northrop Grumman soutiennent plus de 100 000 emplois et génèrent un impact économique annuel de plus de 27,8 milliards de dollars à l'échelle nationale.

« Nous sommes honorés de recevoir le Supplier Excellence Award, une reconnaissance qui reflète le dévouement de toute notre équipe et notre engagement constant envers la qualité, la fiabilité et le partenariat. Cette réussite n'est pas seulement une étape importante pour notre entreprise, mais aussi la preuve de la confiance que nos clients nous accordent chaque jour. Nous restons déterminés à placer la barre toujours plus haut et à offrir une valeur exceptionnelle dans tout ce que nous faisons », déclare Joe Stupfel, DirecteurnGénéral de Permag.

À propos de Permag

Permag est un leader mondial des solutions magnétiques de haute performance. Nous fournissons des matériaux de pointe, des composants de précision et fabriquons des aimants et des assemblages magnétiques de de haute technicité aux industries où la performance est primordiale. Fort de l'héritage de Dexter, MCE et EEC, le groupe Permag s'engage à stimuler l'innovation, à offrir une qualité supérieure et à relever les défis les plus complexes de ses clients.

Pour plus d'informations, contactez :

Gustavo Olano

Directeur principal du marketing

(978) 201-6910

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