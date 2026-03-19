Permag™ s'implante à Korntal-Münchingen avec un nouveau site de production afin de servir le marché européen

ELK GROVE VILLAGE, ILL, March 19th, 2026 /PRNewswire/ -- Permag™, leader mondial dans les matériaux à base de terres rares, l'ingénierie de pointe et la fabrication de précision d'aimants et d'assemblages magnétiques haute performance, a annoncé la signature d'un bail pour un site de production de 3000m² à Korntal-Münchingen, en Allemagne. Ce nouveau site renforcera la présence de l'entreprise en Europe et améliorera sa capacité à servir ses clients sur l'ensemble du marché européen, grâce à des délais de livraison plus courts, une assistance localisée et une capacité de production accrue.

Fort de plus de 75 ans d'expertise dans la fabrication d'aimants et d'assemblages magnétiques, Permag propose des produits et des solutions sur mesure de haute précision, destinés entre autres à des applications critiques dans les secteurs de l'aérospatial, de la défense, du médical et des semi-conducteurs. Bénéficiant d'un accès direct aux principaux axes de transport et aux centres logistiques, le site de Korntal-Münchingen renforcera l'engagement de l'entreprise en matière de qualité, de fiabilité et d'innovation auprès de ses clients opérant sur des marchés hautement réglementés et axés sur la performance.

« Ce nouveau site marque une étape importante dans notre stratégie de croissance mondiale », a déclaré Joe Stupfel, DirecteurnGénéral de Permag. « L'implantation d'une unité de production en Europe nous permet de travailler en étroite collaboration avec nos clients européens, de leur fournir une assistance technique, de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de maintenir les normes élevées d'excellence technique et de précision de fabrication sur lesquelles ils comptent depuis des décennies. »

Le site de Korntal-Münchingen, qui devrait être pleinement opérationnel au second semestre 2026, servira de pôle dédié au prototypage, à la fabrication de précision et à la collaboration technique, tout en offrant des possibilités d'extension pour répondre à la croissance de la demande en Europe. Cette nouvelle usine sera équipée de machines de pointe afin de produire des aimants et des assemblages magnétiques à haute technicité, destinés à des applications complexes exigeant des tolérances strictes, une traçabilité complète et des normes de qualité rigoureuses.

Carlos Castro, Directeur Général de Permag pour Europe, a ajouté : « L'ouverture de notre nouveau site marque une étape importante : elle nous confère une autonomie opérationnelle vis-à-vis de notre organisation américaine, tout en renforçant notre proximité avec nos clients et nos partenaires européens. Cela permet une collaboration plus étroite, des délais de réponse plus courts et une plus grande flexibilité pour répondre à des exigences complexes en matière d'ingénierie et de fabrication. Cet investissement reflète notre engagement à long terme envers l'Europe ainsi que notre confiance dans la capacité du marché européen à continuer d'innover dans les secteurs de l'aérospatial, de la défense, du médical et des semi-conducteurs. »

À propos de Permag

Permag est un leader mondial des solutions magnétiques de haute performance. Nous fournissons des matériaux de pointe, des composants de précision et fabriquons des aimants et des assemblages magnétiques de de haute technicité aux industries où la performance est primordiale. Fort de l'héritage de Dexter, MCE et EEC, le groupe Permag s'engage à stimuler l'innovation, à offrir une qualité supérieure et à relever les défis les plus complexes de ses clients.

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