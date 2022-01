Perpetual: Beförderung von Céline Boutin Andreu zur Managerin

Céline Boutin Andreu ist im November 2019 als International Consultant zu Perpetual gestoßen. Durch ihre Leistungen in den ersten zwei Jahren bei Perpetual hat sie sich zu einem wichtigen Teil des europäischen Büros entwickelt und sie ist auf globaler Ebene zu einer tragenden Kraft innerhalb des Unternehmens geworden. In ihrer Funktion im Marketingteam mit Fokus auf Europa hat sie sich in all ihren Rekrutierungsaufgaben mit ihrer unglaublichen Leistung hervorgetan. Sie hat gleichzeitig ihren Einflussbereich erweitert und ist zu einem produktiven Mitglied des gesamten Unternehmens geworden.

„Seit ihrem Eintritt bei Perpetual hat sich Céline beim Aufbau unserer europäischen Niederlassung eingebracht. Sie ist zu einem wichtigen Teil des Teams geworden, das Perpetual dort zu einem bedeutenden Spieler im Bereich Talent machen will", sagte Steve Morrissey, CEO und Gründer von Perpetual.

„Célines Einstellung und Entwicklung war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte für Perpetual Europe. Sie war eine unserer ersten Angestellten und hat vom ersten Tag an entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen", sagt Pierre Trippitelli, European Managing Partner bei Perpetual. „Sie ist unglaublich talentiert und bringt eine Energie mit, die dem ganze Unternehmen Schwung verleiht."

Vor ihrer Tätigkeit bei Perpetual war Céline als Headhunterin in verschiedenen Sektoren in Frankreich tätig. Davor hatte sie fünf Jahre lang parallel zu ihrem Studium gearbeitet. Sie hat Psychologie studiert und einen Master in Personalwesen und Organisation von der London School of Economics mit dem Schwerpunkt Internationale Arbeitsbeziehungen erworben. Ihr Hintergrund in Psychologie sowie ihre umfassenden Kenntnisse im Bereich der Humanressourcen sind in Kombination mit dem auf der LSE erworbenen Wissen im Management ein großer Vorteil, wenn es darum geht, Suchen für unsere Kunden zu leiten sowie beim Kontakt mit unseren Kandidaten auf der ganzen Welt.

Perpetual ist eine Boutique-Talentberatungsfirma für Verbrauchermarken, die ihre Kunden bei der Gewinnung, Bindung, Bewertung und Betreuung der wichtigsten Ressource eines jeden Unternehmens berät - dem Humankapital. Wir arbeiten sowohl mit Fortune-500-Unternehmen, als auch mit Start-ups, Familien- und Privatunternehmen zusammen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht eine vertrauensvolle und offene Partnerschaft mit unseren Kunden und Kandidaten. Unser internationales Team ist stolz auf unsere hohe Transparenz, Agilität und Integrität. Wir bieten Lösungen in drei verschiedenen Bereichen an: Talentakquise, Talententwicklung und Talentanalyse.

