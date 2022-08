PERRIER® et le Centre Pompidou s'associent pour redonner vie à l'une des plus grandes œuvres de Pablo Picasso

PARIS and VEVEY, Suisse, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- PERRIER® s'engage cette année aux côtés du Centre Pompidou et des amis du Centre Pompidou pour soutenir la restauration d'une icône des collections du Musée national d'art moderne : le Rideau de scène du ballet « Parade » - un chef d'œuvre signé par le non moins iconique, Pablo Picasso. Jouée au Théâtre du Châtelet en 1917, Parade a rassemblé quatre maîtres de leur art, Jean Cocteau, Erik Satie, Serge de Diaghilev et Pablo Picasso, autour de cette œuvre collaborative conçue comme un véritable hymne à la joie au cœur de la guerre.

Curtain Scene from Parade by Picasso Massy Opera Perrier bottle at Centre Pompidou, Paris Centre Pompidou, Paris

PERRIER® et l'art, une histoire qui dure depuis près de 160 ans

Ce nouveau partenariat de PERRIER® s'inscrit dans une longue tradition de collaborations diverses et variées avec le monde artistique. Dès ses débuts, la marque qui pétille lie son nom aux plus grands artistes de son époque. Bernard Villemot, Salvador Dali et Andy Warhol sont seulement quelques des grands noms qui ont contribué au fil des années à affirmer le caractère créatif et audacieux de PERRIER® et à l'ancrer dans la pop culture.

« PERRIER® est baigné dans un véritable héritage culturel et artistique, et c'est donc un grand honneur pour nous d'être associés à un projet d'une telle envergure. Nous sommes admiratifs de l'expertise et de l'innovation mises-en-œuvre par les équipes du Musée national d'art moderne afin de redonner vie à cet ouvrage monumental de Picasso, l'un des plus grands artistes du 20ème siècle ». Elisa Gregori, Global Business Unit Director PERRIER®.

Une restauration délicate pour redonner vie à Parade dès l'été 2022

Le rideau de scène de Parade représente un véritable défi de conservation et d'exposition. Gigantesque toile de jute peinte à la main, de plus de 10 mètres sur 16, fragile et difficile à suspendre, sa survie nécessite une campagne de restauration qui s'appuie sur une technique innovante conçue par une équipe d'ingénierie. PERRIER® s'inscrit en soutien au développement de cette connaissance de pointe dans la perspective d'accompagner la conservation de cette pièce iconique sur le temps long, pour les générations présentes et futures.

Tourné vers le partage et la transmission, ce projet permettra à Parade de reprendre vie dès l'été 2022, à l'Opéra de Massy qui s'associe au Centre Pompidou pour développer un programme d'actions culturelles liées à la campagne de restauration. Lors d'une soirée exceptionnelle, « Picasso et les ballets russes » le 31 août, le rideau de Parade se lèvera pour la première fois depuis 1917, pour une représentation de l'orchestre de Massy sous la direction de Constantion Rouits. L'inscription à cet évènement se fait gratuitement sur : https://www.opera-massy.com/fr/concert-parade.html?cmp_id=77&news_id=922&vID=80

Cet événement est organisé dans le cadre des actions de préfiguration du « Centre Pompidou francilien – Fabrique de l'art » futur pôle de conservation et de création à Massy.

« Les amis du Centre Pompidou, association reconnue d'utilité publique, ont pour mission l'enrichissement et le rayonnement des collections du Musée national d'art moderne – Centre Pompidou. Grâce au magnifique soutien de PERRIER®, allié à l'excellence du service de restauration du Musée, le rideau de scène créé par Picasso pour le ballet Parade sera de nouveau visible du public, devenant ainsi source de connaissance, d'inspiration et de rayonnement artistique. » Floriane de Saint Pierre, Présidente des amis du Centre Pompidou

En parallèle de ces actions de mécénat, PERRIER® apporte régulièrement son soutien aux nouvelles générations d'artistes. En 2022, la marque a donné carte blanche à plusieurs artistes émergents français pour réinterpréter sa célèbre bouteille. Rétro, pop, futuriste, tous les styles sont invités à s'exprimer et sont mis en lumière chaque mois sur les réseaux sociaux de PERRIER®.

A propos de Perrier

