Persistant lance l'un des régimes d'options de souscription d'actions des employés dans l'industrie mondiale des services informatiques

80 % des employés participent directement au succès de l'entreprise en tant qu'actionnaires

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), leader mondial des services d'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui l'extension de son régime d'options de souscription d'actions des employés (ROSAE) à une grande partie de sa base mondiale d'employés. Les employés de Persistent ont joué un rôle fondamental dans le succès de l'entreprise, et le ROSAE les récompensera pour la résilience dont ils ont fait preuve au cours des deux dernières années. Environ 80 % des employés devraient être visés par ce plan.

Compte tenu du résultat positif attendu de la plus large participation et du sentiment d'appartenance des employés, nous croyons que les dépenses du ROSAE, qui se situeront entre 70 et 80 points de base, seront largement compensées au fil du temps. Le plan est conforme aux approbations reçues des actionnaires en juillet 2021.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

« Nous reconnaissons le travail acharné et le dévouement de nos employés qui ont été le fondement de la croissance de notre industrie et du rendement de nos actionnaires au cours des derniers trimestres. Nous sommes heureux d'offrir à nos employés du monde entier la possibilité de participer à ce ROSAE, afin de leur fournir ainsi la possibilité de participer à la valeur créée pour nos actionnaires en tant que copropriétaires de la Société. Nous sommes convaincus que ce geste renforcera l'engagement de nos employés à l'égard de la réussite de l'organisation et qu'il constituera une valeur ajoutée à long terme pour nos divers intervenants. »

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général, Persistent Systems

« Depuis plus de 30 ans, la culture de Persistent s'est engagée à soutenir la croissance de carrière et les aspirations de notre équipe. Cette annonce réitère notre engagement envers l'intégration et l'accès partagé aux avantages financiers à long terme pour notre équipe mondiale Persistent. »

À propos de Persistent

Avec plus de 14 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une entreprise mondiale offrant des services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. Persistent a été nommée dans la liste « Best Under A Billion » de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs/

