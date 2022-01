Persistent annonce des résultats solides au troisième trimestre de l'exercice 22 avec une croissance de 9,2 % en glissement trimestriel et de 36,2 % en glissement annuel

Croissance de 45,9 % du bénéfice avant impôt en glissement annuel et dividende intérimaire de 20 roupies par action

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre clos le vendredi 31 décembre 2021, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 :



T 3 Exercice 22 Marge (%) Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 199,12

9,2 % 36,2 % Chiffre d'affaires (en millions INR) 14 917,17

10,4 % 38,7 % BAIIDA (en millions INR) 2 510,83 16,8 % 11,9 % 37,6 % Bénéfices avant impôt (en millions INR) 2 364,12 15,8 % 8,6 % 43,3 % Bénéfices après impôt (en millions INR) 1 763,95 11,8 % 9,1 % 45,9 %

Le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de 20 roupies par action sur la valeur nominale de 10 roupies chacun pour l'exercice 2021-2022.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent Systems

« Nous sommes fiers d'annoncer un nouveau trimestre de performance exceptionnelle, avec une croissance de 36,2 % en glissement annuel. Cette dynamique soutenue est le résultat de nos fortes capacités à créer et développer de nouvelles expériences numériques, de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles commerciaux pour nos clients.

Ce trimestre, nous avons obtenu de nombreuses distinctions de la part des analystes, notamment les prix Star of ExcellenceTM 2021 d'ISG pour notre service client exceptionnel dans les domaines de l'analyse, la force de vente, l'automatisation intelligente et la fabrication. Tout en progressant dans notre parcours de croissance, nous continuerons à permettre à nos clients de bénéficier d'une expertise et de solutions d'ingénierie numérique différenciées pour les aider à perturber leurs secteurs et à créer davantage de valeur pour leurs clients.

Enfin, nous avons accueilli Avani Davda au sein du conseil d'administration de Persistent et continué à ajouter de nouveaux cadres chevronnés à notre équipe de direction. En outre, nous avons intégré le premier membre du réseau des conseillers Persistent, Werner Boeing, ancien directeur du service informatique de Roche Diagnostics. »

Gains et résultats des clients du troisième trimestre de l'exercice 22

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 s'élevaient à 334,3 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 291,3 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Parmi les principales réussites du trimestre, citons :

Logiciels, haute technologie et industries émergentes

Numérisation du service client avec l'IA conversationnelle pour un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution d'équipements agricoles.

Transformation du processus de gestion des ventes par canal de plusieurs milliards de dollars à l'aide de Salesforce pour l'une des plus grandes multinationales américaines du secteur technologique.

Modernisation du portefeuille de produits sur RedHat OpenShift et Microsoft Azure en fournissant une architecture transparente accessible par une clientèle mondiale pour une grande entreprise pétrolière et gazière.

Banque, services financiers et assurances

Conception et modernisation du système d'administration des polices en contact avec les agents pour une compagnie d'assurance mutuelle de biens et de risques basée aux États-Unis.

Automatisation des processus critiques en contact avec les consommateurs tout en offrant une visibilité des activités par le biais d'interfaces personnalisées pour l'une des plus grandes banques américaines.

Fourniture de services de conseil, de consultation et de soutien après mise en œuvre en vue de la reconstitution du programme de gestion des processus commerciaux d'une grande coopérative de crédit américaine.

Soins de santé et sciences de la vie

Conception de logiciels pour l'analyse, la production de rapports et la diffusion de données génomiques permettant de dispenser des soins précis aux patients pour un fournisseur mondial de technologies génomiques.

logiciels pour l'analyse, la production de rapports et la diffusion de données génomiques permettant de dispenser des soins précis aux patients pour un fournisseur mondial de technologies génomiques. Création d'une plateforme SaaS basée sur l'IA et l'apprentissage automatique pour une gestion efficace des pratiques et une meilleure expérience numérique des patients pour une chaîne de cliniques médicales basée en Amérique du Nord.

Modernisation des plateformes de solutions de gestion des identités et de sécurité des autorisations pour un grand fournisseur de services de santé.

Reconnaissance des analystes

Autres nouvelles

À propos de Persistent

Avec plus de 16 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions relatifs à l'ingénierie numérique et à la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste Forbes Asia « Best Under A Billion » de 2021, démontrant une performance constante en termes de résultats et de croissance.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs/

Contact pour les médias

Emma Handler Manohar Dhanakshirur Persistent Systems (International) Archetype +1 617 633 1635 +91 750 644 5361 [email protected] [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems