Persistent classé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services d'ingénierie de produits logiciels d'Everest Group

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: Persistent) (NSE: Persistent), un fournisseur mondial d'ingénierie numérique, a été classé parmi les leaders dans l' évaluation PEAK Matrix® 2023 des services d'ingénierie des produits logiciels d'Everest Group .

Persistent favorise la co-innovation en mettant l'accent sur le développement de nouveaux produits pour les principales entreprises numériques d'aujourd'hui. Leurs services d'ingénierie des produits logiciels couvrent chaque étape du cycle de vie des produits afin d'accélérer le développement des logiciels et les initiatives de modernisation des entreprises qui transforment l'expérience client en matière de produits numériques.

Dans sa quatrième édition, l'évaluation PEAK Matrix® des services d'ingénierie des produits logiciels d'Everest Group examine les capacités et l'impact sur le marché de 33 fournisseurs en matière de services d'ingénierie logicielle, globalement et dans cinq secteurs verticaux : Les services bancaires, financiers et assurances (BFSI) ; les soins de santé ; les éditeurs de logiciels indépendants (ELI) ; les médias et divertissements ; et le commerce de détail. Elle fournit une évaluation objective et fondée sur des données des fournisseurs de services en fonction de leur vision et de leurs capacités globales, ainsi que de leur impact sur différents marchés de services mondiaux, en les classant en trois catégories : Leaders, Principaux Concurrents et Aspirants.

Persistant s'est distingué pour :

Son solide portefeuille de propriété intellectuelle dans des secteurs horizontaux tels que l'ingénierie cloud, l'analyse et l'interface/l'expérience utilisateur, ainsi que dans des secteurs verticaux tels que les BFSI et les Soins de santé.

Sa croissance, rendue possible par un engagement accru auprès des clients actuels des principaux secteurs verticaux.

Ses solides pratiques en matière de gestions des talents reconnues par ses clients, sa souplesse en matière de tarification et d'affectation des ressources.

Ses capacités améliorées en matière d'ingénierie cloud avec l'acquisition de sociétés telles que MediaAgility et Data Glove

Rahul Shrivastava, vice-président principal responsable des hautes technologies et des ELI chez Persistent :

« Le logiciel est au cœur de chaque activité aujourd'hui, c'est pourquoi il est essentiel que les entreprises aient accès à une expertise en matière d'ingénierie logicielle. Nous tirons parti de notre ADN d'ingénierie de produits pour offrir des solutions de modernisation d'entreprise de nouvelle génération et collaborer avec nos clients afin d'accélérer la transformation numérique dans l'ensemble des secteurs. Cette reconnaissance par Everest Group constitue un solide soutien à notre travail dans ce domaine. »

Akshat Vaid, vice-président responsable de la recherche sur les services d'ingénierie chez Everest Group

« Persistent a considérablement accru son influence sur le marché des services d'ingénierie logicielle au cours des dernières années. Cela se reflète clairement dans son émergence en tant que Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services d'ingénierie des produits logiciels d'Everest Group. L'un des facteurs clés de leur succès a été leur faculté à tirer parti des capacités de transformation pilotées par logiciel pour les clients dans les domaines des BFSI et des Soins de santé. Ils ont fait preuve d'une grande maîtrise de l'ingénierie cloud et ont renforcé leurs capacités dans la région grâce à l'acquisition de MediaAgility et de Data Glove. Les clients ont apprécié les solides compétences de Persistent en matière de gestion de projet, la souplesse de leurs modèles commerciaux et leur bonne gestion des talents qui permettent de contrôler le taux d'attrition chez les gestionnaires et les développeurs essentiels à la mission. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Nous travaillons avec les leaders du secteur, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par le BCG, 80 % des plus grandes banques des États-Unis et d'Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'Homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

