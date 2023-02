Persistent classée parmi les leaders du secteur par le rapport Zinnov Zones pour les services d'ingénierie, de recherche et de développement pour la 10e année consécutive

La société est reconnue pour son expertise différenciée en ingénierie numérique

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), fournisseur mondial d'ingénierie numérique, a été reconnu comme leader dans neuf catégories différentes du classement Zinnov Zones pour les services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D) 2022 : ingénierie logicielle d'entreprise, ingénierie logicielle grand public, ingénierie numérique, ingénierie des plateformes logicielles, services d'hypercalculateurs, ingénierie des données et de l'intelligence artificielle, ingénierie de l'expérience et télésanté, ainsi que dans la géographie américaine.

Le rapport 2022 a évalué environ 50 fournisseurs de services mondiaux dans divers secteurs verticaux et microverticaux pour juger leur expertise en ingénierie numérique. Les notations prennent en compte plusieurs dimensions, notamment la maturité des prestations et capacités de services, l'évolutivité, le taux de croissance, les finances, l'innovation et la propriété intellectuelle, les liens avec l'écosystème et les avis des acheteurs de l'entreprise. L'évaluation de Zinnov de cette année est unique en son genre car elle rend compte de la richesse des partenariats des fournisseurs de services avec les hypercalculateurs qui permettent de proposer des services de conseil, de conception, de développement et de modernisation d'applications, d'intégration et de test dans le domaine de l'ER&D.

Zinnov est un cabinet de conseil en gestion et en stratégie de premier plan au niveau mondial, dont l'expertise principale est l'ingénierie numérique, la transformation numérique, l'innovation et le conseil en externalisation. Le classement annuel Zinnov Zones est l'un des rapports les plus fiables au niveau mondial, tant pour les entreprises que pour les prestataires de services, afin de mieux comprendre l'écosystème des fournisseurs dans de multiples domaines tels que les services d'ER&D, les services IdO, les plateformes et services HIA, les médias et les technologies.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Une nouvelle réalité numérique est apparue dans tous les secteurs d'activité, les entreprises de toutes tailles tirant parti de la puissance disruptive des logiciels pour créer un avantage concurrentiel et améliorer leur efficacité opérationnelle. Elles ont besoin d'un partenaire capable de réimaginer et de concevoir chaque aspect de leurs activités pour les aider à assurer leur pérennité et leur avenir. Cette distinction de Zinnov, pour la dixième année consécutive, témoigne de la façon dont notre expertise différenciée en ingénierie numérique et nos modèles de livraison de confiance ont joué un rôle crucial dans la croissance de nos clients, leur permettant de prospérer dans un monde numérique dynamique. »

Pari Natarajan, directeur général de Zinnov, a ajouté :

« Les investissements stratégiques de Persistent dans les technologies de la nouvelle ère telles que le cloud, les données et l'IA ont contribué à renforcer son positionnement à travers l'espace d'ingénierie numérique. Grâce aux acquisitions de MediaAgility et de Data Glove, Persistent a pu renforcer ses capacités sectorielles, notamment ses offres pour les hypercalculateurs, ainsi que ses offres de technologies émergentes. Ceci, associé à sa forte présence dans les secteurs des services bancaires et financiers et des assurances, des logiciels d'entreprise et grand public, et des technologies de la santé, lui a permis d'ancrer sa position de leader dans le classement des services ER&D 2022 de Zinnov Zones. »

Avec plus de 22 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Nous travaillons avec les leaders du secteur, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par le BCG, 80 % des plus grandes banques des États-Unis et d'Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

