Persistent est classé parmi les leaders dans plusieurs catégories dans le rapport ISG Provider Lens™ 2021 pour les partenaires de l'écosystème Salesforce

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : Persistent) (NSE : Persistent) a été classé parmi les leaders par le cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie Information Services Group (ISG) dans le rapport ISG Provider Lens™ 2021 pour les partenaires de l'écosystème Salesforce.

Persistent est un leader dans les catégories des services de mise en œuvre pour le Midmarket Marketing Cloud, des services de mise en œuvre pour le Midmarket Core Cloud et des services d'application gérés pour le Midmarket aux États-Unis et en Allemagne.

Les rapports ISG Provider Lens™ fournissent une évaluation objective, basée sur les données, les forces et les faiblesses des fournisseurs de technologies et de services, ainsi que de leur positionnement relatif sur un marché donné. Pour le rapport Salesforce Ecosystem Partners Provider Lens™, l'ISG a évalué plus de 25 fournisseurs de services sur la stratégie et la vision, l'innovation, la notoriété de la marque et la présence sur le marché, le paysage des ventes et des partenaires, l'étendue et la profondeur du portefeuille de services proposés et les avancées technologiques. Les leaders du rapport ISG Provider Lens™ proposent une offre de services très solide et occupent une position très concurrentielle sur le marché, en plus de leurs atouts en matière d'innovation et de stabilité.

Persistent a été reconnu par l'ISG pour :

Un solide écosystème de partenaires

Des offres spécifiques au secteur et des solutions prédéfinies et bien intégrées

Une Approche de la mosaïque numérique pour le déploiement rapide de solutions composables

Une méthodologie axée sur les données pour la transformation numérique, utilisant la plateforme Salesforce

« Persistent Systems dispose d'un solide ensemble de solutions pré-intégrées pour accélérer le retour sur investissement pour ses entreprises clientes. Les offres Salesforce de Persistent suivent une approche modulaire qui s'appuie sur l'expertise approfondie de Persistent en matière de développement et sur des modèles d'intégration axés sur les données, ce qui lui vaut d'être placé en tête du rapport ISG Provider Lens™ 2021. Cette reconnaissance s'appuie sur la victoire de Persistent aux ISG Star of Excellence™ Awards en 2020 pour avoir obtenu le meilleur score cumulé en matière d'expérience client. »

Rainer Suletzki, conseiller principal, ISG

« Le département Salesforce de Persistent offre les meilleures solutions de sa catégorie pour aider nos clients à accélérer la mise sur le marché, à accroître l'agilité de l'entreprise, à maximiser la création de valeur et la croissance de l'entreprise. En tant que partenaire Salesforce depuis près de 20 ans, nous possédons une expérience considérable dans l'élaboration d'une approche personnalisée à la mise en œuvre de Salesforce qui permet de concrétiser la vision de nos clients et les résultats commerciaux souhaités. Notre leadership dans le rapport Provider Lens™ 2021 témoigne de l'expertise de confiance de Persistent dans ce domaine. »

Steffen Drillich, responsable mondial de la pratique Salesforce, Persistent Systems

À propos de Persistent

Avec plus de 12 000 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société leader mondial qui propose des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits nouvelle génération. Découvrez comment les solutions et accélérateurs Salesforce de Persistent peuvent accélérer le délai de rentabilisation et améliorer le CX.

Www.persistent.com

Déclarations prospectives et avertissements

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site www.persistent.com/FLCS

