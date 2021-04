Persistent est nommée « Star Performer » dans l'évaluation PEAK Matrix® 2021 des services d'ingénierie des produits logiciels d'Everest Group

Également désigné comme un concurrent majeur parmi 31 fournisseurs de services d'ingénierie

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a été nommée « Star Performer » et « Major Contender » dans l'évaluation Peak Matrix® 2021 de l'Everest Group Software Product Engineering Services.

Persistent est un partenaire de confiance en matière d'ingénierie logicielle qui favorise la co-innovation axée sur le développement de nouveaux produits pour les grandes marques de logiciels actuelles. Nos services d'ingénierie des produits numériques couvrent toutes les étapes du cycle de vie des produits logiciels afin d'accélérer le développement des logiciels et les initiatives de modernisation des logiciels pour transformer les expériences des produits numériques et des services gérés.

Pour la troisième année consécutive, l'évaluation PEAK Matrix® de l'ingénierie des produits logiciels d'Everest Group évalue 31 fournisseurs de services d'ingénierie et partage des informations sur les considérations de sourcing des entreprises. Il fournit une évaluation objective, fondée sur des données, des fournisseurs de services sur la base de leur vision et de leurs capacités globales, ainsi que de leur impact sur le marché sur différents marchés de services mondiaux, en les classant en trois catégories : Leaders, principaux candidats et aspirants. L'évaluation identifie les « Star Performers » sur la base de l'évolution relative la plus positive d'une année sur l'autre sur la PEAK Matrix®.

Persistant s'est distingué pour :

L'accent mis sur le renforcement de la crédibilité et de la position sur le marché, grâce à des investissements réguliers dans des acquisitions, des laboratoires et des centres d'excellence.

Un portefeuille renforcé d'actifs de propriété intellectuelle et de solutions.

Une flexibilité reconnue par le marché et volonté d'adopter de nouveaux modèles commerciaux.

Des talents de grande qualité, des investissements dans des initiatives de renforcement des compétences et un faible taux de rotation du personnel sont à l'origine d'une productivité élevée.

Une démonstration proactive de cas d'utilisation orientés vers l'avenir et de preuves de concept exécutées de manière indépendante pour démontrer les capacités et générer une plus grande valeur pour les clients.

Karthik Balasubramanian, vice-président principal, Logiciels et haute technologie

« La modernisation des logiciels est devenue essentielle pour les organisations qui veulent garder une longueur d'avance sur leurs concurrents tout en offrant une expérience client de pointe. Persistent a identifié ce besoin et joue un rôle clé en aidant les entreprises de logiciels à créer des produits logiciels de nouvelle génération plus rapidement et avec une grande efficacité opérationnelle. Forte de 30 ans d'expérience en ingénierie logicielle, cette reconnaissance par Everest Group valide le travail que nous avons accompli dans ce domaine. »

Akshat Vaid, vice-président de la recherche sur les services d'ingénierie chez Everest Group

« Persistent Systems a maintenu sa réputation de partenaire compétent pour le développement de logiciels de nouvelle génération. La société se concentre sur les fournisseurs indépendants de logiciels et a développé des offres solides autour de la modernisation de l'héritage et du développement de logiciels en cloud. Au cours des dernières années, elle a réalisé d'importants investissements dans les talents et les actifs de propriété intellectuelle pertinents, ainsi que dans des établissements d'infrastructure communs avec les grands noms de la technologie, notamment AWS, IBM et Red Hat. Cela a conduit à une élévation significative des capacités perçues et s'est traduit par un succès commercial. Les clients ont reconnu sa flexibilité dans les modèles commerciaux, sa capacité à offrir des talents de qualité avec un faible taux de rotation, et son souci de favoriser l'innovation de manière proactive dans les engagements. »

À propos de Persistent

Avec plus de 12 000 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société leader mondial qui propose des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits nouvelle génération.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

Contacts médias

Emma Handler

Persistent Systems (mondial)

+1 617 633 1635

[email protected]

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

[email protected]

Related Links

http://www.persistent.com



SOURCE Persistent Systems