Persistent est reconnu comme leader par l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services informatiques pour les paiements d'Everest Group

La société a été reconnue pour ses accélérateurs industriels différenciés, son expertise approfondie du domaine, son vaste réseau de partenaires et ses investissements stratégiques

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), fournisseur mondial de services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise, a été nommé leader dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services informatiques pour les paiements d'Everest Group . Cette reconnaissance reflète l'expertise différenciée de Persistent dans le secteur des paiements, qui permet aux entreprises de moderniser leur infrastructure grâce à des solutions de paiement rapides, flexibles et sécurisées.

Persistent named a Leader in Everest Group’s Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2023

Le paysage commercial interconnecté d'aujourd'hui et l'importance croissante des expériences numériques ont amplifié le besoin de modernisation et de transformation des paiements pour la plupart des organisations. En outre, face à la recrudescence de fraudes et d'escroqueries sophistiquées, les organisations cherchent à moderniser la prévention des fraudes afin d'empêcher les acteurs malveillants d'exploiter leurs systèmes de paiement. Persistent s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise approfondie dans le domaine des paiements, sur ses investissements dans le développement de solutions personnalisées et sur des cadres et des accélérateurs innovants pour soutenir ses clients dans ces efforts.

Dans sa première édition de l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services informatiques pour les paiements, Everest Group a évalué 30 fournisseurs de services informatiques pour les paiements sur la base de leurs capacités et de leur impact sur le marché. Le rapport fournit une évaluation objective, fondée sur des données, des fournisseurs de services sur la base de leur vision et de leurs capacités globales, ainsi que de leur impact sur le marché sur différents marchés de services mondiaux.

Persistent a été reconnu pour :

Une croissance du chiffre d'affaires à la pointe du secteur grâce à une propriété intellectuelle contextualisée avec des offres telles que le moteur de contrat intelligent, l'interface intelligente pour la prévention des fraudes et les intégrations API pour la tokenisation et le cryptage.

Un portefeuille d'offres riche avec une livraison de produits supérieure, alimentée par une série de partenariats avec des fournisseurs de technologie de premier plan, des hyperscalers et des FinTechs.

Une expertise reconnue par les clients dans les domaines des services de plateformes, du développement d'applications et de la gestion des entreprises de produits.

Des capacités renforcées dans l'ensemble de l'écosystème des paiements grâce à des investissements spécifiques axés sur le domaine.

Jaideep Dhok, vice-président directeur et directeur général de la banque et des services financiers et assurances chez Persistent, a déclaré :

« Aujourd'hui, les processus de paiement sont au cœur de presque toutes les entreprises, car ils sont au cœur de l'expérience numérique et permettent à leur tour d'améliorer la personnalisation pour le client. Chez Persistent, nos investissements stratégiques dans l'expertise du domaine des paiements, soutenus par une forte mentalité d'ingénierie, des accélérateurs propriétaires et un écosystème de partenaires, nous permettent d'offrir des expériences de paiement fluides à nos clients et à leurs clients finaux. Notre capacité à aider nos clients à moderniser leur infrastructure de paiement, à mettre en place des systèmes de paiement instantané et à améliorer l'expérience des clients finaux nous a permis d'être reconnus comme un leader par l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services informatiques pour les paiements d'Everest Group ».

Aaditya Jain, vice-président d'Everest Group, a déclaré :

« Des investissements ciblés dans de multiples acquisitions, le développement d'accélérateurs et de talents ont permis de renforcer les capacités et la croissance de Persistent Systems dans le domaine des paiements. Des messages ciblés visant à prendre en compte le contexte du secteur, ainsi qu'une forte reconnaissance par les clients de l'expertise du domaine et du développement d'applications, ont aidé Persistent à obtenir une reconnaissance de leader dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des services informatiques pour les paiements d'Everest Group ».

À propos de Persistent

Avec plus de 23 000 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

