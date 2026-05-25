Persistent et Kong annoncent un partenariat stratégique destiné à aider les entreprises à sécuriser la mise en production de l'IA

Définit une nouvelle architecture d'entreprise pour régir les API, les données et les systèmes d'IA dans des environnements hybrides et multicloud.

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, et Kong, développeur de premier plan dans le domaine de la connectivité API et IA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à aider les entreprises à mettre en œuvre la couche de contrôle nécessaire pour un déploiement sécurisé et fiable de l'IA à grande échelle. Persistent occupe une position unique en tant que partenaire d'intégration des systèmes mondiaux de Kong, en combinant son approche axée sur l'ingénierie avec la plateforme unifiée de connectivité API et IA de Kong afin de simplifier l'intégration, renforcer la gouvernance et accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises.

À mesure que les entreprises passent de l'expérimentation de l'IA à la production, le défi cesse d'être l'accès aux modèles. C'est la façon dont les systèmes d'IA sont connectés, régis et exploités à grande échelle qui constitue le véritable enjeu. Les API, les pipelines de données, les modèles et les agents convergent vers une structure opérationnelle unique. Sans une couche de contrôle unifiée, cette structure devient fragmentée, difficile à gérer et de plus en plus complexe à faire évoluer.

Ce partenariat comble cette lacune en permettant aux entreprises de mettre en œuvre la couche de connectivité gouvernée et évolutive de Kong à travers les API, les données et les services d'IA. Ensemble, Persistent et Kong permettront aux entreprises de moderniser les environnements API existants, de renforcer la gouvernance et de réduire les coûts d'exploitation, tout en soutenant les charges de travail de haute performance de manière transparente dans les environnements hybrides et multi-cloud.

Cette collaboration permet également aux entreprises e mettre en œuvre les flux de travail GenAI et agentiques, y compris les architectures basées sur le protocole MCP (Model Context Protocol), avec une sécurité intégrée, une observabilité et un contrôle axé sur les politiques. Cela inclut des garanties axées sur les politiques, telles que la protection des informations personnelles identifiables, la gestion centralisée des accès et l'observabilité de bout en bout, garantissant une sécurité et une conformité de niveau entreprise dans les interactions API et IA.

Ce partenariat permet à Persistent de faire progresser son approche axée sur l'IA et les plateformes en créant un chemin plus prévisible entre l'ambition en matière d'IA et l'exécution à l'échelle de l'entreprise. En associant la passerelle IA de Kong et la plateforme unifiée de connectivité API et IA au GenAI Hub et à l'approche d'ingénierie de Persistent, les organisations peuvent aller au-delà des cas d'utilisation isolés vers des systèmes d'IA gouvernés et de niveau de production avec un meilleur contrôle, un risque plus faible et une concrétisation plus rapide de la valeur commerciale.

Anand Krishnan, vice-président exécutif, Persistent :

« L'IA d'entreprise ne sera pas définie par ceux qui ont accès aux modèles. Elle sera définie par l'efficacité avec laquelle les organisations pourront contrôler la manière dont les informations circulent dans leurs systèmes. Les API ne sont plus seulement des points d'intégration. Ils constituent la couche de contrôle de l'IA d'entreprise. Notre partenariat avec Kong associe l'approche technique de Persistent à une plateforme de connectivité unifiée pour aider les clients à passer d'initiatives d'IA fragmentées à des systèmes évolutifs de niveau production. Ensemble, nous permettons aux entreprises de construire une IA sécurisée, contrôlée et prête à produire de véritables résultats commerciaux ».

Ken Kim, premier vice-président et chef du développement commercial, Kong :

« Les entreprises évoluent rapidement pour mettre l'IA en production, et les API sont essentielles pour connecter les services, les données et les points de terminaison des modèles dans des environnements complexes. Chez Kong, nous construisons l'infrastructure de connectivité IA pour que les organisations puissent sécuriser, gérer, gouverner et faire évoluer le trafic à travers les API et les charges de travail de l'IA sur n'importe quel modèle ou n'importe quel cloud. Nous sommes ravis d'avoir de compter Persistent parmi nos partenaire d'intégration mondial clé, apportant une profonde expertise en ingénierie numérique qui complète notre API unifiée et notre plateforme d'IA. Ensemble, nous pouvons aider les clients à moderniser l'intégration et à déployer l'IA d'entreprise avec une application cohérente des politiques, des contrôles d'accès sécurisés et une observabilité et des pistes d'audit solides ».

À propos de Kong Inc.

Kong Inc. l'un des principaux développeurs de technologies de connectivité API et IA, développe la couche de connectivité de l'IA. Reconnue par le Fortune 500® et les startups natives de l'IA, la plateforme unifiée d'API et d'IA de Kong permet aux organisations de sécuriser, gérer, accélérer, gouverner et rentabiliser le flux d'information lié aux API et au trafic d'IA, sur n'importe quel modèle et n'importe quel cloud. Pour plus d'informations, consultez le site www.konghq.com.

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 27 500 employés répartis dans 21 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial Dow Jones Best-in-Class. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 468 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport de 2025 de Brand Finance India 100.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

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