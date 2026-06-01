Persistent étend sa présence en Europe de l'Est pour faire progresser la transformation de la plateforme basée sur l'IA

Capacités européennes de livraison en région pour soutenir la prochaine génération d'opérations d'entreprise basées sur l'IA

TALLINN, Estonie et PUNE, Inde, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord visant à étendre sa présence en Europe de l'Est grâce à l'intégration d'une équipe spécialisée de plus de 90 professionnels de Concise, une société d'ingénierie logicielle et de conseil en informatique basée à Tallinn. Sous réserve des conditions de clôture, la transaction renforcera le réseau de livraison européen de Persistent et améliorera sa capacité à aider les entreprises à développer une infrastructure numérique à grande échelle et des opérations intégrées à l'échelle mondiale.

Alors que les entreprises intensifient leurs investissements dans les opérations basées sur l'IA et les infrastructures numériques modernes, la demande s'accroît pour des partenaires capables de moderniser les systèmes centraux, de répondre aux exigences en matière de gouvernance et d'offrir des capacités de prestation régionales à l'échelle mondiale. Persistent continue de renforcer sa position sur ce marché en pleine évolution grâce à des investissements dans des centres de distribution stratégiques, des fonctionnalités de plateforme de pointe et une expertise spécialisée en intelligence artificielle.

Faits saillants

Une fois finalisée, cette opération permettra :

Extension de l'empreinte de Persistent en Europe de l'Est et sur le site

Établissement des centres de livraison stratégiques à Tallinn et Tartu, Estonie

Renforcement des compétences dans les domaines de l'ingénierie produit axée sur l'IA, des systèmes distribués et des technologies cloud natives

Renforcement de l'expertise dans les domaines de la mobilité, de la logistique, des infrastructures intelligentes et des écosystèmes connectés à l'échelle mondiale

La création de centres de prestation de services à Tallinn et à Tartu permettrait à Persistent d'étendre sa présence en Europe et de renforcer son modèle de prestation de services « nearshore » pour ses clients de toute la région. L'écosystème numérique de pointe de l'Estonie et son vivier de talents dans le domaine des technologies de pointe constitueront une base solide pour soutenir la transformation axée sur l'IA, qui nécessite une harmonisation des cadres de gouvernance et un engagement régional accru. Cette expansion vise également à renforcer les relations et l'expertise de Persistent auprès d'un client stratégique du secteur de la mobilité d'entreprise dans la région.

L'équipe possède une solide expérience dans la gestion d'environnements numériques à grande échelle dans les domaines de la mobilité, de la logistique, des infrastructures intelligentes et des paiements.

Kuljesh Puri, vice-président exécutif, communications, médias et technologie, Persistent

« Les entreprises procèdent de plus en plus à une refonte de leurs systèmes centraux et de leur infrastructure numérique afin de prendre en charge des opérations basées sur l'IA, l'automatisation et des environnements commerciaux connectés à l'échelle mondiale. Cela accélère la demande de partenaires capables de moderniser des systèmes opérationnels complexes, d'intégrer l'IA dans des flux de travail critiques et de prendre en charge des opérations distribuées à l'échelle mondiale.

Cette expansion renforcera la position de Persistent dans la transformation des plateformes pilotée par l'IA tout en approfondissant notre présence en Europe de l'Est. Grâce à son solide écosystème numérique et à son vivier de talents dans le domaine technologique, l'Estonie constitue un atout majeur pour notre réseau mondial de prestation de services et renforce notre capacité à accompagner les clients qui recherchent une exécution plus rapide, un engagement régional accru et des programmes de modernisation à grande échelle en Europe et sur d'autres marchés mondiaux stratégiques. »

Markko Abel, propriétaire, Concise

« Nos équipes ont acquis de solides compétences dans le développement et la mise à l'échelle de plateformes adaptées aux environnements en temps réel et à fort volume. Faire partie de Persistent nous permet d'étendre ce travail au sein d'un écosystème mondial plus vaste. Elle crée de nouvelles opportunités pour nos ingénieurs tout en assurant la continuité pour les clients qui développent et modernisent leurs plateformes. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 27 500 employés répartis dans 21 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial Dow Jones Best-in-Class. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

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