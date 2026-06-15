Persistent gibt Partnerschaft mit San Francisco Unicorns als offizieller Re(AI)magining™-Partner bekannt

Neudefinition der Rolle von KI, Daten und Entscheidungsintelligenz im Hochleistungssport

SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute eine Partnerschaft mit den San Francisco Unicorns für die Major-League-Cricket-(MLC)-Saison 2026 bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Persistent als offizieller Re(AI)magining™-Partner in der Premium-Partnerschaftsstufe des Teams fungieren. Die Partnerschaft unterstreicht den Fokus von Persistent darauf, KI und datengestützte Innovationen in reale Hochleistungsumgebungen zu integrieren, in denen Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Erkenntnisse über den Erfolg entscheiden.

Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Strategie von Persistent, seine KI-gestützten Kompetenzen in Nordamerika auszubauen und eine engere Bindung zu Kunden zu schaffen, die in Echtzeit-Umgebungen mit hoher Entscheidungsintensität tätig sind. Die Partnerschaft wird im Rahmen der #GameReAImagined-Kampagne von Persistent umgesetzt, die untersucht, wie KI dazu beiträgt, die verborgene Ebene des Spiels durch Leistungserkenntnisse auf dem Spielfeld und ein intensiveres Fanerlebnis abseits des Spielfelds sichtbarer zu machen.

Als offizieller Re(AI)magining™-Partner wird Persistent gemeinsam mit dem Franchise Möglichkeiten in den Bereichen Daten, KI und Fan-Engagement ausloten und die Beziehung über das Sponsoring hinaus auf potenzielle Innovationsbereiche ausweiten. Da die MLC in wichtigen US-Märkten rasch expandiert, schafft die Partnerschaft ein überzeugendes Umfeld, um zu demonstrieren, wie Intelligenz, Analytik und Technologie sowohl die Leistung als auch die Fandom-Kultur prägen können.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Persistent auf den Team- und digitalen Plattformen stark präsent sein. Die Partnerschaft wurde als integrierte Engagement-Plattform konzipiert, einschließlich Markenpräsenz durch Bandenwerbung am Spielfeldrand, Team-Trikot-Branding und einer eigenen Markeninhalte-Plattform, der „Persistent Coaches' Corner". Zusammen verbinden diese Elemente Sichtbarkeit auf dem Spielfeld mit tiefgehendem Storytelling und kuratierten Interaktionen. Die Zusammenarbeit umfasst zudem eine eigene Hospitality-Suite, die Gelegenheiten schafft, mit Kunden und Partnern in Nordamerika in einem leistungsorientierten Umfeld in Kontakt zu treten, einschließlich ausgewählter, nur auf Einladung zugänglicher Erlebnisse, die ein tieferes Engagement ermöglichen.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director bei Persistent:

„Cricket wird, genau wie das Geschäftsleben, zunehmend zu einem Spiel, bei dem es ebenso sehr um Intelligenz wie um Ausführung geht. Die Fähigkeit, Daten in Echtzeit-Erkenntnisse umzuwandeln, entscheidet zunehmend über den Unterschied zwischen guten und großartigen Ergebnissen. Bei Persistent helfen wir Unternehmen dabei, neu zu definieren, wie KI Vorteile schafft, und diese Partnerschaft mit den San Francisco Unicorns verwirklicht diese Vision in einem Hochleistungsumfeld, in dem jede Entscheidung zählt. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit zu erkunden, wie KI Leistung, Strategie und Fanbindung auf neue und spannende Weise verbessern kann."

David White, CEO von San Francisco Unicorns:

„Der Sport entwickelt sich rasant weiter, wobei Daten und Technologie eine immer größere Rolle dabei spielen, wie sich Teams vorbereiten, gegeneinander antreten und mit den Fans interagieren. Die Partnerschaft mit Persistent gibt uns die Möglichkeit, neue Wege zu erkunden, wie wir diese Fähigkeiten in den Bereichen Leistung und Strategie einsetzen können. Wir sehen auch großes Potenzial, das Spielerlebnis für die Fans zu verbessern, da der Sport in den Vereinigten Staaten weiter wächst."

Informationen zu den San Francisco Unicorns

Die San Francisco Unicorns wurden 2023 als eines von sechs Gründungsmitgliedern der Major League Cricket (MLC) ins Leben gerufen, einem bahnbrechenden T20-Wettbewerb, der einige der größten Namen des Weltcrickets in die USA und ins Heimstadion der Unicorns, das Oakland Coliseum, bringt. Zum Kader gehören die australischen Nationalspieler Matthew Short und Jake Fraser-McGurk, der Neuseeländer Finn Allen sowie der Cricket-Weltmeister von 2019, Liam Plunkett. Cricket Victoria, der Dachverband für den Sport im australischen Bundesstaat Victoria, fungiert als Hochleistungspartner der Unicorns.

Die Hauptinvestoren des Teams sind die Silicon-Valley-Unternehmer Anand Rajaraman und Venky Harinarayan, die Gründungspartner der datengesteuerten Venture-Capital-Firma rocketship.vc sind und zuvor den auf den US-Markt fokussierten Datenbanktechnologieanbieter Junglee gegründet hatten, der 1998 für 250 Millionen Dollar an Amazon verkauft wurde.

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Kunden in verschiedenen Branchen KI-gestütztes, plattformbasiertes Digital Engineering sowie Enterprise Modernization bietet. Mit mehr als 27.500 Beschäftigten in 21 Ländern hat sich das Unternehmen Innovation und Kundenerfolg verschrieben. Persistent bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, darunter Software Engineering, Produktentwicklung, Daten und Analytik, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist im MSCI India Index vertreten und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India enthalten, darunter der Nifty Midcap 50, der Nifty IT und der Nifty Midcap Liquid 15, sowie in mehreren Indizes der BSE, wie dem S&P BSE 100 und dem S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Best-in-Class World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien sowie Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Zudem betreibt es Aktivitäten, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Bericht „Brand Finance India 100" 2025.

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