Persistent et Nagarro signent un accord de fusion en vue de créer le groupe Persistent-Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique pilotée par l'IA

Persistent annonce son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble des actions en circulation de Nagarro, au prix de 81 euros par action

Cette offre entièrement en numéraire représente une prime très attractive d'environ 140 % par rapport au cours de clôture non perturbé du 25 juin 2026, et d'environ 94 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur trois mois.

Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Nagarro soutiennent l'opération et ont l'intention de recommander l'acceptation de l'offre, signe de leur ferme conviction commune quant aux avantages stratégiques de ce partenariat.

Persistent possède déjà une participation 1 d'environ 21 % dans Nagarro, le principal actionnaire de Nagarro s'étant engagé à céder l'intégralité de sa participation dans le cadre d'un accord contraignant.

d'environ 21 % dans Nagarro, le principal actionnaire de Nagarro s'étant engagé à céder l'intégralité de sa participation dans le cadre d'un accord contraignant. Par ailleurs, les membres du conseil d'administration de Nagarro ont fait part de leur intention d'accepter l'offre et d'y apporter leur participation.

Nagarro, dont le siège social est situé à Munich, est un acteur de premier plan dans le domaine de l'ingénierie numérique. L'entreprise compte environ 18 500 collaborateurs répartis dans plus de 40 pays, dispose d'une solide expertise dans les secteurs de l'industrie, des biens de consommation, des technologies, des médias et des télécommunications ainsi que des services financiers et l'assurance. Son chiffre d'affaires est un milliard d'euros (année civile 2025).

Persistent et Nagarro forment un duo stratégique idéal, alliant le leadership de Persistent en matière d'ingénierie pilotée par l'IA, son envergure en Amérique du Nord et la solidité de ses partenariats à l'activité européenne de Nagarro, à ses secteurs d'activité complémentaires, son expertise en IA, ainsi que ses capacités en planification des ressources de l'entreprise (ERP) et en expérience client, afin de créer un géant de l'ingénierie pilotée par l'IA d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars, avec plus de 46 000 employés répartis dans plus de 40 pays

L'offre est soumise à un seuil d'acceptation minimum de 50 % plus une action de toutes les actions Nagarro en circulation ; le lancement de l'offre interviendra après l'approbation du document d'offre par l'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin)

Persistent n'a pas l'intention de conclure un accord de contrôle et/ou accord de transfert de profits et pertes pendant une période de deux ans à compter de la clôture de l'opération.

En accord avec le conseil d'administration de Nagarro, Persistent a l'intention de procéder au retrait des actions Nagarro du marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort dès que possible et juridiquement réalisable.

1: hors actions propres

MUNICH et PUNE, Inde,/PRNewswire/ --

Résumé de l'actualité

Galaxy Germany Holding SE (ci-après dénommée « l'Offrant » »), filiale directe détenue à 100 % par Persistent Systems Limited (ci-après dénommées conjointement « Persistent »), a annoncé aujourd'hui une offre publique d'achat volontaire portant sur l'ensemble des actions en circulation de Nagarro SE (« Nagarro ») (l'« Offre ») moyennant une contrepartie en numéraire de 81 euros par action (le « Prix de l'offre »). Cette offre fait suite à la signature d'un accord de regroupement d'entreprises («BCA ») entre l'offrant, Persistent et Nagarro. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Nagarro soutiennent l'opération et ont l'intention de recommander aux actionnaires de Nagarro d'accepter l'offre, sous réserve de leur examen du document d'offre.

L'Offrant a également conclu un contrat d'achat d'actions pleinement contraignant avec Lantano Beteiligungen GmbH (« Lantano »), le véhicule d'investissement du principal actionnaire de Nagarro, en vertu duquel Lantano s'est engagée à céder l'intégralité de sa participation d'environ 21 % dans Nagarro (hors actions propres) à l'Offrant au Prix de l'Offre. Le contrat d'achat d'actions a été signé à la date des présentes sous réserve des autorisations réglementaires d'usage.

Par ailleurs, les membres du conseil d'administration de Nagarro ont fait part de leur intention d'accepter l'offre et d'y apporter leur participation.

Le projet de fusion vise à créer un acteur majeur de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, piloté par l'intelligence artificielle, de grande envergure et diversifié à l'échelle mondiale, bénéficiant d'une présence considérable en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d'une exposition importante au reste du monde. Le groupe issu de la fusion entre Persistent et Nagarro serait mieux en mesure d'accompagner les entreprises multirégionales qui ont besoin de capacités intégrées en matière d'IA, d'ingénierie, d'ERP/d'expérience client, de données et de cloud, que ce soit dans le cadre de modèles de prestation locaux ou internationaux.

Déclaration du Dr Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général de Persistent Systems

: « Chez Persistent, nous avons toujours été convaincus que les grandes entreprises se construisent au cours de plusieurs décennies, et non pas pendant quelques des trimestres. Ces entreprises reposent sur des collaborateurs talentueux, une solide culture d'ingénierie, une volonté d'innover et la confiance que nous gagnons chaque jour auprès de nos clients. Ces principes nous guident depuis 1990. Lorsque nous avons fait la connaissance de Nagarro, ce qui nous a frappés, ce n'était pas seulement la qualité de leur activité, mais aussi la similitude de nos valeurs. Nous avons constaté le même respect pour l'ingénierie, le même esprit d'entreprise et le même engagement à nouer des relations durables avec les clients. Ces bases communes nous donnent confiance qu'ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose d'encore plus solide. L'intelligence artificielle est en train de transformer notre secteur à un rythme sans précédent. Les entreprises qui réussiront sont celles qui sauront allier une expertise technique approfondie à une présence mondiale, tout en continuant à attirer, à former et à motiver des talents exceptionnels. Ensemble, Persistent et Nagarro pourront mieux aider nos clients à s'adapter à cette nouvelle ère, offrir davantage d'opportunités à nos équipes et bâtir une organisation qui perdurera pendant de nombreuses années. »

Déclaration de Sandeep Kalra, directeur exécutif et PDG de Persistent Systems

: « La prochaine vague de transformation des entreprises sera marquée par l'IA, l'excellence technique et une dimension mondiale. Le rapprochement de Nagarro et de Persistent représente une étape décisive dans notre parcours visant à devenir un leader mondial des services technologiques axés sur l'ingénierie. Nagarro est un partenaire stratégique et culturel idéal pour Persistent, grâce à des valeurs communes, des compétences complémentaires et un engagement partagé en faveur de la réussite des clients. Cette alliance renforce notre position en Europe, élargit notre présence en Amérique du Nord et nous permet de mieux accompagner nos clients dans l'accélération de leurs projets d'IA et de transformation numérique. Ensemble, nous construisons l'une des principales entreprises du secteur spécialisée dans la transformation numérique, pilotée par l'IA et guidée par l'ingénierie, afin d'offrir davantage d'opportunités à nos clients, à nos collaborateurs et à toutes nos parties prenantes. »

Déclaration de Manas Human, cofondateur et PDG de Nagarro

: « Nagarro et Persistent sont toutes les deux parties de rien pour devenir de véritables poids lourds du secteur technologique, avec un personnel hautement qualifié et entretenant des relations solides avec leurs clients. Aujourd'hui, avec la révolution de l'IA, nous entrons dans une ère favorable aux entreprises comme la nôtre, qui ont déjà intégré le numérique, les données et l'IA dans leur ADN. C'est une période pleine d'opportunités, mais il faut aussi de l'envergure et de la puissance pour en tirer pleinement parti. En unissant les forces de Persistent et de Nagarro, nous serons en mesure de mener à bien les programmes complexes de transformation en matière d'intelligence que nos clients sollicitent de plus en plus – à grande échelle, dans tous les secteurs d'activité et partout dans le monde. Je suis ravi, car je suis convaincu que cette alliance constitue une avancée majeure, tant pour les clients que pour les actionnaires et les collaborateurs des deux entreprises. »

Déclaration de Christian Bacherl, président du conseil de surveillance de Nagarro

: « Nagarro s'est développé au fil des décennies grâce à des personnes exceptionnelles. Avec Persistent, nous avons trouvé un partenaire qui partage nos valeurs et nos convictions, et dont les atouts complètent les nôtres : une entreprise dotée de véritables compétences en matière d'IA et d'ingénierie, de l'envergure nécessaire pour concrétiser les ambitions de Nagarro, et d'une culture de gestion qui inspire confiance. Le prix de l'offre représente une prime significative par rapport au cours actuel de l'action, ce qui reflète justement la valeur de Nagarro. Le Conseil de surveillance soutient cette opération avec la plus grande conviction et recommandera l'acceptation de l'offre, sous réserve d'un examen du document d'offre. »

Une offre attractive pour toutes les parties prenantes

Persistent et Nagarro partagent la conviction que pour être à la pointe de l'ingénierie numérique pilotée par l'IA au cours de la prochaine décennie, il faut disposer de capacités et d'une présence locale d'un tout autre ordre – et c'est précisément cette combinaison qui permet d'accélérer ce processus, en réunissant en une seule opération ce qui aurait autrement pris des décennies à se mettre en place de manière organique.

Une prime intéressante. Le prix d'offre de 81 euros par action représente une prime très attractive d'environ 140 % par rapport au cours de clôture non influencé du 25 juin 2026, et d'environ 94 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur trois mois. Persistent considère que cela représente une valeur totale et équitable pour les actionnaires de Nagarro. Par ailleurs, cette opération devrait se traduire par une augmentation du bénéfice par action (BPA) en termes de trésorerie pour les actionnaires de Persistent dès la première année suivant la transaction.

Le prix d'offre de 81 euros par action représente une prime très attractive d'environ 140 % par rapport au cours de clôture non influencé du 25 juin 2026, et d'environ 94 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur trois mois. Persistent considère que cela représente une valeur totale et équitable pour les actionnaires de Nagarro. Par ailleurs, cette opération devrait se traduire par une augmentation du bénéfice par action (BPA) en termes de trésorerie pour les actionnaires de Persistent dès la première année suivant la transaction. Une histoire de croissance pour les salariés. Ces deux entreprises sont très complémentaires, ce qui permet de créer une plateforme plus vaste et plus diversifiée, offrant de meilleures perspectives de croissance. Les employés des deux parties vont bénéficier ainsi de perspectives de carrière plus vastes, d'une immersion plus approfondie dans les technologies de pointe, d'une clientèle internationale et de la participation à des programmes de transformation à grande échelle. Persistent s'appuie sur une culture d'entreprise qui valorise ses collaborateurs. Les nombreuses distinctions qu'elle a remportées témoignent de l'importance qu'elle accorde à la création d'un environnement de travail agréable. Cette alliance est entièrement axée sur la croissance. En conséquence, le BCA reflète un engagement fort en faveur des questions relatives au personnel, des opérations et de la gestion : Persistent n'a pas l'intention de modifier ni de résilier les accords d'atelier, les conventions collectives ou les accords similaires existants. Persistent réaffirme également son engagement à conserver le leadership et la culture de Nagarro.

Ces deux entreprises sont très complémentaires, ce qui permet de créer une plateforme plus vaste et plus diversifiée, offrant de meilleures perspectives de croissance. Les employés des deux parties vont bénéficier ainsi de perspectives de carrière plus vastes, d'une immersion plus approfondie dans les technologies de pointe, d'une clientèle internationale et de la participation à des programmes de transformation à grande échelle. Persistent s'appuie sur une culture d'entreprise qui valorise ses collaborateurs. Les nombreuses distinctions qu'elle a remportées témoignent de l'importance qu'elle accorde à la création d'un environnement de travail agréable. Cette alliance est entièrement axée sur la croissance. En conséquence, le BCA reflète un engagement fort en faveur des questions relatives au personnel, des opérations et de la gestion : Persistent n'a pas l'intention de modifier ni de résilier les accords d'atelier, les conventions collectives ou les accords similaires existants. Persistent réaffirme également son engagement à conserver le leadership et la culture de Nagarro. De meilleurs résultats pour les clients. Les clients de Persistent et de Nagarro bénéficieront de la puissance combinée de plateformes et de solutions d'ingénierie pilotées par l'IA ; d'un réseau élargi de partenariats avec des hyperscalers, des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et des laboratoires de pointe ; d'une infrastructure mondiale de prestation de services à grande échelle ; d'une expertise approfondie en matière d'opérations d'entreprise, d'ERP et d'expérience client (CX) ; d'une forte présence en Amérique du Nord et en Europe ; ainsi que d'une expertise sectorielle. Cette offre combinée permet de disposer d'un partenaire unique doté de capacités de bout en bout, depuis la définition des objectifs en matière d'IA jusqu'à l'obtention de résultats mesurables.

Persistent financera l'opération grâce à un financement engagé par Barclays. Une fois l'opération finalisée, le ratio d'endettement devrait rester dans des limites prudentes afin de diminuer de manière significative sur une période de deux ans.

Une opération fondée sur une logique stratégique

Persistent, reconnue comme la marque de services informatiques avec la plus forte croissance au niveau mondial en 2026, a bâti son activité sur une expertise technique approfondie et une approche axée sur les résultats. Avec plus de 27 500 collaborateurs répartis dans 21 pays et 24 trimestres consécutifs de croissance séquentielle de son chiffre d'affaires, Persistent a démontré sa capacité à mener à bien ses projets de manière constante ainsi que la solidité de ses relations avec ses clients. Le chiffre d'affaires de l'exercice dernier s'est élevé à environ 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 17,4 % en glissement annuel. Persistent est régulièrement reconnue pour sa gouvernance d'entreprise exemplaire, qui répond aux normes internationales les plus strictes en matière de transparence et de responsabilité.

Nagarro apporte une expertise approfondie en matière d'intelligence artificielle et d'ingénierie numérique dans divers secteurs, avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros pour l'année civile 2025. Nagarro entretient également de solides relations avec ses clients dans toute l'Europe, notamment avec quatre des cinq plus grands constructeurs automobiles européens. Ses compétences en matière de technologies numériques, d'ERP et d'expérience client (CX), mises en œuvre dans certains des environnements d'entreprise les plus complexes du continent, ainsi que sa culture d'ingénierie locale ancrée dans 40 pays, sont le fruit de plusieurs décennies de présence constante et d'excellence.

Cette association va permettre de créer :

Un leader mondial de l'ingénierie numérique basée sur l'IA : chiffre d'affaires annuel d'environ 2,9 milliards de dollars, plus de 46 000 collaborateurs répartis dans plus de 40 pays – dont plus de 37 000 en Inde, plus de 3 500 en Amérique du Nord et plus de 3 000 en Europe

: chiffre d'affaires annuel d'environ 2,9 milliards de dollars, plus de 46 000 collaborateurs répartis dans plus de 40 pays – dont plus de 37 000 en Inde, plus de 3 500 en Amérique du Nord et plus de 3 000 en Europe Une présence géographique diversifiée : plus de 1,7 milliard de dollars d'activité en Amérique du Nord, complétée par plus de 600 millions de dollars d'activité en Europe ; La part du chiffre d'affaires européen de Persistent (exercice 26) passerait de 9 à 22 % après la fusion, créant ainsi un profil de chiffre d'affaires équilibré pour le groupe Persistent – Nagarro, l'Amérique du Nord représentant 62 % et le reste du monde passant de 10 % à 16 %.

: plus de 1,7 milliard de dollars d'activité en Amérique du Nord, complétée par plus de 600 millions de dollars d'activité en Europe ; La part du chiffre d'affaires européen de Persistent (exercice 26) passerait de 9 à 22 % après la fusion, créant ainsi un profil de chiffre d'affaires équilibré pour le groupe Persistent – Nagarro, l'Amérique du Nord représentant 62 % et le reste du monde passant de 10 % à 16 %. Une offre et une pile d'IA de bout en bout : les compétences de Nagarro en matière d'IA, de transformation numérique, d'ERP et d'expérience client viennent compléter les capacités de Persistent dans le domaine de l'IA ainsi que son portefeuille complet de plateformes technologiques.

: les compétences de Nagarro en matière d'IA, de transformation numérique, d'ERP et d'expérience client viennent compléter les capacités de Persistent dans le domaine de l'IA ainsi que son portefeuille complet de plateformes technologiques. Une nouvelle dimension : cette fusion élargit considérablement le marché potentiel total à plus de 1 400 milliards de dollars, avec une présence à grande échelle (chiffre d'affaires combiné supérieur à 500 millions de dollars) dans chacun des secteurs suivants : banque, services financiers et assurance, santé et sciences de la vie, ainsi que technologie, médias et télécommunications, et des positions solides dans les secteurs de l'industrie (plus de 400 millions de dollars) et de la consommation (plus de 300 millions de dollars).

: cette fusion élargit considérablement le marché potentiel total à plus de 1 400 milliards de dollars, avec une présence à grande échelle (chiffre d'affaires combiné supérieur à 500 millions de dollars) dans chacun des secteurs suivants : banque, services financiers et assurance, santé et sciences de la vie, ainsi que technologie, médias et télécommunications, et des positions solides dans les secteurs de l'industrie (plus de 400 millions de dollars) et de la consommation (plus de 300 millions de dollars). Une clientèle diversifiée : plus de 350 relations avec des clients de premier plan, dont 4 des 5 plus grands groupes automobiles européens, 7 des 10 plus grandes banques américaines et indiennes, et 8 des 15 plus grandes entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie.

plus de 350 relations avec des clients de premier plan, dont 4 des 5 plus grands groupes automobiles européens, 7 des 10 plus grandes banques américaines et indiennes, et 8 des 15 plus grandes entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie. Des capacités en matière d'IA d'avant-garde : cette alliance renforce encore plus les capacités en ingénierie AI Forward en associant les talents spécialisés en IA et les plateformes des deux entreprises afin d'accélérer la mise en œuvre des transformations pilotées par l'IA chez les clients.

cette alliance renforce encore plus les capacités en ingénierie AI Forward en associant les talents spécialisés en IA et les plateformes des deux entreprises afin d'accélérer la mise en œuvre des transformations pilotées par l'IA chez les clients. Une entité basée sur la force de deux marques : ces deux entreprises sont des marques bien établies et de premier plan dans leur secteur. Une fois l'opération finalisée, le groupe Persistent – Nagarro incarnera l'essence même des deux entités, en préservant leurs actifs et la confiance dont elles jouissent sur le marché.

Conditions de l'offre et étapes suivantes

L'Offre sera soumise à un seuil d'acceptation minimum de 50 % plus une action de l'ensemble des actions Nagarro en circulation, y compris les actions acquises dans le cadre du contrat d'achat d'actions contraignant conclu avec Lantano et celles que les membres du Directoire de Nagarro ont l'intention de céder dans le cadre de l'Offre. Persistent a l'intention de lancer l'offre après l'approbation du document d'offre par la BaFin, la clôture étant prévue au quatrième trimestre de l'année civile 26 ou au premier trimestre de l'année civile 27, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions habituelles.

Persistent n'a pas l'intention de conclure un accord de contrôle et/ou accord de transfert de profits et pertes pendant une période de deux ans à compter de la clôture de l'opération.

Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de retrait de la cote. Une fois l'Offre menée à bien, Persistent a l'intention de procéder au retrait des actions Nagarro du marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort dès que possible et juridiquement réalisable, en concertation avec le Directoire de Nagarro.

Le document d'offre sera rédigé et soumis à l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (« BaFin ») pour examen.

Barclays est le conseiller financier exclusif, tandis que Hengeler Mueller et Khaitan sont les conseillers juridiques de Persistent dans le cadre de cette opération. J.P. Morgan est le conseiller financier exclusif et Freshfields le conseiller juridique de Nagarro dans le cadre de cette opération.

La société fournira davantage de détails sur cette opération au cours d'une webdiffusion. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées prochainement.

Avertissement et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions Nagarro. Les conditions définitives de l'offre ainsi que les autres dispositions s'y rapportant seront communiquées dans le document d'offre dès que l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) aura autorisé la publication dudit document. Il est vivement recommandé aux investisseurs et aux détenteurs d'actions Nagarro de prendre connaissance du document d'offre et de tous les autres documents relatifs à l'offre dès leur publication, car ceux-ci contiendront des informations importantes. Le document relatif à l'Offre (en allemand avec une traduction en anglais à titre indicatif), contenant les conditions détaillées ainsi que d'autres informations sur l'Offre, sera publié, après avoir été approuvé par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), notamment sur Internet.

L'Offre sera mise en œuvre exclusivement sur la base des dispositions applicables du droit allemand, notamment de la loi allemande sur l'acquisition de titres et les offres publiques d'achat (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG), ainsi que de certaines dispositions du droit des valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique relatives aux offres publiques d'achat transfrontalières. L'Offre ne sera pas effectuée conformément aux exigences légales en vigueur dans des juridictions autres que la République fédérale d'Allemagne ou les États-Unis d'Amérique (le cas échéant). En conséquence, aucune notification, aucun dépôt, aucune approbation ni aucune autorisation relative à l'Offre n'a été déposé, fait déposer ou accordé en dehors de la République fédérale d'Allemagne ou des États-Unis d'Amérique (le cas échéant). Les investisseurs et les détenteurs d'actions Nagarro ne peuvent pas compter sur la protection offerte par les lois relatives à la protection des investisseurs en vigueur dans une juridiction autre que la République fédérale d'Allemagne ou les États-Unis d'Amérique (le cas échéant). Sous réserve des exceptions décrites dans le document d'offre et, le cas échéant, de toute dérogation susceptible d'être accordée par les autorités réglementaires compétentes, aucune offre publique d'achat ne sera lancée, directement ou indirectement, dans les juridictions où cela constituerait une violation de la législation applicable. Le présent communiqué de presse ne peut être publié ni diffusé, en tout ou en partie, dans aucune juridiction où l'Offre serait interdite par la législation applicable.

L'Offrant se réserve le droit, dans la mesure où la loi le permet, d'acquérir directement ou indirectement des actions supplémentaires de Nagarro en dehors de l'Offre, en bourse ou hors bourse, à condition que ces acquisitions ou accords en vue d'une acquisition ne soient pas effectués aux États-Unis, qu'ils soient conformes aux dispositions légales allemandes applicables, en particulier la WpÜG, et que le Prix de l'Offre soit majoré conformément à la WpÜG, afin de s'aligner sur toute contrepartie versée en dehors de l'Offre si celle-ci est supérieure au Prix de l'Offre. Si de telles acquisitions devaient avoir lieu, les informations les concernant, notamment le nombre d'actions Nagarro acquises ou devant l'être ainsi que la contrepartie versée ou convenue, seront publiées sans délai injustifié, si et dans la mesure où les lois de la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis ou de toute autre juridiction concernée l'exigent. L'offre portera sur des actions d'une société allemande admises à la négociation, notamment à la Bourse de Francfort, et sera soumise aux obligations d'information, aux règles et aux pratiques applicables aux sociétés cotées en République fédérale d'Allemagne, qui diffèrent de celles des États-Unis et d'autres juridictions sur certains points importants. Les informations financières relatives à l'Offrant et à Nagarro figurant ailleurs, y compris dans le document d'offre, seront établies conformément aux dispositions en vigueur en République fédérale d'Allemagne et ne seront pas établies conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis ; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux informations financières relatives à des sociétés américaines ou à des sociétés d'autres juridictions en dehors de la République fédérale d'Allemagne. L'offre sera lancée aux États-Unis conformément à l'article 14(e) de la loi sur les bourses de valeurs mobilières (Exchange Act) et au règlement 14E pris en application de celle-ci, et sur la base de la dérogation dite « Tier II » à certaines exigences de l'Exchange Act, laquelle dérogation permet à un offrant de se conformer à certaines règles de fond et de procédure de l'Exchange Act relatives aux offres publiques d'acquisition en se conformant à la législation ou à la pratique du système juridique national, et dispense l'offrant de se conformer à certaines autres règles de l'Exchange Act, et, par ailleurs, conformément aux exigences de la législation de la République fédérale d'Allemagne. Les actionnaires résidant aux États-Unis doivent noter que Nagarro n'est pas cotée sur une bourse américaine, n'est pas soumise aux obligations périodiques prévues par la loi sur les bourses (Exchange Act) et n'est pas tenue de déposer des rapports auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.

Tout contrat conclu avec l'Offrant à la suite de l'acceptation de l'Offre envisagée sera régi exclusivement par le droit de la République fédérale d'Allemagne et interprété conformément à celui-ci. Il pourrait s'avérer difficile pour les actionnaires résidant aux États-Unis (ou dans tout autre pays en dehors de l'Allemagne) de faire valoir certains droits et recours découlant de l'Offre en vertu de la législation fédérale américaine sur les valeurs mobilières (ou d'autres lois qu'ils connaissent), étant donné que l'Offrant et Nagarro sont situés en dehors des États-Unis (ou de la juridiction où réside l'actionnaire), et que leurs dirigeants et administrateurs respectifs résident en dehors des États-Unis (ou de la juridiction où réside l'actionnaire). Il peut s'avérer impossible de poursuivre une société non américaine, ses dirigeants ou ses administrateurs devant un tribunal situé hors des États-Unis pour violation de la législation américaine sur les valeurs mobilières. Il peut également s'avérer impossible de contraindre une société non américaine ou ses filiales à se soumettre à la décision d'un tribunal américain.

Dans la mesure où le présent document contient des déclarations prospectives, celles-ci ne constituent pas des déclarations de fait et sont identifiées par les termes « a l'intention de », « va » et d'autres expressions similaires. Ces déclarations reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et hypothèses actuelles de l'Offrant et des personnes agissant de concert avec lui. Ces déclarations prospectives reposent sur les plans, estimations et prévisions actuels formulés par l'Offrant et les personnes agissant de concert avec lui, au mieux de leurs connaissances, mais ne constituent pas des garanties quant à leur exactitude future (cela vaut en particulier pour les circonstances échappant au contrôle de l'Offrant ou des personnes agissant de concert avec lui). Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle de l'Offrant ou des personnes agissant de concert avec lui. Il convient de tenir compte du fait que les résultats ou conséquences réels à l'avenir pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou mentionnés dans les déclarations prospectives. Il ne peut être exclu que l'Offrant et les personnes agissant de concert avec lui modifient leurs intentions et leurs estimations figurant dans les documents, les notifications ou le dossier d'offre qui n'ont pas encore été publiés, après la publication de ces documents, notifications ou du dossier d'offre.

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 27 500 employés répartis dans 21 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial Dow Jones Best-in-Class. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 468 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport de 2025 de Brand Finance India 100.

www.persistent.com

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de la transformation et de l'ingénierie pilotée par l'IA, aide ses clients à devenir des entreprises agiles, innovantes et axées sur l'IA, et ainsi à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son approche entrepreneuriale, souple et mondiale, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 18 500 personnes dans 40 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nagarro.com.

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour en savoir plus sur les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

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