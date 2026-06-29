Persistent und Nagarro unterzeichnen eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss zur Gründung der Persistent-Nagarro-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von KI-gestütztem Digital Engineering

Persistent gibt die Absicht bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche im Umlauf befindlichen Nagarro-Aktien zu einem Preis von 81 Euro pro Aktie zu unterbreiten

Das Barangebot entspricht einem äußerst attraktiven Aufschlag von ca. 140 % gegenüber dem ungestörten Schlusskurs vom 25. Juni 2026 und von ca. 94 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate

Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro unterstützen die Transaktion und beabsichtigen, die Annahme des Angebots zu empfehlen, was ihre starke gemeinsame Überzeugung von den strategischen Vorteilen der Partnerschaft widerspiegelt

Persistent hat sich bereits eine Beteiligung von rund 21 % 1 an Nagarro gesichert, wobei der größte Aktionär von Nagarro seine gesamte Beteiligung im Rahmen einer verbindlichen Vereinbarung zugesagt hat

an Nagarro gesichert, wobei der größte Aktionär von Nagarro seine gesamte Beteiligung im Rahmen einer verbindlichen Vereinbarung zugesagt hat Darüber hinaus haben die Mitglieder des Vorstands von Nagarro ihre Absicht bekundet, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen

Nagarro ist ein in München ansässiger Marktführer im Bereich Digital Engineering mit rund 18.500 Mitarbeitern in über 40 Ländern, einer starken Verankerung in den Branchen Industrie, Konsumgüter, TMT und BFSI sowie einem Gesamtumsatz von 1 Milliarde Euro (Kalenderjahr25)

Persistent und Nagarro passen strategisch perfekt zusammen und verbinden die Führungsrolle von Persistent im Bereich KI-gestützter Engineering-Lösungen, die nordamerikanische Reichweite und die Tiefe der Partnerschaften mit dem europäischen Geschäft von Nagarro, den komplementären Branchen, der KI-Expertise sowie den ERP- und CX-Lösungen, um ein KI-gestütztes Engineering-Powerhouse mit einem Umsatz von rund 2,9 Mrd. USD und mehr als 46.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern zu schaffen

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie aller im Umlauf befindlichen Nagarro-Aktien; die Einleitung des Angebots erfolgt nach Genehmigung der Angebotsunterlage durch die BaFin

Persistent beabsichtigt nicht, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag (DPLTA) abzuschließen

In Abstimmung mit dem Vorstand von Nagarro beabsichtigt Persistent, eine Dekotierung der Nagarro-Aktien vom regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse so bald wie praktisch und rechtlich möglich zu verfolgen

1: ohne eigene Aktien

MÜNCHEN und PUNE, Indien, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ --

Nachrichtenüberblick

Die Galaxy Germany Holding SE (der „Bieter"), eine hundertprozentige direkte Tochtergesellschaft der Persistent Systems Limited (zusammen „Persistent"), hat heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle im Umlauf befindlichen Aktien der Nagarro SE („Nagarro") (das „Angebot") zu einem Barpreis von 81 Euro pro Aktie (der „Angebotspreis") bekannt gegeben. Das Angebot folgt auf die Unterzeichnung einer Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss („BCA") zwischen dem Bieter, Persistent und Nagarro. Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro unterstützen die Transaktion und beabsichtigen, den Nagarro-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlagen.

Der Bieter hat zudem einen vollumfänglich verbindlichen Aktienkaufvertrag mit der Lantano Beteiligungen GmbH („Lantano"), des Investmentvehikels des größten Aktionärs von Nagarro, geschlossen, wonach Lantano sich bereit erklärt hat, ihre gesamte Beteiligung an Nagarro in Höhe von rund 21 % (ohne eigene Aktien) zum Angebotspreis an den Bieter zu veräußern. Der Aktienkaufvertrag wurde am heutigen Tag unterzeichnet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Darüber hinaus haben Mitglieder des Vorstands von Nagarro ihre Absicht bekundet, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.

Der geplante Zusammenschluss zielt darauf ab, ein skalierbares, global diversifiziertes, KI-gesteuertes Powerhouse für digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung zu schaffen, das über eine umfassende Präsenz in Nordamerika und Europa sowie eine bedeutende Ausrichtung auf den Rest der Welt verfügt. Die fusionierte Persistent-Nagarro-Gruppe wäre besser positioniert, um multiregionale Unternehmenskunden zu unterstützen, die integrierte KI-, Engineering-, ERP-/CX-, Daten- und Cloud-Fähigkeiten über lokale und globale Bereitstellungsmodelle hinweg benötigen.

Zitat von Dr. Anand Deshpande, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Persistent Systems

„Bei Persistent waren wir schon immer davon überzeugt, dass großartige Unternehmen über Jahrzehnte hinweg aufgebaut werden, nicht über Quartale. Sie entstehen durch talentierte Menschen, eine starke Ingenieurskultur, Innovationsbereitschaft und das tägliche Gewinnen des Kundenvertrauens. Diese Prinzipien leiten uns seit 1990. Als wir Nagarro kennenlernten, fiel uns nicht nur die Qualität ihres Geschäfts auf, sondern auch die Ähnlichkeit unserer Werte. Wir sahen denselben Respekt vor dem Ingenieurwesen, denselben Unternehmergeist und dasselbe Engagement für den Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen. Diese gemeinsame Grundlage gibt uns die Zuversicht, dass wir gemeinsam etwas noch Stärkeres schaffen können. KI verändert unsere Branche in einem beispiellosen Tempo. Erfolg wird den Unternehmen gehören, die fundierte technische Kompetenz mit globaler Reichweite verbinden und gleichzeitig weiterhin außergewöhnliche Menschen anziehen, fördern und inspirieren. Gemeinsam werden Persistent und Nagarro besser aufgestellt sein, um unseren Kunden dabei zu helfen, diese neue Ära zu meistern, größere Chancen für unsere Teams zu schaffen und eine Organisation aufzubauen, die noch viele Jahre Bestand haben wird."

Zitat von Sandeep Kalra, Geschäftsführer und CEO von Persistent Systems

: „Die nächste Welle der Unternehmenstransformation wird von KI, technischer Exzellenz und globaler Reichweite geprägt sein. Der Zusammenschluss von Nagarro und Persistent ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg zum Aufbau eines globalen, technikorientierten Marktführers im Bereich Technologiedienstleistungen. Nagarro passt strategisch und kulturell hervorragend zu Persistent – mit gemeinsamen Werten, sich ergänzenden Kompetenzen und einem gemeinsamen Engagement für den Kundenerfolg. Dieser Zusammenschluss stärkt unsere Position in Europa, erweitert unsere Reichweite in Nordamerika und verbessert unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, ihre KI- und Digitalisierungsvorhaben zu beschleunigen. Gemeinsam schaffen wir eines der branchenführenden, KI-gesteuerten und technisch orientierten Unternehmen für digitale Transformation und eröffnen damit größere Chancen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und alle unsere Stakeholder."

Zitat von Manas Human, Mitbegründer und CEO von Nagarro:

„Sowohl Nagarro als auch Persistent haben sich aus bescheidenen Anfängen zu starken Technologie-Powerhouses mit hochqualifizierten Mitarbeitern und tiefen Kundenbeziehungen entwickelt. Mit der KI-Revolution treten wir nun in eine Ära ein, die Unternehmen wie die unseren belohnen wird, die bereits über eine digitale, datengestützte und KI-basierte DNA verfügen. Es ist ein Moment großer Chancen, aber es erfordert auch Größe und Stärke, um das Beste daraus zu machen. Mit den gebündelten Stärken von Persistent und Nagarro werden wir in der Lage sein, die komplexen Programme zur Transformation im Bereich der künstlichen Intelligenz umzusetzen, die unsere Kunden zunehmend nachfragen – in großem Maßstab, branchenübergreifend und weltweit. Ich freue mich sehr, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zusammenschluss ein überzeugender Schritt nach vorne ist – für die Kunden, Aktionäre und Kollegen beider Unternehmen."

Zitat von Christian Bacherl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Nagarro

„Nagarro wurde über Jahrzehnte hinweg von außergewöhnlichen Menschen aufgebaut. Mit Persistent haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte und Überzeugungen teilt und über komplementäre Stärken verfügt: ein Unternehmen mit echten KI- und Engineering-Kompetenzen, der Größe, um Nagarros Ambitionen voranzutreiben, und einer Führungskultur, die Vertrauen schafft. Der Angebotspreis stellt einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem aktuellen Aktienkurs dar und spiegelt den Wert von Nagarro angemessen wider. Der Aufsichtsrat unterstützt diese Transaktion mit voller Überzeugung und wird vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlagen die Annahme des Angebots empfehlen."

Ein überzeugendes Angebot für alle Beteiligten

Persistent und Nagarro sind gemeinsam davon überzeugt, dass die Führung im nächsten Jahrzehnt des KI-gesteuerten Digital Engineering Fähigkeiten und eine lokale Präsenz ganz anderer Größenordnung erfordert – und genau dies beschleunigt dieser Zusammenschluss, indem er in einer einzigen Transaktion zusammenführt, was sonst Jahrzehnte dauern würde, um organisch aufzubauen.

Attraktive Prämie. Der Angebotspreis von 81 Euro pro Aktie entspricht einer sehr attraktiven Prämie von ca. 140 % gegenüber dem ungestörten Schlusskurs vom 25. Juni 2026 und von ca. 94 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Persistent ist der Ansicht, dass dies den vollen und fairen Wert für die Nagarro-Aktionäre darstellt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Transaktion für die Persistent-Aktionäre bereits im ersten Jahr nach der Transaktion zu einem Anstieg des Cash-Gewinns pro Aktie führt.

Der Angebotspreis von 81 Euro pro Aktie entspricht einer sehr attraktiven Prämie von ca. 140 % gegenüber dem ungestörten Schlusskurs vom 25. Juni 2026 und von ca. 94 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Persistent ist der Ansicht, dass dies den vollen und fairen Wert für die Nagarro-Aktionäre darstellt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Transaktion für die Persistent-Aktionäre bereits im ersten Jahr nach der Transaktion zu einem Anstieg des Cash-Gewinns pro Aktie führt. Eine Wachstumschance für die Mitarbeiter. Die beiden Unternehmen ergänzen sich hervorragend und schaffen eine größere, diversifiziertere Plattform mit verbesserten Wachstumsaussichten. Die Mitarbeiter beider Seiten würden von breiteren Karrieremöglichkeiten, einem intensiveren Umgang mit modernsten Technologien, globalen Kunden und der Teilnahme an groß angelegten Transformationsprogrammen profitieren. Persistent pflegt eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter wertschätzt. Zahlreiche Auszeichnungen belegen, dass die Schaffung eines guten Arbeitsumfelds oberste Priorität hat. Bei diesem Zusammenschluss dreht sich alles um Wachstum. Dementsprechend spiegelt die BCA ein starkes Engagement in den Bereichen Personal, Betrieb und Management wider: Persistent beabsichtigt nicht, bestehende Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge oder ähnliche Vereinbarungen zu ändern oder zu kündigen. Persistent bekräftigt zudem sein Engagement für die Wahrung der Führungsstruktur und der Unternehmenskultur von Nagarro.

Die beiden Unternehmen ergänzen sich hervorragend und schaffen eine größere, diversifiziertere Plattform mit verbesserten Wachstumsaussichten. Die Mitarbeiter beider Seiten würden von breiteren Karrieremöglichkeiten, einem intensiveren Umgang mit modernsten Technologien, globalen Kunden und der Teilnahme an groß angelegten Transformationsprogrammen profitieren. Persistent pflegt eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter wertschätzt. Zahlreiche Auszeichnungen belegen, dass die Schaffung eines guten Arbeitsumfelds oberste Priorität hat. Bei diesem Zusammenschluss dreht sich alles um Wachstum. Dementsprechend spiegelt die BCA ein starkes Engagement in den Bereichen Personal, Betrieb und Management wider: Persistent beabsichtigt nicht, bestehende Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge oder ähnliche Vereinbarungen zu ändern oder zu kündigen. Persistent bekräftigt zudem sein Engagement für die Wahrung der Führungsstruktur und der Unternehmenskultur von Nagarro. Bessere Ergebnisse für die Kunden. Die Kunden von Persistent und Nagarro würden Zugang zur gebündelten Stärke von KI-gesteuerten Engineering-Plattformen und -Lösungen erhalten; dazu gehören ein breiteres Spektrum an Partnerschaften mit Hyperscalern, ISVs und Frontier Labs, eine globale Bereitstellungsinfrastruktur in großem Maßstab, fundierte Kompetenzen in den Bereichen Unternehmensbetrieb, ERP und CX, eine starke Präsenz in Nordamerika und Europa sowie vertikales Fachwissen. Das kombinierte Angebot schafft einen einzigen Partner mit End-to-End-Kompetenz – von KI-Ambitionen bis hin zu messbaren Ergebnissen.

Persistent wird die Transaktion mit einer zugesagten Finanzierung von Barclays finanzieren. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die Verschuldungsquote innerhalb konservativer Grenzen bleibt und über einen Zeitraum von zwei Jahren deutlich reduziert wird.

Eine Transaktion, die auf strategischer Logik basiert

Persistent, das 2026 als die weltweit am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke anerkannt wurde, hat sein Geschäft auf fundiertem technischem Fachwissen und ergebnisorientierter Umsetzung aufgebaut. Mit über 27.500 Mitarbeitern in 21 Ländern und 24 aufeinanderfolgenden Quartalen mit sequenziellem Umsatzwachstum hat Persistent eine konsequente Umsetzung und die Beständigkeit seiner Kundenbeziehungen unter Beweis gestellt. Der Umsatz im letzten Geschäftsjahr erreichte rund 1,7 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Persistent wird seit jeher für seine erstklassige Unternehmensführung anerkannt und erfüllt die höchsten internationalen Standards in Bezug auf Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Nagarro bringt tiefgreifende Fachkompetenz in den Bereichen KI und Digital Engineering branchenübergreifend mit und wird im Kalenderjahr 2025 einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro erzielen. Nagarro verfügt zudem über starke Kundenbeziehungen in ganz Europa, darunter vier der fünf größten europäischen Automobilhersteller. Seine Kompetenzen in den Bereichen Digital, ERP und CX in einigen der komplexesten Unternehmensumgebungen des Kontinents sowie seine in 40 Ländern verankerte lokale Engineering-Kultur wurden durch jahrzehntelange nachhaltige Präsenz und Qualität aufgebaut.

Der Zusammenschluss würde Folgendes bewirken:

Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Digital Engineering : ~2,9 Mrd. USD Umsatz-Run-Rate, über 46.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern – darunter über 37.000 in Indien, über 3.500 in Nordamerika und über 3.000 in Europa

: ~2,9 Mrd. USD Umsatz-Run-Rate, über 46.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern – darunter über 37.000 in Indien, über 3.500 in Nordamerika und über 3.000 in Europa Diversifizierte geografische Präsenz : Über 1,7 Mrd. USD Umsatz in Nordamerika, ergänzt durch über 600 Mio. USD in Europa; der europäische Umsatzanteil von Persistent (Geschäftsjahr 26) würde nach dem Zusammenschluss von 9 % auf 22 % steigen, wodurch ein ausgewogenes Umsatzprofil für die Persistent-Nagarro-Gruppe entstünde – wobei Nordamerika 62 % ausmachen würde und der Anteil des Rests der Welt von 10 % auf 16 % steigen würde.

: Über 1,7 Mrd. USD Umsatz in Nordamerika, ergänzt durch über 600 Mio. USD in Europa; der europäische Umsatzanteil von Persistent (Geschäftsjahr 26) würde nach dem Zusammenschluss von 9 % auf 22 % steigen, wodurch ein ausgewogenes Umsatzprofil für die Persistent-Nagarro-Gruppe entstünde – wobei Nordamerika 62 % ausmachen würde und der Anteil des Rests der Welt von 10 % auf 16 % steigen würde. End-to-End-Angebot und KI-Stack- : Die Kompetenzen von Nagarro in den Bereichen KI, Digitalisierung, ERP und Kundenerlebnis (CX) ergänzen die KI-Kompetenzen und das umfassende Technologieplattform-Portfolio von Persistent

: Die Kompetenzen von Nagarro in den Bereichen KI, Digitalisierung, ERP und Kundenerlebnis (CX) ergänzen die KI-Kompetenzen und das umfassende Technologieplattform-Portfolio von Persistent Neue Dimension der Skalierbarkeit: : Durch den Zusammenschluss vergrößert sich der Total Addressable Market (TAM) erheblich auf über 1.400 Mrd. USD, mit einer maßstabsgerechten Präsenz (kombinierter Umsatz von über 500 Mio. USD) in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Gesundheitswesen und Biowissenschaften (HLS) sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) und starken Positionen in den Bereichen Industrie (über 400 Mio. USD) und Konsumgüter (300 Mio. USD+)

: Durch den Zusammenschluss vergrößert sich der Total Addressable Market (TAM) erheblich auf über 1.400 Mrd. USD, mit einer maßstabsgerechten Präsenz (kombinierter Umsatz von über 500 Mio. USD) in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Gesundheitswesen und Biowissenschaften (HLS) sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) und starken Positionen in den Bereichen Industrie (über 400 Mio. USD) und Konsumgüter (300 Mio. USD+) Starker Kundenstamm: Über 350 Beziehungen zu namhaften Kunden, darunter 4 der 5 führenden europäischen Automobilunternehmen, 7 der 10 führenden Banken in den USA und Indien sowie 8 der 15 führenden Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences

Über 350 Beziehungen zu namhaften Kunden, darunter 4 der 5 führenden europäischen Automobilunternehmen, 7 der 10 führenden Banken in den USA und Indien sowie 8 der 15 führenden Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences Pionierarbeit im Bereich KI Die Fusion stärkt die „AI-Forward-Deployed-Engineering"-Kompetenzen weiter, indem sie die KI-fachkundigen Talente und Plattformen beider Unternehmen bündelt, um die Ergebnisse für Kunden bei der KI-gesteuerten Transformation zu beschleunigen

Die Fusion stärkt die „AI-Forward-Deployed-Engineering"-Kompetenzen weiter, indem sie die KI-fachkundigen Talente und Plattformen beider Unternehmen bündelt, um die Ergebnisse für Kunden bei der KI-gesteuerten Transformation zu beschleunigen Erhaltung der Stärke beider Marken. Beide Unternehmen sind etablierte, führende Marken in der Branche. Nach Abschluss der Transaktion wird die Persistent-Nagarro-Gruppe die Essenz beider Unternehmen widerspiegeln und dabei Vermögenswerte sowie das Vertrauen des Marktes bewahren.

Angebotsbedingungen und nächste Schritte

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie aller im Umlauf befindlichen Nagarro-Aktien, einschließlich der im Rahmen des verbindlichen Aktienkaufvertrags mit Lantano erworbenen Aktien und der Absicht der Mitglieder des Nagarro-Vorstands, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Persistent geht davon aus, das Angebot nach Genehmigung der Angebotsunterlage durch die BaFin zu unterbreiten; der Abschluss wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Bedingungen für das 4. Quartal des Kalenderjahres 26 bzw. das 1. Quartal des Kalenderjahres 27 erwartet.

Persistent beabsichtigt nicht, nach Abschluss der Transaktion einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag (DPLTA) mit einer Laufzeit von zwei Jahren abzuschließen.

Das Angebot ist Teil einer Strategie zur Privatisierung. Nach Abschluss des Angebots beabsichtigt Persistent, in Abstimmung mit dem Vorstand von Nagarro so bald wie praktisch und rechtlich möglich die Dekotierung der Nagarro-Aktien vom regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu veranlassen.

Die Angebotsunterlage wird erstellt und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin") zur Prüfung vorgelegt.

Barclays fungiert als alleiniger Finanzberater, Hengeler Mueller und Khaitan als Rechtsberater von Persistent im Zusammenhang mit der Transaktion. J.P. Morgan fungiert als alleiniger Finanzberater, Freshfields als Rechtsberater von Nagarro im Zusammenhang mit der Transaktion.

Das Unternehmen wird in einem Webcast weitere Einzelheiten zur Transaktion bekannt geben. Weitere Informationen hierzu werden in Kürze veröffentlicht.

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Nagarro-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Angebot werden in der Angebotsunterlage bekannt gegeben, sobald die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Veröffentlichung der Angebotsunterlage genehmigt hat. Anlegern und Inhabern von Nagarro-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlagen und alle weiteren Dokumente im Zusammenhang mit dem Angebot zu lesen, sobald diese veröffentlicht wurden, da sie wichtige Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen zum Angebot wird nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter anderem im Internet veröffentlicht.

Das Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), sowie bestimmter wertpapierrechtlicher Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika in Bezug auf grenzüberschreitende Übernahmeangebote durchgeführt. Das Angebot wird nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (je nach Anwendbarkeit). Dementsprechend wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (je nach Anwendbarkeit) keine Mitteilungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von Nagarro-Aktien können sich nicht darauf verlassen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (je nach Anwendbarkeit) geschützt zu sein. Vorbehaltlich der im Angebotsprospekt beschriebenen Ausnahmen und gegebenenfalls der von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird in den Rechtsordnungen, in denen dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, weder direkt noch indirekt ein Übernahmeangebot unterbreitet. Diese Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das Angebot nach geltendem Recht verboten wäre.

Der Bieter behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, außerhalb des Angebots direkt oder indirekt weitere Nagarro-Aktien an der Börse oder außerbörslich zu erwerben, sofern solche Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen, den geltenden deutschen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem WpÜG, entsprechen und der Angebotspreis gemäß dem WpÜG angehoben wird, um ihn an etwaige außerhalb des Angebots gezahlte Gegenleistungen anzupassen, sofern diese höher sind als der Angebotspreis. Sollten solche Erwerbe stattfinden, werden Informationen über diese Erwerbe, einschließlich der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Nagarro-Aktien und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung, unverzüglich veröffentlicht, sofern und soweit dies nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten oder einer anderen relevanten Rechtsordnung erforderlich ist. Das Angebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft, die unter anderem an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen sind, und unterliegt den für in der Bundesrepublik Deutschland notierte Unternehmen geltenden Offenlegungspflichten, Vorschriften und Gepflogenheiten, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von denen der Vereinigten Staaten und anderer Rechtsordnungen unterscheiden. Die an anderer Stelle, einschließlich im Angebotsprospekt, enthaltenen Finanzinformationen zum Bieter und zu Nagarro werden gemäß den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt und nicht gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten; daher sind sie möglicherweise nicht mit Finanzinformationen über US-amerikanische Unternehmen oder Unternehmen aus anderen Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten gemäß Section 14(e) des und der Regulation 14E nach dem Exchange Act sowie auf der Grundlage der sogenannten „Tier-II"-Ausnahme von bestimmten Anforderungen des Exchange Act unterbreitet, die es einem Bieter ermöglicht, bestimmte materiell- und verfahrensrechtliche Vorschriften des Exchange Act für Übernahmeangebote durch Einhaltung der Rechtsvorschriften oder der Praxis des inländischen Rechtssystems zu erfüllen, und den Bieter von der Einhaltung bestimmter anderer Vorschriften des Exchange Act befreit; im Übrigen erfolgt die Unterbreitung gemäß den Anforderungen der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Aktionäre aus den Vereinigten Staaten sollten beachten, dass Nagarro nicht an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse notiert ist, nicht den regelmäßigen Meldepflichten des „Exchange Act" unterliegt und nicht verpflichtet ist, Berichte bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einzureichen, was auch nicht geschieht.

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des geplanten Angebots mit dem Bieter geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre aus den Vereinigten Staaten (oder aus anderen Ländern außerhalb Deutschlands) kann es schwierig sein, bestimmte Rechte und Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem Angebot entstehen, nach den US-Bundeswertpapiergesetzen (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) durchzusetzen, da der Bieter und Nagarro ihren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Gerichtsbarkeit, in der der Aktionär ansässig ist) haben und ihre jeweiligen Führungskräfte und Vorstandsmitglieder außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Gerichtsbarkeit, in der der Aktionär ansässig ist) ansässig sind. Es ist unter Umständen nicht möglich, ein nicht in den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen oder dessen Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder wegen Verstößen gegen US-amerikanische Wertpapiergesetze vor einem Gericht außerhalb der Vereinigten Staaten zu verklagen. Ebenso ist es unter Umständen nicht möglich, ein nicht in den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen oder dessen Tochtergesellschaften zu zwingen, sich dem Urteil eines US-amerikanischen Gerichts zu unterwerfen.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, handelt es sich dabei nicht um Tatsachenaussagen; sie sind durch die Begriffe „beabsichtigen", „werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Annahmen des Bieters und der mit ihm gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen des Bieters und der mit ihm gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen, stellen jedoch keine Garantie für die zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb der Kontrolle des Bieters oder der mit ihm gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle des Bieters oder der mit ihm gemeinsam handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Bieter und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen ihre in den Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage dargelegten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern werden.

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Kunden in verschiedenen Branchen KI-gestütztes, plattformbasiertes Digital Engineering sowie Enterprise Modernization bietet. Mit mehr als 27.500 Beschäftigten in 21 Ländern hat sich das Unternehmen Innovation und Kundenerfolg verschrieben. Persistent bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, darunter Software Engineering, Produktentwicklung, Daten und Analytik, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Best-in-Class World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien sowie Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Zudem betreibt es Aktivitäten, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100" 2025 Report.

www.persistent.com

Informationen zu Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-Transformation und -Entwicklung, unterstützt seine Kunden dabei, agile, innovative und KI-orientierte Unternehmen zu werden und sich so auf ihren Märkten durchzusetzen. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Denkweise und seine Vision der Fluidic Intelligence aus. Nagarro beschäftigt rund 18.500 Mitarbeiter in 40 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/FLCS

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4851381/Persistent_Systems_Logo.jpg