Persistent lance une solution de gestion de la santé de la population utilisant le service Microsoft Azure OpenAI

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a lancé aujourd'hui une solution innovante de gestion de la santé de la population (PHM) basée sur l'IA générative, en collaboration avec Microsoft. Alignée sur les modèles de soins basés sur la valeur, la solution identifie les déterminants sociaux de santé pour déterminer les besoins non cliniques des patients et mieux prédire le coût des soins en fonction des conditions cliniques. Elle aide les patients à recevoir des soins de qualité au bon moment et au bon endroit, tout en optimisant la capacité et la rentabilité des fournisseurs et organisations de soins de santé.

La modélisation prédictive des risques est un outil essentiel dans l'identification des patients qui auront besoin d'une aide médicale importante, car la majorité des dépenses en soins de santé sont occasionnées par une proportion relativement faible de la population. En s'appuyant sur le service Microsoft Azure OpenAI et Dynamics 365 Customer Insights, la solution PHM de Persistent cerne les déterminants sociaux de santé en fonction des données des dossiers de santé électroniques (DSE). Dans un DSE, jusqu'à 80 % des informations clés sur le patient se présentent sous la forme de notes cliniques non structurées. La solution de Persistant extrait ces informations avec précision, contrairement aux solutions PHM du marché, qui dépendent uniquement de sources de données tierces ou de données d'enquête. Alors que les approches existantes se basent sur le traitement du langage naturel, cette méthode novatrice vise à améliorer les résultats pour les patients grâce à des recommandations de soins plus opportunes et plus intelligentes, tout en offrant une amélioration de la précision, de l'évolutivité et de la conformité.

De plus, la solution PHM de Persistent aide les médecins et soignants à recommander des interventions personnalisées par le biais de programmes communautaires et d'équipes de gestion des soins. Ceci leur permet de prévenir les déplacements aux services d'urgences, les réadmissions évitables et les séjours prolongés à l'hôpital. La solution réduit jusqu'à 60 % les réadmissions sous 30 jours et surveille en permanence les corrélations et les résultats pour assurer la qualité de l'engagement des patients.

Cela fait 32 ans que Persistent et Microsoft travaillent ensemble. Avec plus de 4 500 consultants certifiés par Microsoft et plus de 50 PI et accélérateurs, Persistent se concentre sur la mise en place d'un écosystème résilient soutenu par la fourniture de solutions numériques de premier ordre qui visent à améliorer les résultats médicaux, à offrir des expériences enrichies aux patients, à réduire les coûts des soins et à optimiser l'efficacité opérationnelle. Sa solution PHM témoigne de l'expertise approfondie de Persistent dans le domaine et de sa capacité à tirer parti des plateformes Microsoft pour aider les clients à fournir des soins de santé personnalisés. La solution PHM est maintenant disponible sur Azure Marketplace .

Ganesh Nathella, vice-président principal et directeur général, direction mondiale des activités Soins de santé et sciences de la vie, chez Persistent :

« Éliminer les causes des résultats médicaux négatifs est de plus en plus considérée comme une composante essentielle de tout programme PHM. Grâce à cette solution innovante, qui s'appuie sur l'expertise approfondie de Persistent dans le domaine et de ses cadres différenciés, ainsi que sur le service Azure OpenAI et Dynamics 365 Customer Insights de Microsoft, nous cernons les problèmes d'accès aux soins et d'équité en santé en optimisant les capacités des entreprises tout en assurant la rentabilité. Grâce à des renseignements exploitables et traçables et à une intervention personnalisée, nous sommes convaincus que cette solution améliorera considérablement la prise de décisions des médecins et des soignants, ce qui rehaussera l'expérience des patients et la qualité globale des soins. »

David Rhew, M.D., directeur médical monde et vice-président des soins de santé, Microsoft :

« L'objectif de la gestion de la santé de la population est d'améliorer la santé globale d'une population en appliquant des interventions rentables conçues pour promouvoir une meilleure santé au sein des groupes de personnes. À cette fin, nous devons exploiter les données pour cerner les besoins individuels, surveiller le succès des interventions et mesurer la performance en fonction des données comparatives. En s'appuyant sur le service Azure OpenAI et Dynamics 365 Customer Insights de Microsoft pour extraire et suivre les données cruciales en matière de déterminant social de santé, la solution PHM de Persistent produira des recommandations de soins personnalisées et aidera à réduire les coûts, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins. »

À propos de Persistent

Avec plus de 23 000 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

