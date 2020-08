Persistent Systems reconnu comme l'un des 15 premiers fournisseurs de services dans le rapport ISG Index™ de 2020 pour le 2e trimestre consécutif

- Le cabinet de conseil de premier plan reconnaît Persistent pour sa croissance sur les marchés mondiaux, américains et européens

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a été reconnu comme l'un des 15 premiers fournisseurs de services pour le deuxième trimestre consécutif par Information Services Group (ISG), un leader mondial de l'analyse des technologies et du conseil.

Persistent a été nommé sur la liste Booming 15 d'ISG (fournisseurs de services ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de dollars US) au niveau mondial, ainsi que dans les régions Amérique et EMEA, dans le cadre de l'ISG Index™ pour le deuxième trimestre consécutif.

« Des clients du monde entier continuent à se tourner vers Persistent pour se transformer en entreprises numériques modernes. Même dans une période difficile comme celle-ci, nous sommes ravis de constater la progression de notre position de leader sur le marché mondial, y compris le renforcement de notre présence en Europe », a déclaré Sandeep Kalra, directeur exécutif et président de Persistent Systems. « Notre approche évolutive combinée à notre vaste écosystème de partenaires nous a permis d'étendre nos capacités aux jeunes start-ups émergentes ainsi qu'aux entreprises bien établies. »

« L'ISG Index™ a identifié Persistent comme un fournisseur de services de premier plan, pendant deux trimestres consécutifs », a déclaré Paul Reynolds, directeur de la recherche chez ISG. « Cela témoigne de la confiance que Persistent inspire à ses clients en vue d'étendre leurs technologies et de répondre à une opportunité de marché croissante. »

ISG est un leader mondial de l'analyse des technologies et du conseil. Ses contrats Knowledgebase™ sont utilisés pour déterminer les placements en fonction de la valeur annuelle des contrats commerciaux attribués au cours des 12 derniers mois. L'ISG Index™ est reconnu comme la source faisant autorité en matière de veille commerciale dans l'industrie mondiale des technologies et des services aux entreprises.

Ce trimestre, Persistent a été choisi comme partenaire de transformation pour de nombreux grands programmes. Cela vient s'ajouter à un engagement pluriannuel évalué à plus de 50 millions de dollars sur cinq ans, annoncé en mai, pour la création d'un centre technologique mondial (GTC) par une grande entreprise américaine de logiciels d'entreprise.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) est un leader mondial de l'analyse des technologies et du conseil. Plus de 700 entreprises font confiance à ISG, dont 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG conseille les organisations des secteurs privé et public, ainsi que les fournisseurs de service qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance rapide. La société se spécialise dans la transformation digitale, y compris l'automation, le cloud et le data analytics ; le conseil en sourcing ; la gestion de la gouvernance et des risques ; le conseil en télécommunications ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; l'analyse des marchés et l'étude des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du Connecticut, ISG compte plus de 1 300 employés, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe globale reconnue pour son esprit innovateur, son influence et sa connaissance du marché, son expertise technologique, sa recherche internationale et ses capacités d'analyse basées sur la source de données la plus importante de l'industrie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions, qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, tous secteurs d'activité et toutes régions du monde confondues.

www.persistent.com

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux énoncés prospectifs, veuillez visiter www.persistent.com/FLCS

Contacts pour les médias :

Ken Montgomery

Persistent Systems (monde)

+1-213-500-8355

[email protected]

Saviera Barretto

Archetype

+91-84249-17719

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems