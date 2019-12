Personal hair do Tocantins faz sucesso fora do País com vídeos e palestras sobre prótese capilar

Seu sucesso ultrapassou as barreiras dos salões e alcançou as redes sociais, onde conta com mais de 410 mil seguidores no Instagram. Seu trabalho também é visto no YouTube, onde possui um canal e posta diversos vídeos onde apresenta técnicas mais fáceis de aplicação e manutenção de suas próteses capilares para outros profissionais e clientes interessados em conhecer sua técnica.

Jhean Thaywenner atua profissionalmente desde os 18 anos. Seu talento na área da beleza logo ganhou destaque, sendo, inclusive, convidado por uma empresa de cosméticos a se tornar embaixador da marca, onde se destaca também internacionalmente ao dominar as técnicas do loiro perfeito.

Ao atuar com grande sucesso dentro e fora do Brasil, o personal hair percebeu sua capacidade também de ensinar, iniciando sua trajetória na área educacional com o objetivo de ajudar outros profissionais a crescerem na profissão.

Entre seus principais ensinamentos estão as técnicas de aplicação e manutenção de sua marca de prótese capilar, que ele próprio usa e que e se tornou febre dentro e fora do Brasil. Seu interesse por esse trabalho surgiu após sua primeira viagem aos Estados Unidos como embaixador e palestrante, já que lá teve a oportunidade de conhecer e conversar com homens que apresentavam problemas de calvície.

A partir disso, Jhean Thaywenner se tornou modelo de sua marca e especialista em prótese capilar, ensinando inclusive como aplicar em si próprio ou em clientes. "É um produto muito procurado porque não tem qualquer risco de cair. A prótese de cabelo natural é fixada com uma fita a base de colágeno. A pessoa que usa pode fazer qualquer atividade e esporte, até natação, por exemplo", destacou.

Seus vídeos que apresentam técnicas fáceis de aplicação e manutenção das próteses somam quase 1 milhão de visualizações entre seus perfis no Instagram e Facebook e no seu canal no YouTube. O personal hair também oferece consultoria on-line para seus seguidores e alunos. Em 2020, ele promete voltar ao Brasil para uma nova turnê em vários Estados onde apresentará seu trabalho reconhecido internacionalmente.

